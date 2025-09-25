Negócios

OpenAI, Oracle e SoftBank expandem projeto Stargate com cinco novos data centers nos EUA

Investimento de US$ 500 bilhões visa expandir capacidade de computação para modelos avançados de IA nos EUA.

Investimento de US$ 500 bilhões visa expandir capacidade de computação para modelos avançados de IA nos EUA (Getty Images). (Tirachard/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19h44.

OpenAI, Oracle e SoftBank anunciaram a construção de cinco novos data centers nos Estados Unidos como parte do projeto Stargate, uma iniciativa de US$ 500 bilhões para expandir a infraestrutura de inteligência artificial no país. Com isso, a capacidade planejada do Stargate chega a quase 7 gigawatts, aproximando-se da meta de 10 gigawatts estabelecida para o final de 2025.

Os novos centros serão localizados em Shackelford County (Texas), Doña Ana County (Novo México), Lordstown (Ohio) e Milam County (Texas). Além disso, está prevista uma expansão de 600 megawatts em Abilene, Texas. Esses investimentos devem gerar mais de 25 mil empregos diretos e milhares de postos indiretos em todo o país.

O projeto Stargate visa fornecer a infraestrutura necessária para suportar modelos avançados de IA, como o ChatGPT, e fortalecer a posição dos EUA na corrida global por inovação tecnológica. Segundo Sam Altman, CEO da OpenAI, “A IA só pode cumprir sua promessa se construirmos a computação para sustentá-la”.

