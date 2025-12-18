Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

IPVA: Rio de Janeiro divulga valor venal para cálculo do imposto em 2026

Alíquotas variam de 0,5% a 4% e condutores podem parcelar o valor total em até três vezes

O valor venal dos veículos é estipulado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) (Roosevelt Cassio/Reuters)

O valor venal dos veículos é estipulado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) (Roosevelt Cassio/Reuters)

Gabriela Pessanha

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13h02.

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores venais que devem ser considerados no cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

Os valores de venda são calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Onde consultar o valor venal?

A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.

A tabela em anexo considera mais de 14 mil modelos e mostra variação de acordo com o ano, considerando veículos fabricados desde 2011.

Quais as alíquotas do IPVA no Rio de Janeiro?

Assim como acontece em outros estados, veículos elétricos possuem um desconto nas alíquotas do cálculo.

Veja a lista abaixo.
  • Veículos flex ou a gasolina - 4%
  • Motos - 2%
  • Automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou híbridos - 1,5%
  • Veículos movidos exclusivamente a energia elétrica - 0,5%

Como calcular o IPVA?

O cálculo do IPVA é baseado no valor de mercado multiplicado pela alíquota correspondente ao modelo.

Por exemplo, para calcular o valor do IPVA de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:

  • Valor venal - R$ 60.496
  • Alíquota - 4%, por se tratar de um modelo Flex

Ou seja, o valor do imposto é:

  • 60.496 x 0,04 = R$ 2.419,84

Descontos no IPVA 2026

Os condutores que optarem pelo pagamento com cota única terão desconto de 3%.

As datas de vencimento do pagamento à vista variam conforme o número final da placa do veículo.

Para quitar o imposto, os contribuintes precisam emitir o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj).

A impressão pode ser realizada por meio do site da Sefaz-RJ a partir de janeiro de 2026.

Formas de pagamento do IPVA no Rio de Janeiro

O valor pode ser pago via Pix ou com código de barras em bancos parceiros, como Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.

Caso opte pela opção do Pix, o proprietário precisa ficar atento ao nome do favorecido do pagamento. A transação deve ser realizada para "SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ".

As informações completas de pagamento estão disponíveis no site da Sefaz.

Calendário do IPVA 2026 no Rio de Janeiro

Os condutores fluminenses poderão optar pelo pagamento à vista ou parcelamento em até três vezes.

Confira as datas abaixo. 
Final da placa1ª parcela ou cota única2ª parcela3ª parcela
021/0120/0223/03
122/0123/0226/03
223/0124/0227/03
326/0125/0230/03
427/0126/0231/03
528/0127/0201/04
629/0102/0306/04
730/0103/0307/04
802/0204/0308/04
903/0206/0309/04
Acompanhe tudo sobre:IPVAFipe

Mais de Invest

Gil do Vigor é o novo colunista da EXAME

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 18

Imposto sobre JCP deve chegar a 17,5%: o que muda para o investidor?

Mega da Virada: o que acontece se 'bolão' da empresa ganha?

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Filantropia contemporânea: o excesso de fricção e o capital represado 

Brasil

Tarifa do ônibus: cidades da Grande São Paulo confirmam reajuste em 2026

Pop

Prime Video revela série que vai substituir 'O Verão Que Mudou Minha Vida'

Mundo

Rússia diz que EUA podem cometer 'erro fatal' na Venezuela