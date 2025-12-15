Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

IPVA 2026 com 15% de desconto na Bahia: veja as regras

Sefaz-BA divulgou que redução será válida para contribuintes que optarem pela cota única com quitação até 10 de fevereiro

Confira calendário de pagamento do IPVA 2026 na Bahia ( Creative Credit/Getty Images)

Confira calendário de pagamento do IPVA 2026 na Bahia ( Creative Credit/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h03.

A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou que os contribuintes que realizarem o pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 até 10 de fevereiro receberão desconto de 15%. 

Os proprietários que optarem pela cota única com pagamento na data de vencimento — a partir de março — recebem desconto de 8%

Calendário de pagamento do IPVA 2026 na Bahia 

Para o desconto de 15%, os contribuintes precisam realizar o pagamento da cota única até 10 de fevereiro, independentemente da placa do veículo. 

Confira abaixo outras condições de pagamento.
Final da Placa1ª Cota2ª Cota3ª Cota4ª Cota5ª CotaCota única com desconto de 8%Cota única sem desconto
130/0329/0428/0529/0630/0730/0330/07
231/0330/0429/0530/0631/0731/0331/07
329/0428/0529/0630/0728/0829/0428/08
430/0429/0530/0631/0731/0830/0431/08
528/0529/0630/0728/0829/0928/0529/09
629/0530/0631/0731/0830/0929/0530/09
729/0630/0728/0829/0929/1029/0629/10
830/0631/0731/0830/0930/1030/0630/10
930/0728/0829/0929/1027/1130/0727/11
031/0731/0830/0930/1030/1131/0730/11

Como pagar o IPVA 2026?

O pagamento das parcelas ou da cota única do IPVA 2026 deve ser realizado pelos contribuintes da Bahia no site oficial da Sefaz-BA

Entre as opções oferecidas, os valores devidos podem ser pagos via PIX em qualquer instituição financeira.

Regras de parcelamento do IPVA 2026

Para dividir o pagamento, o valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 120.

Quem optar por esse método também deverá pagar os valores da taxa de licenciamento e das multas de trânsito recebidas até a data de vencimento da quinta parcela.

Além disso, atrasar o pagamento da primeira parcela revoga o direito de parcelamento em cinco vezes.

Licenciamento de veículos em 2026

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) estabelece que os proprietários precisam realizar o pagamento do IPVA 2026, débitos anuais e, se houver, multas para realizar o processo de licenciamento. 

O prazo para regularizar as dívidas do veículo encerra na data limite de pagamento da quinta parcela. 

Em 2026, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é enviado para o endereço cadastrado.

O documento fica disponível em arquivo digital e pode ser impresso pelo contribuinte. Para acessar o documento, o responsável deve utilizar o site oficial do Detran-BA.

Contribuição no estado em 2026

Segundo o Sefaz, a frota tributável em 2026 é composta por 2,4 milhões de veículos. O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação tributária na Bahia.

Assim como em outros estados, o valor arrecadado será dividido entre o governo estadual e municipal, conforme o emplacamento do veículo. 

Acompanhe tudo sobre:IPVABahia

Mais de Invest

IG4 compra dívida da Braskem e deve assumir controle da petroquímica

Melhores oportunidades de 2026 não estão na IA, diz Goldman Sachs

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 15

'Não se vende ações da Apple', diz lenda da NFL, investidor da empresa há 10 anos

Mais na Exame

Pop

'Zootopia 2' é a maior bilheteria hollywoodiana de 2025 com US$ 1,13 bi

Um conteúdo Bússola

Entenda o ‘Offline Merge Online’, a nova tendência do varejo

Carreira

Concursos: Ibama e Incra abrem inscrições; salários podem chega a R$ 9,8 mil

Casual

A nova pousada em estilo luxo rústico na praia do Patacho