Motoristas podem ter desconto de até 15% no IPVA 2026; confira calendários

Número de parcelas e regras de pagamento variam de acordo com regras estaduais (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12h00.
Alguns estados já divulgaram o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e motoristas podem ter até 15% de desconto com condições especiais.
As regras e descontos variam conforme as determinações de cada estado. Porém, via de regra, os condutores que optarem por cota única terão um desconto maior no valor total.
O valor a ser pago no IPVA é determinado pela multiplicação do valor de venda pela alíquota determinada por cada estado.
Por exemplo, para calcular o valor do IPVA 2026 no Rio de Janeiro de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:
Ou seja, nesse caso, o valor do imposto seria: 60.496 x 0,04 = R$ 2.419,84.
Para saber o valor de mercado é preciso utilizar a Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
A base de cálculo considera como referência uma data do ano anterior, geralmente escolhida entre os meses de setembro e novembro.
Do total, 20% do valor pago pelos contribuintes na campanha do IPVA 2026 é destinado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
O restante é dividido igualmente entre o estado e o município em que o veículo foi licenciado.
O montante é utilizado em despesas com infraestrutura, obras, educação, saúde e segurança.
As informações de pagamento do IPVA estão disponíveis no Portal da Fazenda de cada estado. Sendo que a maioria deles aceita pagamento via Pix e boleto bancário.
O pagamento deve ser feito por meio de uma instituição bancária autorizada pelo estado.
O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar a contribuição até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo.
VEJA MAIS: Saiba tudo sobre o IPVA 2026
Em São Paulo, os pagamentos começam na próxima segunda-feira, 12.
Os condutores que optarem pela cota única com vencimento em janeiro terão desconto de 3%.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12/01
|12/02
|12/03
|12/04
|12/05
|2
|13/01
|13/02
|13/03
|13/04
|13/05
|3
|14/01
|14/02
|14/03
|14/04
|14/05
|4
|15/01
|15/02
|15/03
|15/04
|15/05
|5
|16/01
|16/02
|16/03
|16/04
|16/05
|6
|19/01
|19/02
|19/03
|19/04
|19/05
|7
|20/01
|20/02
|20/03
|20/04
|20/05
|8
|21/01
|21/02
|21/03
|21/04
|21/05
|9
|22/01
|22/02
|22/03
|22/04
|22/05
|0
|23/01
|23/02
|23/03
|23/04
|23/05
Vale ressaltar que, em São Paulo, os caminhões têm datas limites diferentes, no dia 20 de cada mês.
No Rio de Janeiro, o desconto para cota única também é de 3%.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|21/01
|20/02
|23/03
|1
|22/01
|23/02
|26/03
|2
|23/01
|24/02
|27/03
|3
|26/01
|25/02
|30/03
|4
|27/01
|26/02
|31/03
|5
|28/01
|27/02
|01/04
|6
|29/01
|02/03
|06/04
|7
|30/01
|03/03
|07/04
|8
|02/02
|04/03
|08/04
|9
|03/02
|06/03
|09/04
A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.
Os condutores paranaenses podem pagar a cota única entre esta sexta-feira, 9, e 15 de janeiro.
Nesses casos, o desconto é de 6%.
Em 2026, o IPVA no Paraná também será menor devido à redução de 45% na alíquota sob o valor venal, de 3,5% a 1,9%.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1 e 2
|09/01
|09/02
|09/03
|09/04
|11/05
|3 e 4
|12/01
|10/02
|10/03
|10/04
|12/05
|5 e 6
|13/01
|11/02
|11/03
|13/04
|13/05
|7 e 8
|14/01
|12/02
|12/03
|14/04
|14/05
|9 e 0
|15/01
|13/02
|13/03
|15/04
|15/05
Na Bahia, quem optar pela cota única precisa realizar o pagamento até 10 de fevereiro para obter o desconto de 15%.
Quem realizar o pagamento integral no vencimento na primeira parcela recebe dedução de 8%.
No estado, a alíquota varia de 1% a 3%.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|27/03
|29/04
|28/05
|27/06
|30/07
|2
|28/03
|30/04
|29/05
|30/06
|31/07
|3
|29/04
|28/05
|27/06
|30/07
|28/08
|4
|30/04
|29/05
|30/06
|31/07
|29/08
|5
|28/05
|27/06
|30/07
|28/08
|29/09
|6
|29/05
|30/06
|31/07
|29/08
|30/09
|7
|27/06
|30/07
|28/08
|29/09
|30/10
|8
|30/06
|31/07
|29/08
|30/09
|31/10
|9
|30/07
|28/08
|29/09
|30/10
|27/11
|0
|31/07
|29/08
|30/09
|31/10
|28/11
No Rio Grande do Sul, o pagamento do IPVA 2026 começou em dezembro do ano passado. No entanto, os condutores ainda podem aproveitar os descontos da quitação com cota única.
