Taiwan amplia limite para fundos e TSMC fecha em máxima histórica; entenda

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fechou em máxima histórica nesta sexta-feira, 24, na bolsa de Taipei, depois de uma mudança regulatória que aumentou o limite de concentração de fundos locais em uma única empresa.

As ações subiram cerca de 5% no dia, encerrando a 2.185 dólares taiwaneses, o equivalente a cerca de US$ 69,40 por papel, no maior nível já registrado.

O movimento veio na sequência de uma decisão da autoridade de supervisão financeira de Taiwan, que passou a permitir que fundos de ações e ETFs ativos, que replicam índices, invistam até 25% do patrimônio em uma única companhia. Antes era 10%.

A nova regra, porém, vale apenas para empresas com peso superior a 10% no índice da bolsa local, um critério que beneficia diretamente a TSMC, responsável por mais de 40% do valor de mercado do pregão taiwanês.

As informações foram divulgadas pelo Wall Street Journal (WSJ) e pelo Barron's.

Fundada em 1987, a empresa se consolidou como a maior fabricante de semicondutores sob encomenda do mundo, produzindo chips para companhias como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm.

A TSMC soma, ainda, um valor de mercado estimado em 54 trilhões de dólares taiwaneses ou US$ 1,71 trilhão, segundo dados divulgados pelo WSJ.

A flexibilização anunciada na quinta-feira, 23, foi interpretada como um sinal claro de abertura para maior alocação em empresas líderes, em um momento de forte valorização do setor de tecnologia, indicaram fontes ouvidas pelas agências.

O índice Taiex, principal referência da bolsa de Taiwan, avançou cerca de 2,7% no dia, enquanto outras empresas ligadas à cadeia de semicondutores acompanharam o movimento da TSMC.

A MediaTek subiu 8,1% e a Unimicron Technology avançou 7,7%.

A justificativa oficial, de acordo com o Wall Street Journal, foi dar mais margem de manobra aos gestores diante da concentração crescente do mercado e da expansão acelerada da indústria de chips.

TSMC nos EUA

Nos Estados Unidos, os papéis da TSMC também reagiram, mas em menor intensidade. Os ADRs (recibos de ações negociados fora do país de origem) subiam cerca de 3,3% no pré-mercado, cotados a US$ 395,49.

Como cada ADR equivale a cinco ações ordinárias, isso representa um valor aproximado de US$ 79,10 por ação, acima do preço observado em Taipei, de acordo com levantamento do Barron's.

Historicamente, os ADRs da TSMC são negociados com prêmio em relação às ações locais, refletindo o acesso mais simples para investidores estrangeiros. Só que a nova regra pode virar o jogo, incentivando maior demanda local.

Os investidores nos EUA, além disso, podem não capturar integralmente o impacto da medida no curto prazo, já que a mudança foi desenhada especificamente para o mercado local, como detalhou o jornal.

A demanda global por semicondutores segue em alta, impulsionada sobretudo pelo avanço da inteligência artificial, que precisa desses componentes para ser desenvolvida.

A TSMC, neste sentido, fabrica chips avançados usados em data centers, smartphones e sistemas de IA, fazendo as repercussões em torno das ações irem além de Taiwan.