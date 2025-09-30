Valor de mercado da Nvidia já é maior que Broadcom, TSMC, ASML e AMD juntas

A Nvidia alcançou na terça-feira, 30, um valor de mercado de US$ 4,53 trilhões, tornando-se a primeira empresa do setor de tecnologia a atingir essa marca.

O resultado reflete a valorização contínua das ações da companhia, que sobem 2,20%, cotadas a US$ 185,83. A alta no pregão chegou a 2,45% no dia. No acumulado do ano, os papéis já avançaram quase 40%.

Gigante perto das outras

O desempenho coloca a fabricante de chips avançados à frente da soma das quatro maiores concorrentes. Juntas, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ASML Holding e Advanced Micro Devices (AMD) somam cerca de US$ 3,61 trilhões, abaixo da valor da Nvidia.

Broadcom: US$ 1,54 trilhão

TSMC: US$ 1,43 trilhão

ASML: US$ 375 bilhões

AMD: US$ 261 bilhões

Expansão com OpenAI e novos data centers

A valorização ocorre em uma semana marcada por negociações estratégicas. A Nvidia anunciou um investimento de até US$ 100 bilhões na OpenAI, que planeja construir cinco novos data centers em parceria com a Oracle.

O projeto, chamado Stargate, está estimado em US$ 500 bilhões e prevê centenas de milhares de GPUs da Nvidia para equipar as instalações. De acordo com a CNBC, o CEO Jensen Huang afirmou que os produtos da empresa devem representar cerca de 70% dos gastos em cada novo centro de dados.

Analistas do Citi elevaram a meta de preço das ações da Nvidia de US$ 200 para US$ 210, citando a expectativa de maior demanda por infraestrutura de IA após os anúncios.

Outras companhias, como Meta e Google, também ampliam investimentos em data centers, reforçando a posição da Nvidia no fornecimento de chips para inteligência artificial. A CoreWeave, que tem a Nvidia como acionista, fechou um contrato de US$ 14,2 bilhões para fornecer serviços de infraestrutura de IA à Meta.