As datas são válidas para todas as placas.
Somando desconto com benefícios estaduais, como Bom Motorista e Bom Cidadão, as deduções podem chegar a 25,69%.
Os contribuintes também podem optar pelo parcelamento em até seis vezes. Assim como a cota única, a data limite é a mesma independente do emplacamento.
O vencimento da cota única em Minas Gerais é o mesmo da primeira parcela e os condutores que optarem por essa alternativa recebem desconto de 3%.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|1 e 2
|09/02
|09/03
|09/04
|3 e 4
|10/02
|10/03
|10/04
|5 e 6
|11/02
|/11/03
|11/04
|7 e 8
|12/02
|12/03
|12/04
|9 e 0
|13/02
|13/03
|13/04
O IPVA 2026 poderá ser pago em até cinco vezes, com valor mensal mínimo de R$ 100.
Os contribuintes podem quitar com pagamento único até 30 de janeiro, independente do número final da placa, e garantir 5% de desconto.
Confira a data limite das outras parcelas para todos os condutores.
Em Pernambuco, a quitação em cota única resulta em desconto de 7% para os contribuintes.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª
parcela
|3ª
parcela
|4° parcela
|5ª parcela
|6ª parcela
|7ª parcela
|8ª parcela
|9ª parcela
|10ª parcela
|1 e 2
|05/02
|05/03
|06/04
|05/05
|05/06
|06/07
|05/08
|08/09
|05/10
|05/11
|3 e 4
|10/02
|10/03
|10/04
|11/05
|10/06
|10/07
|10/08
|10/09
|13/10
|10/11
|5 e 6
|19/02
|16/03
|15/04
|15/05
|15/06
|15/07
|17/08
|15/09
|15/10
|16/11
|7 e 8
|20/02
|20/03
|20/04
|20/05
|22/06
|20/07
|20/08
|21/09
|20/10
|23/11
|9 e 0
|25/02
|25/03
|27/04
|25/05
|25/06
|27/07
|25/08
|25/09
|26/10
|25/11
No Pará, as datas de parcelamento são subdivididas dentro de cada categoria, conforme listado abaixo no
O pagamento da cota única deve ser realizado até a data a primeira parcela, com desconto mínimo de 5%.
|Final da placa 1
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|01 a 31
|06/01
|06/02
|06/03
|41 a 61
|13/01
|13/02
|13/03
|71 a 91
|20/01
|20/02
|20/03
|Final da placa 2
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|02 a 32
|27/01
|27/02
|27/03
|42 a 62
|10/02
|10/03
|10/04
|72 a 92
|19/02
|19/03
|19/04
|Final da placa 3
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|03 a 33
|24/02
|24/03
|24/04
|43 a 63
|09/03
|08/04
|08/05
|73 a 93
|16/03
|15/04
|15/05
|Final da placa 4
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|04 a 34
|23/03
|22/04
|22/05
|44 a 64
|30/03
|29/04
|29/05
|74 a 94
|13/04
|12/05
|12/06
|Final da placa 5
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|05 a 35
|20/04
|19/05
|19/06
|45 a 65
|27/04
|26/05
|26/06
|75 a 95
|04/05
|03/06
|03/07
|Final da placa 6
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|06 a 36
|11/05
|10/06
|10/07
|46 a 66
|18/05
|17/06
|17/07
|76 a 96
|08/06
|07/07
|07/08
|Final da placa 7
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|07 a 37
|15/06
|14/07
|14/08
|47 a 67
|22/06
|21/07
|21/08
|77 a 97
|29/06
|28/07
|28/08
|Final da placa 8
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|08 a 38
|06/07
|04/08
|04/09
|48 a 68
|13/07
|11/08
|11/09
|78 a 98
|20/07
|18/08
|18/09
|Final da placa 9
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|09 a 39
|27/07
|25/08
|25/09
|49 a 69
|03/08
|02/09
|02/10
|79 a 99
|17/08
|16/09
|16/10
|Final da placa 0
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|00 a 30
|24/08
|23/09
|23/10
|40 a 60
|08/09
|06/10
|06/11
|70 a 90
|14/09
|13/10
|13/11
A relação das datas foi divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) do Pará.
No estado, o pagamento em cota única é realizado ao longo do ano conforme a placa do veículo.
Os condutores também podem optar pelo parcelamento em até três vezes.
|Final da placa
|1ª parcela
|2ª parcela
|3ª parcela
|1
|10/01
|10/02
|10/03
|2
|10/02
|10/03
|10/04
|3
|10/03
|10/04
|10/05
|4
|10/04
|10/05
|10/06
|5
|10/05
|10/06
|10/07
|6
|10/06
|10/07
|10/08
|7
|10/07
|10/08
|10/09
|8
|10/08
|10/09
|10/10
|9
|10/09
|10/10
|10/11
|0
|10/10
|10/11
|10/12