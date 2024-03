IPO do Reddit tem demanda até 5 vezes maior que oferta, diz agência de notícias

O IPO do Reddit está com uma demanda entre quatro e cinco vezes maior que a oferta inicial de ações, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à agência Reuters no domingo. Assim, é provável que a plataforma de mídia social alcance a avaliação de US$ 6,5 bilhões que busca.

Embora a sobrescrição não garanta um desempenho forte na estreia no mercado de ações, a empresa está preparada para pelo menos alcançar sua faixa de preço-alvo de US$ 31 a US$ 34 por ação quando precificar o IPO em Nova York na quarta-feira, 20, disseram as fontes.

Leia também: IPO da Reddit pode levantar US$ 748 milhões, um dos maiores do ano

O Reddit já reduziu suas expectativas depois de ter sido avaliado em uma rodada de captação de fundos privados de US$ 10 bilhões em 2021. O IPO da empresa está buscando levantar até US$ 748 milhões.

O Reddit tem perdido dinheiro todos os anos desde seu lançamento em 2005 e ficou para trás no sucesso comercial de contemporâneos como o Facebook da Meta Platforms e o Twitter, agora X.

O foco de muitos usuários do Reddit em assuntos de nicho e a abordagem um tanto solta da plataforma à moderação de conteúdo têm sido um ponto crítico para alguns anunciantes. O Reddit conta com voluntários de sua base de usuários para moderar o conteúdo postado em seus fóruns.

Os moderadores podem decidir se retirar de seu dever a qualquer momento, como em 2023, quando vários desistiram em protesto contra a decisão do Reddit de cobrar desenvolvedores de aplicativos de terceiros pelo acesso aos seus dados.

As comunidades influentes da empresa são mais conhecidas pela saga das "ações-meme" de 2021, quando vários investidores individuais colaboraram no fórum "wallstreetbets" do Reddit para comprar ações de empresas altamente vendidas a descoberto, como a varejista de jogos eletrônicos GameStop.

Para atrair investidores individuais, o Reddit reservou 8% do total de ações oferecidas para usuários e moderadores elegíveis em sua plataforma, certos membros do conselho e familiares e amigos de seus funcionários e diretores.

O Reddit teve uma média de 73,1 milhões de "usuários únicos" diários ativos - usuários que usam sua plataforma pelo menos uma vez por dia - nos três meses encerrados em 31 de dezembro de 2023.