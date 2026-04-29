Por que os fãs de GTA 6 estão ansiosos pelo dia 21 de maio

Faz quase um ano desde a última atualização oficial sobre GTA 6 (Grand Theft Auto VI). Em 6 de maio de 2025, a Rockstar Games divulgou o segundo trailer do jogo, acompanhado de novas imagens dos personagens Jason e Lucia. Desde então, o estúdio não voltou a se pronunciar publicamente sobre o projeto, o que aumentou a ansiedade dos fãs.

Esse período de silêncio, no entanto, deve chegar ao fim em breve. Na quinta-feira, 21 de maio de 2026, a Take-Two Interactive, empresa controladora da Rockstar, realizará sua teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano fiscal, encontro tradicional com investidores e acionistas.

Segundo o site Viciados, com o lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, a apenas sete meses de distância, a ausência de ações de marketing em torno de GTA 6 chama atenção quando comparada ao histórico da própria Rockstar.

No mesmo intervalo antes do lançamento de GTA 5, o jogo já havia sido testado pela imprensa em sessões de preview, entrevistas extensas com os diretores estavam publicadas e campanhas promocionais ocupavam espaços de destaque, como outdoors em Nova York e outras grandes cidades do mundo.

Diante desse cenário, a teleconferência com acionistas passa a ser vista como um momento decisivo para GTA VI, já que investidores tendem a cobrar esclarecimentos sobre o andamento do projeto.

Lançamento de 'GTA 6' é confirmado para novembro

A Take-Two Interactive, empresa proprietária da Rockstar Games, confirmou que a sexta edição da franquia de jogos Grand Theft Auto (GTA 6) será lançado em 19 de novembro de 2026. A informação foi reafirmada durante a apresentação de resultados financeiros da empresa, realizada na última terça-feira, 3.

Segundo a empresa, o cronograma permanece inalterado após dois adiamentos anteriores. O jogo está previsto para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

O CEO da companhia, Strauss Zelnick, afirmou que a Rockstar Games entrará em uma nova fase de divulgação ainda em 2026. De acordo com ele, o marketing será intensificado no verão do hemisfério norte, entre junho e agosto.

A confirmação reduz a expectativa de um novo adiamento e reforça a estratégia da empresa de concentrar grandes lançamentos no fim do ano fiscal. Até o momento, não há informações oficiais sobre preços ou início da pré-venda.