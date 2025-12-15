IPVA 2026 com 15% de desconto na Bahia: veja as regras

Confira calendário de pagamento do IPVA 2026 na Bahia ( Creative Credit/Getty Images)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h03.
A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou que os contribuintes que realizarem o pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 até 10 de fevereiro receberão desconto de 15%.
Os proprietários que optarem pela cota única com pagamento na data de vencimento — a partir de março — recebem desconto de 8%.
Para o desconto de 15%, os contribuintes precisam realizar o pagamento da cota única até 10 de fevereiro, independentemente da placa do veículo.Confira abaixo outras condições de pagamento.
|Final da Placa
|1ª Cota
|2ª Cota
|3ª Cota
|4ª Cota
|5ª Cota
|Cota única com desconto de 8%
|Cota única sem desconto
|1
|30/03
|29/04
|28/05
|29/06
|30/07
|30/03
|30/07
|2
|31/03
|30/04
|29/05
|30/06
|31/07
|31/03
|31/07
|3
|29/04
|28/05
|29/06
|30/07
|28/08
|29/04
|28/08
|4
|30/04
|29/05
|30/06
|31/07
|31/08
|30/04
|31/08
|5
|28/05
|29/06
|30/07
|28/08
|29/09
|28/05
|29/09
|6
|29/05
|30/06
|31/07
|31/08
|30/09
|29/05
|30/09
|7
|29/06
|30/07
|28/08
|29/09
|29/10
|29/06
|29/10
|8
|30/06
|31/07
|31/08
|30/09
|30/10
|30/06
|30/10
|9
|30/07
|28/08
|29/09
|29/10
|27/11
|30/07
|27/11
|0
|31/07
|31/08
|30/09
|30/10
|30/11
|31/07
|30/11
O pagamento das parcelas ou da cota única do IPVA 2026 deve ser realizado pelos contribuintes da Bahia no site oficial da Sefaz-BA.
Entre as opções oferecidas, os valores devidos podem ser pagos via PIX em qualquer instituição financeira.
Para dividir o pagamento, o valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 120.
Quem optar por esse método também deverá pagar os valores da taxa de licenciamento e das multas de trânsito recebidas até a data de vencimento da quinta parcela.
Além disso, atrasar o pagamento da primeira parcela revoga o direito de parcelamento em cinco vezes.
O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) estabelece que os proprietários precisam realizar o pagamento do IPVA 2026, débitos anuais e, se houver, multas para realizar o processo de licenciamento.
O prazo para regularizar as dívidas do veículo encerra na data limite de pagamento da quinta parcela.
Em 2026, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é enviado para o endereço cadastrado.
O documento fica disponível em arquivo digital e pode ser impresso pelo contribuinte. Para acessar o documento, o responsável deve utilizar o site oficial do Detran-BA.
Segundo o Sefaz, a frota tributável em 2026 é composta por 2,4 milhões de veículos. O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação tributária na Bahia.
Assim como em outros estados, o valor arrecadado será dividido entre o governo estadual e municipal, conforme o emplacamento do veículo.