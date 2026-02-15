Warner volta a avaliar proposta da Paramount em meio a fusão bilionária

O conselho da Warner Bros. voltou a avaliar a possibilidade de retomar negociações com a Paramount após receber uma versão revisada da proposta apresentada pelo estúdio rival. A informação foi confirmada por fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg.

A nova oferta da Paramount, entregue na semana passada, endereça pontos que vinham sendo questionados pela Warner. Entre as concessões, a empresa se compromete a arcar com a multa de US$ 2,8 bilhões devida à Netflix caso a Warner rescinda o acordo atual com a plataforma de streaming.

A Paramount também ofereceu garantias para a refinanciamento da dívida da Warner e propôs compensar acionistas da empresa caso o negócio não seja concluído até 31 de dezembro, sinalizando confiança na aprovação regulatória rápida.

Embora ainda existam ressalvas — muitas delas já manifestadas publicamente pela Warner em ocasiões anteriores —, esta é a primeira vez que o conselho considera que a oferta da Paramount pode levar a um acordo superior ou, no mínimo, pressionar a Netflix a elevar sua própria proposta.

O contexto da disputa

A Warner Bros. fechou em dezembro um acordo para vender seu estúdio homônimo e o serviço de streaming HBO Max à Netflix por US$ 27,75 por ação.

Desde então, a empresa corre para viabilizar a votação do negócio pelos acionistas, enquanto a Paramount — controladora da CBS e da MTV — tenta furar o acordo com uma oferta hostil de US$ 30 por ação, feita diretamente aos investidores por meio de uma oferta pública de aquisição.

A Paramount também tem buscado apoio de reguladores para aprovar sua proposta. Até o momento, no entanto, apenas 42,3 milhões de ações foram entregues à Paramount, o que representa menos de 2% do total de ações em circulação.

Disposição para subir os lances

Tanto a Paramount quanto a Netflix sinalizaram disposição para aumentar suas ofertas, mas sem perder de vista os custos. O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que a proposta atual não é a última, enquanto a liderança da Netflix indicou a acionistas que também pode elevar o valor.

O receio com os gastos reflete-se no mercado: as ações da Netflix caíram mais de 40% desde o pico de junho, em meio a preocupações dos investidores com o negócio envolvendo a Warner.

Próximos passos

Caso a Warner decida reengajar com a Paramount, precisará primeiro notificar a Netflix. Em seguida, tentaria negociar com a Paramount um aumento da oferta para além dos US$ 30 por ação. Se o conselho concluir que a nova proposta da Paramount é superior, a Netflix terá o direito de igualar os termos.

A Paramount desencadeou o leilão da Warner no ano passado com uma oferta não solicitada. A empresa aumentou o preço várias vezes antes de perder para a Netflix. Desde então, a liderança da Paramount insiste que seu acordo é melhor e tem dedicado os últimos meses a conquistar reguladores e acionistas.

Diversos acionistas da Warner, incluindo Pentwater Capital Management e Ancora Holdings Group, manifestaram publicamente sua opinião de que o conselho deveria negociar com a Paramount, aumentando a pressão sobre a decisão final.