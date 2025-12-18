IPVA: Rio de Janeiro divulga valor venal para cálculo do imposto em 2026

O valor venal dos veículos é estipulado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) (Roosevelt Cassio/Reuters)
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13h02.
A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores venais que devem ser considerados no cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.
Os valores de venda são calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.
A tabela em anexo considera mais de 14 mil modelos e mostra variação de acordo com o ano, considerando veículos fabricados desde 2011.
Assim como acontece em outros estados, veículos elétricos possuem um desconto nas alíquotas do cálculo.Veja a lista abaixo.
O cálculo do IPVA é baseado no valor de mercado multiplicado pela alíquota correspondente ao modelo.
Por exemplo, para calcular o valor do IPVA de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:
Ou seja, o valor do imposto é:
Os condutores que optarem pelo pagamento com cota única terão desconto de 3%.
As datas de vencimento do pagamento à vista variam conforme o número final da placa do veículo.
Para quitar o imposto, os contribuintes precisam emitir o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj).
A impressão pode ser realizada por meio do site da Sefaz-RJ a partir de janeiro de 2026.
O valor pode ser pago via Pix ou com código de barras em bancos parceiros, como Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.
Caso opte pela opção do Pix, o proprietário precisa ficar atento ao nome do favorecido do pagamento. A transação deve ser realizada para "SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ".
As informações completas de pagamento estão disponíveis no site da Sefaz.
Os condutores fluminenses poderão optar pelo pagamento à vista ou parcelamento em até três vezes.Confira as datas abaixo.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|21/01
|20/02
|23/03
|1
|22/01
|23/02
|26/03
|2
|23/01
|24/02
|27/03
|3
|26/01
|25/02
|30/03
|4
|27/01
|26/02
|31/03
|5
|28/01
|27/02
|01/04
|6
|29/01
|02/03
|06/04
|7
|30/01
|03/03
|07/04
|8
|02/02
|04/03
|08/04
|9
|03/02
|06/03
|09/04