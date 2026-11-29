Um vídeo do relojoeiro Florian Salzer montando o Ingenieur Tourbillon 41 na oficina da IWC passou de 10 milhões de visualizações e meio milhão de curtidas só no TikTok. Esse tipo de conteúdo levou a marca de Schaffhausen a subir três posições e chegar ao segundo lugar no ranking digital do Vogue Business Watch Index 2026, publicado nesta quarta-feira, 25. A Cartier ficou mais uma vez na liderança, e a Omega caiu uma posição, para o terceiro lugar.

As maiores mudanças apareceram mais abaixo. A Rolex, terceira colocada em 2025, desceu para o quinto lugar. A Hublot subiu sete posições e ficou em sexto. A Longines caiu de quarto para nono, porque a força que sempre teve em plataformas chinesas não se repete nas redes ocidentais. O índice avalia a atuação das marcas no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok, além do volume de buscas no Google e dos serviços digitais oferecidos. Neste ano, WeChat, Xiaohongshu e Weibo saíram da metodologia por falta de dados.

A líder que fica atrás

A queda da Rolex chama atenção por causa do tamanho da marca. Ela faturou 11 bilhões de francos suíços em 2025 (cerca de US$ 13,1 bilhões, ou R$ 77 bilhões), alta de 4% sobre o ano anterior, e tem 32,9% do mercado de relógios. Cartier (8,7%), Patek Philippe (7%) e Omega (6,4%) vêm em seguida. A Rolex também lidera o ranking do YouTube, é a segunda marca mais buscada no Google, atrás da Cartier, e recebeu cerca de 185 milhões de visitas pelo buscador entre setembro de 2025 e agosto de 2026.

O que puxou a nota para baixo foi a pouca atividade no TikTok, onde tem mais de 230 mil seguidores, e os serviços digitais. Nesse quesito a marca aparece em 17º lugar, porque costuma deixar o atendimento com os distribuidores em vez de cuidar dele diretamente.

Muito alcance, pouco serviço

Hublot: a marca subiu sete posições, chegou ao sexto lugar no ranking digital e lidera no Instagram (Reprodução/Instagram)

O estudo mostra que nem sempre as marcas mais vistas nas redes são as que oferecem a melhor experiência de compra. A Hublot é a primeira do Instagram, graças ao conteúdo feito com embaixadores do esporte e da arte, e tem o Hublotista, um programa de fidelidade para quem tem relógio da marca, além de chat ao vivo e retirada em loja. Ainda assim, fica atrás das concorrentes em personalização de produtos e estoque em tempo real, e é apenas a 15ª em tráfego no Google. Com a Panerai acontece o contrário. A marca é a 18ª no ranking digital, mas aparece em terceiro em serviços omnichannel, com o Panerai Passport e atendimento por WhatsApp. A Piaget repete esse perfil, em 16º no digital e em quinto nos serviços.

A pesquisa com consumidores mostra quanto isso pesa na decisão de compra. Para 79% dos entrevistados, o serviço mais desejado é ver em tempo real se o produto está disponível na loja e no site. Ter vários canais de atendimento vem logo depois, com 76%, seguido de comprar direto no site da marca (74%) e falar com um consultor durante a compra online (73%). Em média, 47,8% de quem comprou relógio no último ano fez a compra direto com a marca.

A receita da IWC

A IWC fez 95% de pontuação geral. Foi a melhor do Facebook, com 93%, e a segunda no TikTok (90%) e no YouTube (89%), atrás da Cartier e da Rolex, respectivamente. Além dos vídeos de oficina, a marca investe na Fórmula 1. Neste ano lançou relógios criados com George Russell, piloto da Mercedes-AMG Petronas, no azul da equipe e com o número 63 gravado no fundo. Um vídeo do companheiro de equipe dele, Kimi Antonelli, montando uma peça chegou a meio milhão de visualizações. Na série "IWC Replies", os relojoeiros respondem a perguntas técnicas do público, como se o calendário perpétuo continuaria funcionando depois de 2299.

A busca muda de lugar

O índice também mede o espaço que a inteligência artificial ganha na hora da pesquisa. Um estudo da Bain & Company publicado em março mostra que 56% dos consumidores americanos ainda usam o Google, enquanto 16% recorrem principalmente a chatbots e 28% usam os dois. A alemã Nomos Glashütte já começou a ajustar o site para que essas ferramentas leiam e recomendem seus produtos corretamente. Segundo a Launchmetrics, que criou uma métrica de visibilidade em IA, Tudor e Panerai aparecem pouco nas respostas dos chatbots sobre a Watches and Wonders, mas são descritas de forma tão positiva que chegam ao terceiro e ao quarto lugar no ranking.

A Ulysse Nardin escolheu as redes sociais como prioridade. Um vídeo do confeiteiro Amaury Guichon esculpindo em chocolate o modelo Freak foi visto por meio bilhão de pessoas, segundo o diretor-geral da marca, Matthieu Haverlan. Na Watches and Wonders, a marca não comprou publicidade e alugou dois robôs dançarinos, vestidos com suéteres comemorativos dos 25 anos do Freak, por menos do que custa uma página de anúncio em revista. Hoje o modelo responde por cerca de 50% do faturamento da marca.