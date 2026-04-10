TSMC tem faturamento recorde de US$ 35,6 bi no 1º tri com demanda por IA em alta

Uma das maiores fabricantes de chips semicondutores do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) registrou receita recorde no primeiro trimestre, apoiada pela alta demanda do setor de inteligência artificial (IA).

A receita foi de 1,13 trilhão de dólares taiwaneses (US$ 35,6 bilhões ou R$ 181,82 bilhões) entre janeiro e março, o que representa uma alta de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados consultados pela CNBC.

O resultado superou as estimativas de analistas, que projetavam 1,12 trilhão de dólares taiwaneses, segundo levantamento da LSEG.

Apenas em março, a receita somou 415,2 bilhões de dólares taiwaneses, avanço de 45,2% na comparação anual, mostrando uma aceleração da demanda evidente.

Big techs e IA

O crescimento da companhia tem como principal motor a procura por semicondutores avançados utilizados em aplicações de IA. Grandes clientes, como Apple e Nvidia, seguem ampliando investimentos na área.

O analista da SemiAnalysis, Sravan Kundojjala, em entrevista à CNBC, afirmou que a companhia deve superar com folga sua meta de crescimento anual de 30%.

“Enquanto os mercados de smartphones e PCs foram impactados pela falta de chips de memória”, o segmento de IA “segurou as pontas”, disse Kundojjala.

Preços e margens

Outro fator relevante para o desempenho foi o aumento de preços dos chips mais avançados. Kundojjala projeta, ainda, uma margem bruta de 64% para o período.

O nível é considerado alto mesmo para padrões da indústria, refletindo o poder de precificação da companhia em um mercado com oferta restrita de tecnologia de ponta, disse.

Corrida por chips

Um número crescente de empresas vem desenvolvendo seus próprios chips, incluindo gigantes de tecnologia como Google e Arm, além de iniciativas emergentes de companhias de IA, como a Anthropic.

Mas a capacidade de fabricação continua concentrada em poucos players, e a TSMC fica em posição estratégica.

As fontes ouvidas pela CNBC avaliaram, também, que grande parte dessa nova demanda depende da infraestrutura produtiva da empresa ou de concorrentes diretos como Samsung e Intel.

Riscos à frente

Persistem preocupações com possíveis interrupções na cadeia de suprimentos, especialmente diante das tensões no Oriente Médio, o que pode afetar tanto a produção quanto a demanda global.

A TSMC divulgará seus resultados completos do primeiro trimestre em 16 de abril, quando investidores terão mais visibilidade sobre lucratividade e projeções.

Além disso, o mercado acompanha os números da ASML, previstos para a próxima semana. A empresa holandesa é considerada um termômetro do setor.