Licenciamento 2026: condutores de São Paulo já podem pagar a taxa

Em 2026, a taxa de licenciamento é de R$ 174,08 (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h55.
O prazo de pagamento do licenciamento dos veículos do estado de São Paulo começa a vencer em julho, mas os condutores já podem adiantar a regularização.
Em 2026, a taxa para atualizar a documentação é de R$ 174,08.
Porém, antes de realizar o pagamento, é preciso verificar se não há nenhuma multa ou tributo pendente.
A melhor forma de pagar o licenciamento é por meio do site do Detran-SP.
Com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) em mãos, o proprietário consegue consultar o valor pendente e quitar essa e outras taxas, caso necessário.
No site, é possível emitir um QR Code para pagamento via Pix.
No entanto, os condutores também podem pagar através do serviço de internet banking, aplicativo de bancos conveniados ou presencialmente em caixas eletrônicos.
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras.
Os prazos do licenciamento, assim como os do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026, são divididos por categorias.
O mês de vencimento é estipulado conforme o número final da placa.
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Julho
|3 e 4
|Agosto
|5 e 6
|Setembro
|7 e 8
|Outubro
|9
|Novembro
|0
|Dezembro
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Setembro
|3, 4 e 5
|Outubro
|6, 7 e 8
|Novembro
|9 e 0
|Dezembro
O atraso ou falta de pagamento da taxa de licenciamento pode implicar em recolhimento do veículo para um pátio credenciado.
Nesses casos, a liberação é realizada apenas mediante pagamento e apresentação do ofício de liberação digital.
O trâmite pode ser realizado na plataforma Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), disponível no site do Detran-SP.
O prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA 2026 ou da cota única com desconto começou a vencer na segunda-feira, 12.
Para os veículos de placa dois, a data limite é nesta terça-feira, 13.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12/01
|12/02
|12/03
|12/04
|12/05
|2
|13/01
|13/02
|13/03
|13/04
|13/05
|3
|14/01
|14/02
|14/03
|14/04
|14/05
|4
|15/01
|15/02
|15/03
|15/04
|15/05
|5
|16/01
|16/02
|16/03
|16/04
|16/05
|6
|19/01
|19/02
|19/03
|19/04
|19/05
|7
|20/01
|20/02
|20/03
|20/04
|20/05
|8
|21/01
|21/02
|21/03
|21/04
|21/05
|9
|22/01
|22/02
|22/03
|22/04
|22/05
|0
|23/01
|23/02
|23/03
|23/04
|23/05
Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.
|Final da placa
|Cota única com desconto
|1ª parcela
|Cota única sem desconto
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|2
|13 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|3
|14 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|4
|15 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|5
|16 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|6
|19 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|7
|20 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|8
|21 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|9
|22 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|0
|23 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
O pagamento do IPVA também pode ser realizado nos bancos credenciados com o número do Renavam.
Caso não tenha a sequência numérica, o condutor pode consultá-la no site Gov.Br.Entre os bancos autorizados, estão: