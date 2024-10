Receita do Reddit salta no trimestre e ações disparam 23% no pré-mercado

As ações do Reddit saltaram 22% no pregão estendido desta terça-feira, superando os US$ 100 pela primeira vez, depois que a empresa de mídia social relatou resultados do terceiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas e emitiu uma previsão otimista para seu próximo balanço. No pré-mercado desta quarta, os papéis disparavam 23,8%.

Veja como a empresa se saiu em comparação com as estimativas da LSEG:

Lucro por ação: 16 centavos vs. perda de 7 centavos esperada

Receita: US$ 348,4 milhões vs. US$ 312,8 milhões esperados

O Reddit disse que a receita do quarto trimestre ficará entre US$ 385 milhões e US$ 400 milhões, superando a estimativa média dos analistas de US$ 357,9 milhões. Os lucros ajustados para o quarto trimestre ficarão na faixa de US$ 110 milhões a US$ 125 milhões, acima da estimativa média de US$ 85,2 milhões, segundo publicou a CNBC.

A receita no terceiro trimestre aumentou 68% em relaçãinveso ao ano anterior, e a empresa se tornou lucrativa, relatando lucro líquido de US$ 29,9 milhões, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 7,4 milhões durante o mesmo trimestre do ano passado.

Novos usuários

A empresa informou que seus usuários ativos diários cresceram 47% ano a ano no terceiro trimestre para 97,2 milhões, melhor do que as estimativas dos analistas de 96,5 milhões.

A receita média por usuário foi de US$ 3,58 no terceiro trimestre, o que superou as estimativas dos analistas de US$ 3,24.

"Foi outro trimestre forte para o Reddit e nossas comunidades, pois alcançamos marcos importantes, incluindo novos níveis de tráfego de usuários, crescimento de receita e lucratividade", disse o CEO do Reddit, Steve Huffman. "O Reddit continua sendo um dos sites mais visitados e confiáveis ​​do mundo", continuou.

Este é o terceiro relatório de lucros do Reddit desde que a empresa abriu o capital em março. As ações quase triplicaram de valor desde seu IPO. O Reddit tem hoje um valor de mercado de US$ 13,6 bilhões.

Desde o ano passado, o Reddit se beneficiou das atualizações de pesquisa do Google que ajudaram a impulsionar seu conteúdo nas buscas, trazendo uma enxurrada de novos usuários para o serviço de mídia social. No entanto, os usuários mais novos, que o Reddit chama de usuários desconectados, geram menos receita de publicidade online para a empresa do que os usuários conectados, que normalmente passam mais tempo na plataforma, de acordo com a CNBC.

A empresa disse que os usuários desconectados globais cresceram 70% em relação ao ano anterior para 53,1 milhões, enquanto os usuários conectados globais aumentaram 27%, para 44,1 milhões.