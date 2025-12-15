IPVA 2026 com 15% de desconto na Bahia: veja as regras

A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou que os contribuintes que realizarem o pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 até 10 de fevereiro receberão desconto de 15%.

Os proprietários que optarem pela cota única com pagamento na data de vencimento — a partir de março — recebem desconto de 8%.

Calendário de pagamento do IPVA 2026 na Bahia

Para o desconto de 15%, os contribuintes precisam realizar o pagamento da cota única até 10 de fevereiro, independentemente da placa do veículo.

Confira abaixo outras condições de pagamento.

Final da Placa 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota 4ª Cota 5ª Cota Cota única com desconto de 8% Cota única sem desconto 1 30/03 29/04 28/05 29/06 30/07 30/03 30/07 2 31/03 30/04 29/05 30/06 31/07 31/03 31/07 3 29/04 28/05 29/06 30/07 28/08 29/04 28/08 4 30/04 29/05 30/06 31/07 31/08 30/04 31/08 5 28/05 29/06 30/07 28/08 29/09 28/05 29/09 6 29/05 30/06 31/07 31/08 30/09 29/05 30/09 7 29/06 30/07 28/08 29/09 29/10 29/06 29/10 8 30/06 31/07 31/08 30/09 30/10 30/06 30/10 9 30/07 28/08 29/09 29/10 27/11 30/07 27/11 0 31/07 31/08 30/09 30/10 30/11 31/07 30/11

Como pagar o IPVA 2026?

O pagamento das parcelas ou da cota única do IPVA 2026 deve ser realizado pelos contribuintes da Bahia no site oficial da Sefaz-BA.

Entre as opções oferecidas, os valores devidos podem ser pagos via PIX em qualquer instituição financeira.

Regras de parcelamento do IPVA 2026

Para dividir o pagamento, o valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 120.

Quem optar por esse método também deverá pagar os valores da taxa de licenciamento e das multas de trânsito recebidas até a data de vencimento da quinta parcela.

Além disso, atrasar o pagamento da primeira parcela revoga o direito de parcelamento em cinco vezes.

Licenciamento de veículos em 2026

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) estabelece que os proprietários precisam realizar o pagamento do IPVA 2026, débitos anuais e, se houver, multas para realizar o processo de licenciamento.

O prazo para regularizar as dívidas do veículo encerra na data limite de pagamento da quinta parcela.

Em 2026, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é enviado para o endereço cadastrado.

O documento fica disponível em arquivo digital e pode ser impresso pelo contribuinte. Para acessar o documento, o responsável deve utilizar o site oficial do Detran-BA.

Contribuição no estado em 2026

Segundo o Sefaz, a frota tributável em 2026 é composta por 2,4 milhões de veículos. O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação tributária na Bahia.

Assim como em outros estados, o valor arrecadado será dividido entre o governo estadual e municipal, conforme o emplacamento do veículo.