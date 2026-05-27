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João Fonseca x Dino Prizmic: veja horário e onde assistir ao jogo de Roland Garros nesta quarta

Brasileiro enfrenta o croata Dino Prizmic pela segunda rodada do Grand Slam francês

João Fonseca: tenista brasileiro venceu o francês Luka Pavlovic na sua estreia em Roland Garros 2026 (Mateo Villalba/Getty Images)

João Fonseca: tenista brasileiro venceu o francês Luka Pavlovic na sua estreia em Roland Garros 2026 (Mateo Villalba/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05h05.

Após vencer o francês Luka Pavlovic na estreia, João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 27, pela segunda rodada de Roland Garros 2026.

O brasileiro enfrenta o croata Dino Prizmic, atual número 72 do ranking da ATP, em busca de uma vaga na terceira rodada do Grand Slam disputado em Paris.

Que horas é o jogo João Fonseca x Dino Prizmic?

A partida será a terceira da quadra 14 e tem início previsto para por volta de 8h50 (de Brasília), a depender da duração dos jogos anteriores.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca em Roland Garros?

A partida terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium.

Quem é o adversário?

Fonseca enfrenta o croata Dino Prizmic, de 20 anos e atual número 72 do ranking da ATP.

Prizmic chega embalado após conquistar sua primeira vitória em Grand Slams ao derrotar o americano Michael Zheng. Antes de Roland Garros, o croata também venceu jogadores do top 10 em torneios importantes, superando Ben Shelton, em Madri, e Novak Djokovic, em Roma.

Como Fonseca chega para o jogo?

Atual número 30 do mundo, João Fonseca iniciou a semana com 1.435 pontos no ranking da ATP e manteve posição no top 30 após os torneios disputados na última semana.

Em Roland Garros, o brasileiro defende os 100 pontos conquistados pela campanha de 2025, quando alcançou a terceira rodada pela primeira vez.

Com a classificação para a segunda rodada, Fonseca já garantiu parte da pontuação necessária para seguir entre os 30 melhores tenistas do circuito.

Caso avance à terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca poderá enfrentar Novak Djokovic ou o francês Valentin Royer.

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)Roland Garros

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