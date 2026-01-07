Motoristas podem ter desconto de até 15% no IPVA 2026; confira calendários

Alguns estados já divulgaram o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e motoristas podem ter até 15% de desconto com condições especiais.

As regras e descontos variam conforme as determinações de cada estado. Porém, via de regra, os condutores que optarem por cota única terão um desconto maior no valor total.

Como calcular o IPVA 2026?

O valor a ser pago no IPVA é determinado pela multiplicação do valor de venda pela alíquota determinada por cada estado.

Por exemplo, para calcular o valor do IPVA 2026 no Rio de Janeiro de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:

Valor venal - R$ 60.496

Alíquota - 4%, por se tratar de um modelo Flex segundo as regras do Rio de Janeiro

Ou seja, nesse caso, o valor do imposto seria: 60.496 x 0,04 = R$ 2.419,84.

Para saber o valor de mercado é preciso utilizar a Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A base de cálculo considera como referência uma data do ano anterior, geralmente escolhida entre os meses de setembro e novembro.

Destino da arrecadação do IPVA

Do total, 20% do valor pago pelos contribuintes na campanha do IPVA 2026 é destinado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O restante é dividido igualmente entre o estado e o município em que o veículo foi licenciado.

O montante é utilizado em despesas com infraestrutura, obras, educação, saúde e segurança.

Quais as formas de pagamento do IPVA 2026?

As informações de pagamento do IPVA estão disponíveis no Portal da Fazenda de cada estado. Sendo que a maioria deles aceita pagamento via Pix e boleto bancário.

O pagamento deve ser feito por meio de uma instituição bancária autorizada pelo estado.

O que acontece se o IPVA 2026 não for pago?

O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar a contribuição até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo.

Calendário de pagamento nos estados

São Paulo

Em São Paulo, os pagamentos começam na próxima segunda-feira, 12.

Os condutores que optarem pela cota única com vencimento em janeiro terão desconto de 3%.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 2 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 3 14/01 14/02 14/03 14/04 14/05 4 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 5 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 6 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 7 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 8 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 9 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05

Vale ressaltar que, em São Paulo, os caminhões têm datas limites diferentes, no dia 20 de cada mês.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o desconto para cota única também é de 3%.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 0 21/01 20/02 23/03 1 22/01 23/02 26/03 2 23/01 24/02 27/03 3 26/01 25/02 30/03 4 27/01 26/02 31/03 5 28/01 27/02 01/04 6 29/01 02/03 06/04 7 30/01 03/03 07/04 8 02/02 04/03 08/04 9 03/02 06/03 09/04

A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.

Paraná

Os condutores paranaenses podem pagar a cota única entre esta sexta-feira, 9, e 15 de janeiro.

Nesses casos, o desconto é de 6%.

Em 2026, o IPVA no Paraná também será menor devido à redução de 45% na alíquota sob o valor venal, de 3,5% a 1,9%.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 e 2 09/01 09/02 09/03 09/04 11/05 3 e 4 12/01 10/02 10/03 10/04 12/05 5 e 6 13/01 11/02 11/03 13/04 13/05 7 e 8 14/01 12/02 12/03 14/04 14/05 9 e 0 15/01 13/02 13/03 15/04 15/05

Bahia

Na Bahia, quem optar pela cota única precisa realizar o pagamento até 10 de fevereiro para obter o desconto de 15%.

Quem realizar o pagamento integral no vencimento na primeira parcela recebe dedução de 8%.

No estado, a alíquota varia de 1% a 3%.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 27/03 29/04 28/05 27/06 30/07 2 28/03 30/04 29/05 30/06 31/07 3 29/04 28/05 27/06 30/07 28/08 4 30/04 29/05 30/06 31/07 29/08 5 28/05 27/06 30/07 28/08 29/09 6 29/05 30/06 31/07 29/08 30/09 7 27/06 30/07 28/08 29/09 30/10 8 30/06 31/07 29/08 30/09 31/10 9 30/07 28/08 29/09 30/10 27/11 0 31/07 29/08 30/09 31/10 28/11

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o pagamento do IPVA 2026 começou em dezembro do ano passado. No entanto, os condutores ainda podem aproveitar os descontos da quitação com cota única.

As datas são válidas para todas as placas.

Até 30 de dezembro - desconto de 7,4%

desconto de 7,4% Até 30 de janeiro - desconto de 3%

desconto de 3% Até 27 de fevereiro - desconto de 2%

desconto de 2% Até 31 de março - desconto de 1%

Somando desconto com benefícios estaduais, como Bom Motorista e Bom Cidadão, as deduções podem chegar a 25,69%.

