Licenciamento 2026: condutores de São Paulo já podem pagar a taxa

Pagamentos começam a vencer em julho, mas proprietários podem adiantar o processo a partir de janeiro

Em 2026, a taxa de licenciamento é de R$ 174,08 (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h55.

O prazo de pagamento do licenciamento dos veículos do estado de São Paulo começa a vencer em julho, mas os condutores já podem adiantar a regularização.

Em 2026, a taxa para atualizar a documentação é de R$ 174,08. 

Porém, antes de realizar o pagamento, é preciso verificar se não há nenhuma multa ou tributo pendente.

Como pagar o licenciamento de 2026?

A melhor forma de pagar o licenciamento é por meio do site do Detran-SP.

Com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) em mãos, o proprietário consegue consultar o valor pendente e quitar essa e outras taxas, caso necessário.

No site, é possível emitir um QR Code para pagamento via Pix.

No entanto, os condutores também podem pagar através do serviço de internet banking, aplicativo de bancos conveniados ou presencialmente em caixas eletrônicos.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras. 

Qual prazo para regularizar a documentação dos veículos?

Os prazos do licenciamento, assim como os do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026, são divididos por categorias.

O mês de vencimento é estipulado conforme o número final da placa.

Licenciamento de motos, automóveis e camionetes

Final da placaMês de vencimento
1 e 2Julho
3 e 4Agosto
5 e 6Setembro
7 e 8Outubro
9Novembro
0Dezembro

Licenciamento de caminhões e caminhões-tratores

Final da placaMês de vencimento
1 e 2Setembro
3, 4 e 5Outubro
6, 7 e 8Novembro
9 e 0Dezembro

O que acontece se não pagar o licenciamento?

O atraso ou falta de pagamento da taxa de licenciamento pode implicar em recolhimento do veículo para um pátio credenciado.

Nesses casos, a liberação é realizada apenas mediante pagamento e apresentação do ofício de liberação digital.

O trâmite pode ser realizado na plataforma Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), disponível no site do Detran-SP.

Começa a vencer o prazo do IPVA 2026 em São Paulo

O prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA 2026 ou da cota única com desconto começou a vencer na segunda-feira, 12.

Para os veículos de placa dois, a data limite é nesta terça-feira, 13. 

IPVA de automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes

Final da placa1ª parcela ou cota única2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela
112/0112/0212/0312/0412/05
213/0113/0213/0313/0413/05
314/0114/0214/0314/0414/05
415/0115/0215/0315/0415/05
516/0116/0216/0316/0416/05
619/0119/0219/0319/0419/05
720/0120/0220/0320/0420/05
821/0121/0221/0321/0421/05
922/0122/0222/0322/0422/05
023/0123/0223/0323/0423/05

IPVA para proprietários de caminhões

Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.

Final da placaCota única com desconto1ª parcelaCota única sem desconto2ª parcela3ª parcela4ª parcela5ª parcela
112 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
213 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
314 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
415 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
516 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
619 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
720 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
821 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
922 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
023 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro

O pagamento do IPVA também pode ser realizado nos bancos credenciados com o número do Renavam.

Caso não tenha a sequência numérica, o condutor pode consultá-la no site Gov.Br.

Entre os bancos autorizados, estão:
  • Banco do Brasil;
  • Caixa Econômica Federal;
  • Itaú;
  • Bradesco;
  • Santander;
  • Safra;
  • Sicoob;
  • Daycoval;
  • Mercantil;
  • Rendimento.
