Quando estreia a terceira temporada de 'O Agente Noturno' na Netflix?

A Netflix confirmou que a terceira temporada de "O Agente Noturno" chega ao catálogo do serviço de streaming nesta quinta-feira, 19.

A série acompanha Peter Sutherland (Gabriel Basso), um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca.

Seu trabalho era vigiar um telefone que nunca tocava. Até que, no início da primeira temporada, a ligação finalmente acontece. Do outro lado está Rose Larkin (Luciane Buchanan), uma especialista em segurança digital que se vê perseguida por assassinos. A partir daí, os dois passam a investigar uma trama que ameaça os Estados Unidos.

Na segunda temporada, a série apresenta Alice (Brittany Show), que assume o papel de mentora de Peter. Eles seguem para Bangkok em uma missão secreta contra Warren (Teddy Sears), um oficial de inteligência dos EUA suspeito de vazar informações confidenciais do país.

Assim como na temporada anterior, os agentes enfrentam ameaças constantes ao investigar conspirações e lidam com adversários fortemente armados, em sequências marcadas por ação intensa.

Quando estreia a 3ª temporada de 'O Agente Noturno'?

Além de Gabriel Basso, Brittany Show e Teddy Sears, os novos episódios trazem de volta outros integrantes do elenco e incluem novidades, como Amanda Warren.

A Netflix informou ainda que a atriz Luciane Buchanan, intérprete de Rose, não retorna para a nova temporada.

A terceira temporada de "O Agente Noturno" estreia na Netflix em 19 de fevereiro de 2026, com liberação prevista para as 5h da manhã (horário de Brasília).

Veja o trailer da 3ª temporada de 'O Agente Noturno'