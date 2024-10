Corte de gastos, Caged, PIB dos EUA e balanço da Meta e Microsoft: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta quarta-feira, 30. Na Europa, as bolsas recuam à espera do orçamento do Reino Unido e com investidores repercutindo balanços de grandes empresas como UBS e Volkswagen. Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem moderadamente, com Nasdaq ganhando impulso da alta de quase 7% da Alphabet. Na Ásia, as bolsas fecharam em sua grande maioria em queda, após o início das tarifas europeias sobre carros elétricos chineses.

Reunião de corte de gastos

Em meio a um cenário de pressão do mercado financeiro, que reage à ausência de um anúncio concreto sobre o pacote de cortes, com o dólar alcançando o maior patamar ontem em mais de três anos, todas as atenções se voltam para a reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), que reúne os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão), que deve acontecer nesta quarta-feira, às 14h.

A expectativa é de que a JEO avance na definição de ajustes fiscais necessários para o cumprimento das metas de orçamento, com o corte de despesas como ponto central das discussões.

Na véspera, Haddad disse que ainda não há uma data definida para o anúncio das medidas da equipe econômica para a redução dos gastos do governo. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará essa decisão e a área técnica tem apresentado todos os números solicitados pelo chefe do Executivo.

O ministro também negou que as medidas para reduzir os gastos do governo trarão uma economia de até R$ 50 bilhões. De acordo com Haddad, as projeções serão apresentadas somente depois que Lula decidir que propostas serão apresentadas para diminuir as despesas.

Também ontem, o ministro participou de uma reunião de quatro horas com o presidente e membros da equipe econômica no Palácio da Alvorada, mas evitou falar com a imprensa após o encontro.

Para o mercado, a demora no anúncio aumenta o senso de urgência e a expectativa sobre o tamanho do ajuste necessário para sustentar o novo arcabouço fiscal. Com isso, o dólar fechou na máxima a R$ 5,761, nível não visto desde 30 de março de 2021.

Pnad no Brasil e PIB dos EUA

De olho na agenda de indicadores, hoje será divulgado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e dados do Governo Central, além do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de outubro.

Nos Estados Unidos, o destaque será a publicação do Produto Interno Bruto (PIB) americano e do relatório ADP, que mostra a criação de empregos no setor privado de outubro.

Ontem, o relatório Jolts favoreceu a tese de que o mercado de trabalho está mais aquecido do que o esperado. Apesar do número ter vindo abaixo das expectativas (em 7,44 milhões de novos postos de trabalho ante os 7,99 previstos), analistas do mercado dizem que o resultado mostra que a economia não está desacelerando da forma esperada.

Balanços da Meta e Microsoft

Entre os balanços destaques, Weg (WEG3) divulgou seus números pela manhã. A companhia de moradores elétricos reportou um lucro líquido de R$ 1,58 bilhão no terceiro trimestre deste ano, representando alta de 20,4% na comparação com o mesmo trimestre de 2023. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) foi de R$ 2,22 bilhões, enquanto a receita operacional líquida alcançou R$ 9,86 bilhões, uma alta de +22,1% na comparação anual.

Após o fechamento da sessão é a vez de Auren (AURE3), Isa Cteep (TRPL4) e Log (LOGG3) divulgarem seus números.

Lá fora, o mercado repercute os bons números da Alphabet (NASDAQ: GOOG) no terceiro trimestre deste ano. A companhia, controladora do Google, superou as expectativas do mercado, com um lucro por ação atingindo US$ 2,12, acima das estimativas de US$ 1,84, enquanto a receita consolidada chegou a US$ 88,3 bilhões, ultrapassando a previsão de analistas de US$ 88,27 bilhões. As ações da Alphabet sobem quase 7% no pré-mercado dos Estados Unidos.

Hoje, o mercado aguarda a divulgação dos resultados de Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Meta (NASDAQ: META) após o fechamento do pregão.

Quarta-feira, 30 de outubro