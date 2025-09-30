Inteligência Artificial

De aliado a esquecido? ChatGPT despenca no uso profissional, diz OpenAI

Relatório da OpenAI mostra que 40% das interações de trabalho com IA envolvem edição e tradução de textos, enquanto suporte à decisão aumenta produtividade

ChatGPT auxilia profissionais em diversos setores, por exemplo, para buscar informações, fornecer orientação prática e melhorar resultados estratégicos (Getty Images). (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images/Getty Images)

ChatGPT auxilia profissionais em diversos setores, por exemplo, para buscar informações, fornecer orientação prática e melhorar resultados estratégicos (Getty Images). (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17h52.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 18h14.

Um estudo da OpenAI analisou mensagens internas do ChatGPT e mapeou como a ferramenta é usada no ambiente profissional. O relatório mostra que 27% das interações diárias foram relacionadas ao trabalho, uma queda em relação a 47% a 2024. A redução reflete mudanças no comportamento de cada grupo de usuários, e não na composição de novos usuários.

Segundo o estudo, 40% das mensagens de trabalho envolvem tarefas de escrita, como edição, revisão, tradução ou adaptação de textos existentes, e não a criação de textos do zero. Outras funções comuns incluem orientação prática (24,1%), busca de informações (13,5%) e suporte técnico (10%).

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O relatório destaca que o padrão de uso é consistente em diferentes ocupações, com a busca por informações e o suporte à decisão sendo as funções mais recorrentes em diversos setores.

OpenAI afirma que o ChatGPT pode aumentar a produtividade ao fornecer suporte à decisão, especialmente em funções que demandam conhecimento especializado. “Os agentes de IA podem atuar como colegas de trabalho que produzem resultados ou como copilotos que oferecem conselhos, melhorando a capacidade de resolução de problemas dos humanos”, explica o relatório.

À medida que empresas ao redor do mundo adotam ferramentas de IA generativa, a expectativa é de aumento de eficiência. Alguns empregadores já sinalizam que, com a integração crescente da IA, poderão ajustar suas equipes no futuro.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:OpenAIInteligência artificialDicas de carreira

Mais de Inteligência Artificial

ChatGPT agora pode cancelar assinaturas de serviços automaticamente; entenda novo recurso

OpenAI lança o Sora App e entra na disputa das redes sociais com vídeos de IA

Periodic Labs: conheça a startup de IA que está atraindo talentos de OpenAI, Google e Meta

IA não vai substituir agentes de call center tão cedo, diz consultoria

Mais na Exame

English

Brazil’s economy stayed strong in 2024, but fiscal and productivity challenges persist

Mundo

Após meses de disputas, Trump afirma que chegou a acordo com a Universidade de Harvard

Mercados

Citi diz estar cauteloso com GPA, dá corte duplo e PCAR3 fecha abaixo de R$ 4

Carreira

R$ 96 mil por mês e ninguém pra contratar: essa escassez de talentos assombra o mercado