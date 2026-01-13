Licenciamento 2026: condutores de São Paulo já podem pagar a taxa

O prazo de pagamento do licenciamento dos veículos do estado de São Paulo começa a vencer em julho, mas os condutores já podem adiantar a regularização.

Em 2026, a taxa para atualizar a documentação é de R$ 174,08.

Porém, antes de realizar o pagamento, é preciso verificar se não há nenhuma multa ou tributo pendente.

Como pagar o licenciamento de 2026?

A melhor forma de pagar o licenciamento é por meio do site do Detran-SP.

Com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) em mãos, o proprietário consegue consultar o valor pendente e quitar essa e outras taxas, caso necessário.

No site, é possível emitir um QR Code para pagamento via Pix.

No entanto, os condutores também podem pagar através do serviço de internet banking, aplicativo de bancos conveniados ou presencialmente em caixas eletrônicos.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras.

Qual prazo para regularizar a documentação dos veículos?

Os prazos do licenciamento, assim como os do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026, são divididos por categorias.

O mês de vencimento é estipulado conforme o número final da placa.

Licenciamento de motos, automóveis e camionetes

Final da placa Mês de vencimento 1 e 2 Julho 3 e 4 Agosto 5 e 6 Setembro 7 e 8 Outubro 9 Novembro 0 Dezembro

Licenciamento de caminhões e caminhões-tratores

Final da placa Mês de vencimento 1 e 2 Setembro 3, 4 e 5 Outubro 6, 7 e 8 Novembro 9 e 0 Dezembro

O que acontece se não pagar o licenciamento?

O atraso ou falta de pagamento da taxa de licenciamento pode implicar em recolhimento do veículo para um pátio credenciado.

Nesses casos, a liberação é realizada apenas mediante pagamento e apresentação do ofício de liberação digital.

O trâmite pode ser realizado na plataforma Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), disponível no site do Detran-SP.

Começa a vencer o prazo do IPVA 2026 em São Paulo

O prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA 2026 ou da cota única com desconto começou a vencer na segunda-feira, 12.

Para os veículos de placa dois, a data limite é nesta terça-feira, 13.

IPVA de automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 2 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 3 14/01 14/02 14/03 14/04 14/05 4 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 5 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 6 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 7 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 8 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 9 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05

IPVA para proprietários de caminhões

Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.

Final da placa Cota única com desconto 1ª parcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 2 13 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 3 14 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 4 15 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 5 16 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 6 19 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 7 20 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 8 21 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 9 22 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 0 23 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro

Prazo de licenciamento para veículos em 2026

O pagamento do IPVA também pode ser realizado nos bancos credenciados com o número do Renavam.

Caso não tenha a sequência numérica, o condutor pode consultá-la no site Gov.Br.

Entre os bancos autorizados, estão: