De aliado a esquecido? ChatGPT despenca no uso profissional, diz OpenAI

Um estudo da OpenAI analisou mensagens internas do ChatGPT e mapeou como a ferramenta é usada no ambiente profissional. O relatório mostra que 27% das interações diárias foram relacionadas ao trabalho, uma queda em relação a 47% a 2024. A redução reflete mudanças no comportamento de cada grupo de usuários, e não na composição de novos usuários.

Segundo o estudo, 40% das mensagens de trabalho envolvem tarefas de escrita, como edição, revisão, tradução ou adaptação de textos existentes, e não a criação de textos do zero. Outras funções comuns incluem orientação prática (24,1%), busca de informações (13,5%) e suporte técnico (10%).

O relatório destaca que o padrão de uso é consistente em diferentes ocupações, com a busca por informações e o suporte à decisão sendo as funções mais recorrentes em diversos setores.

OpenAI afirma que o ChatGPT pode aumentar a produtividade ao fornecer suporte à decisão, especialmente em funções que demandam conhecimento especializado. “Os agentes de IA podem atuar como colegas de trabalho que produzem resultados ou como copilotos que oferecem conselhos, melhorando a capacidade de resolução de problemas dos humanos”, explica o relatório.

À medida que empresas ao redor do mundo adotam ferramentas de IA generativa, a expectativa é de aumento de eficiência. Alguns empregadores já sinalizam que, com a integração crescente da IA, poderão ajustar suas equipes no futuro.

