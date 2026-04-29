Amazon bate consenso de lucro e receita, mas ação cai após balanço

A Amazon registrou lucro líquido de US$ 30,3 bilhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 77% em relação aos US$ 17,1 bilhões do mesmo período do ano anterior. O resultado foi beneficiado por ganho não recorrente de US$ 16,8 bilhões sobre participação na Anthropic, empresa de inteligência artificial na qual a Amazon é investidora estratégica.

Sem esse efeito, o lucro líquido da Amazon seria de aproximadamente US$ 17,5 bilhões no trimestre, crescimento de 2% em relação aos US$ 17,1 bilhões do Q1 2025, com lucro por ação diluído de cerca de US$ 1,60, praticamente estável ante os US$ 1,59 de um ano antes. Esse número ficaria levemente abaixo do consenso de analistas, que projetava US$ 1,64 segundo estimativas compiladas pela LSEG e pela StreetAccount.

O que efetivamente superou as expectativas do mercado foi a receita total, de US$ 181,5 bilhões ante projeção de US$ 177,3 bilhões, além do faturamento da Amazon Web Service (AWS), com US$ 37,6 bilhões contra expectativa de US$ 36,6 bilhões.

A receita líquida totalizou US$ 181,5 bilhões, avanço de 17% em dólar corrente e 15% em moeda constante, ante os US$ 155,7 bilhões do Q1 2025. O desempenho foi sustentado pelos três segmentos principais, com destaque para a aceleração de 28% da divisão de nuvem.

O segmento Norte-Americano, que concentra o varejo e serviços domésticos, avançou 12%, para US$ 104,1 bilhões. O segmento Internacional cresceu 19% em dólar, ou 11% em moeda constante, para US$ 39,8 bilhões.

Dentro das linhas de receita, publicidade foi novamente um dos destaques positivos, com crescimento de 24% para US$ 17,2 bilhões no trimestre, e receita acumulada em 12 meses superando US$ 70 bilhões.

Serviços de terceiros vendendo na plataforma (market place) avançaram 14%, para US$ 41,6 bilhões. Assinaturas, que incluem o Prime, cresceram 15%, para US$ 13,4 bilhões. Lojas online somaram US$ 64,3 bilhões, alta de 12%.

Custos cresceram menos que as receitas

Os custos totais cresceram 15%, para US$ 157,7 bilhões, ritmo inferior ao crescimento da receita de 17%, o que permitiu expansão de margem. A margem operacional consolidada avançou para 13,1%, ante 11,8% no Q1 2025.

O investimento em ativos fixos atingiu US$ 44,2 bilhões no trimestre, alta de 77% em relação aos US$ 25,0 bilhões do Q1 2025. No acumulado dos últimos 12 meses, o capex somou US$ 147,3 bilhões, expansão de 67%.

A companhia atribuiu o aumento principalmente aos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Para financiar esse volume, a Amazon captou US$ 53,4 bilhões em dívida de longo prazo no trimestre, elevando o saldo dessa linha de US$ 65,6 bilhões no fim de 2025 para US$ 119,1 bilhões ao final de março de 2026.

A posição de caixa e títulos mobiliários totalizou US$ 143,1 bilhões ao final do trimestre, ante US$ 123,0 bilhões no encerramento de 2025. O fluxo de caixa operacional acumulado em 12 meses cresceu 30%, para US$ 148,5 bilhões. O fluxo de caixa livre, porém, despencou 95%, para apenas US$ 1,2 bilhão no mesmo período, comprimido pelo salto de US$ 59,3 bilhões nas compras de ativos nos últimos 12 meses.

Projeções para o segundo trimestre

Para o segundo trimestre de 2026, a Amazon projeta receita líquida entre US$ 194,0 bilhões e US$ 199,0 bilhões, crescimento de 16% a 19% em relação ao Q2 2025, superando a estimativa de US$ 188,9 bilhões que os analistas consultados pela LSEG esperavam.

O lucro operacional está estimado entre US$ 20,0 bilhões e US$ 24,0 bilhões, ante US$ 19,2 bilhões no mesmo período do ano anterior, em linha com o consenso de US$ 22,65 bilhões segundo a StreetAccount.

O guidance considera a realização do Prime Day no segundo trimestre e não inclui eventuais aquisições ou reestruturações adicionais. Por outro lado, a companhia alertou para um impacto cambial desfavorável de aproximadamente 10 pontos-base sobre a receita.

A ação cai mais de 1% após a divulgação do resultado.