Os contribuintes também podem optar pelo parcelamento em até seis vezes. Assim como a cota única, a data limite é a mesma independente do emplacamento.

1° parcela - até 30/01

até 30/01 2° parcela - até 27/02

até 27/02 3° parcela - até 31/03

até 31/03 4° parcela - até 30/04

até 30/04 5° parcela - até 29/05

até 29/05 6° parcela - até 30/06

Minas Gerais

O vencimento da cota única em Minas Gerais é o mesmo da primeira parcela e os condutores que optarem por essa alternativa recebem desconto de 3%.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 1 e 2 09/02 09/03 09/04 3 e 4 10/02 10/03 10/04 5 e 6 11/02 /11/03 11/04 7 e 8 12/02 12/03 12/04 9 e 0 13/02 13/03 13/04

Ceará

O IPVA 2026 poderá ser pago em até cinco vezes, com valor mensal mínimo de R$ 100.

Os contribuintes podem quitar com pagamento único até 30 de janeiro, independente do número final da placa, e garantir 5% de desconto.

Confira a data limite das outras parcelas para todos os condutores.

1ª parcela - 13/02

13/02 2ª parcela - 13/03

13/03 3ª parcela - 13/04

13/04 4ª parcela - 13/05

13/05 5ª parcela - 12/06

Pernambuco

Em Pernambuco, a quitação em cota única resulta em desconto de 7% para os contribuintes.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª

parcela 3ª

parcela

4° parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 1 e 2 05/02 05/03 06/04 05/05 05/06 06/07 05/08 08/09 05/10 05/11 3 e 4 10/02 10/03 10/04 11/05 10/06 10/07 10/08 10/09 13/10 10/11 5 e 6 19/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 7 e 8 20/02 20/03 20/04 20/05 22/06 20/07 20/08 21/09 20/10 23/11 9 e 0 25/02 25/03 27/04 25/05 25/06 27/07 25/08 25/09 26/10 25/11

Pará

No Pará, as datas de parcelamento são subdivididas dentro de cada categoria, conforme listado abaixo no

O pagamento da cota única deve ser realizado até a data a primeira parcela, com desconto mínimo de 5%.

Final da placa 1 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 01 a 31 06/01 06/02 06/03 41 a 61 13/01 13/02 13/03 71 a 91 20/01 20/02 20/03

Final da placa 2 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 02 a 32 27/01 27/02 27/03 42 a 62 10/02 10/03 10/04 72 a 92 19/02 19/03 19/04

Final da placa 3 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 03 a 33 24/02 24/03 24/04 43 a 63 09/03 08/04 08/05 73 a 93 16/03 15/04 15/05

Final da placa 4 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 04 a 34 23/03 22/04 22/05 44 a 64 30/03 29/04 29/05 74 a 94 13/04 12/05 12/06

Final da placa 5 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 05 a 35 20/04 19/05 19/06 45 a 65 27/04 26/05 26/06 75 a 95 04/05 03/06 03/07

Final da placa 6 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 06 a 36 11/05 10/06 10/07 46 a 66 18/05 17/06 17/07 76 a 96 08/06 07/07 07/08

Final da placa 7 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 07 a 37 15/06 14/07 14/08 47 a 67 22/06 21/07 21/08 77 a 97 29/06 28/07 28/08

Final da placa 8 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 08 a 38 06/07 04/08 04/09 48 a 68 13/07 11/08 11/09 78 a 98 20/07 18/08 18/09

Final da placa 9 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 09 a 39 27/07 25/08 25/09 49 a 69 03/08 02/09 02/10 79 a 99 17/08 16/09 16/10

Final da placa 0 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 00 a 30 24/08 23/09 23/10 40 a 60 08/09 06/10 06/11 70 a 90 14/09 13/10 13/11

A relação das datas foi divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) do Pará.

Santa Catarina

No estado, o pagamento em cota única é realizado ao longo do ano conforme a placa do veículo.

Final 1 - 31/01

Final 2 - 28/02

Final 3 - 31/03

Final 4 - 30/04

Final 5 - 31/05

Final 6 - 30/06

Final 7 - 31/07

Final 8 - 31/08

Final 9 - 30/09

Final 0 - 31/10

Os condutores também podem optar pelo parcelamento em até três vezes.