IPVA: Rio de Janeiro divulga valor venal para cálculo do imposto em 2026

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores venais que devem ser considerados no cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

Os valores de venda são calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Onde consultar o valor venal?

A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.

A tabela em anexo considera mais de 14 mil modelos e mostra variação de acordo com o ano, considerando veículos fabricados desde 2011.

Quais as alíquotas do IPVA no Rio de Janeiro?

Assim como acontece em outros estados, veículos elétricos possuem um desconto nas alíquotas do cálculo.

Veja a lista abaixo.

Veículos flex ou a gasolina - 4%

4% Motos - 2%

2% Automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou híbridos - 1,5%

1,5% Veículos movidos exclusivamente a energia elétrica - 0,5%

Como calcular o IPVA?

O cálculo do IPVA é baseado no valor de mercado multiplicado pela alíquota correspondente ao modelo.

Por exemplo, para calcular o valor do IPVA de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:

Valor venal - R$ 60.496

R$ 60.496 Alíquota - 4%, por se tratar de um modelo Flex

Ou seja, o valor do imposto é:

60.496 x 0,04 = R$ 2.419,84

Descontos no IPVA 2026

Os condutores que optarem pelo pagamento com cota única terão desconto de 3%.

As datas de vencimento do pagamento à vista variam conforme o número final da placa do veículo.

Para quitar o imposto, os contribuintes precisam emitir o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj).

A impressão pode ser realizada por meio do site da Sefaz-RJ a partir de janeiro de 2026.

Formas de pagamento do IPVA no Rio de Janeiro

O valor pode ser pago via Pix ou com código de barras em bancos parceiros, como Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.

Caso opte pela opção do Pix, o proprietário precisa ficar atento ao nome do favorecido do pagamento. A transação deve ser realizada para "SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ".

As informações completas de pagamento estão disponíveis no site da Sefaz.

Calendário do IPVA 2026 no Rio de Janeiro

Os condutores fluminenses poderão optar pelo pagamento à vista ou parcelamento em até três vezes.

Confira as datas abaixo.