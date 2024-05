Reddit anuncia parceria de conteúdo com a OpenAI e ações sobem 15%

A OpenAI e o Reddit anunciaram uma nova parceria na quinta-feira, em um movimento que trará o conteúdo da plataforma de mídia social para o ChatGPT. O acordo ajudará o Reddit a diversificar ainda mais seus fluxos de receita.

"A OpenAI trará conteúdo aprimorado do Reddit para o ChatGPT e novos produtos, ajudando os usuários a descobrir e se envolver com as comunidades do Reddit", disseram as empresas em comunicado conjunto.

A notícia fez com que as ações do Reddit subissem 15% após o fechamento do mercado.

A OpenAI também terá acesso à API de dados do Reddit, o que permitirá que as ferramentas de IA da empresa "entendam melhor e apresentem o conteúdo do Reddit, especialmente sobre tópicos recentes", de acordo com o comunicado.

O Reddit, por sua vez, ganhará um novo parceiro de publicidade na OpenAI. O valor do acordo não foi divulgado, segundo o Business Insider.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, que detém uma participação acionária de cerca de 10% no Reddit, não participou dessa negociação, segundo a empresa. Altman, que já declarou não ter ações da empresa que criou o ChatGPT, teve um bom lucro no início deste ano quando o Reddit anunciou a abertura de seu capital.

A relação do ChatGPT com grupos de mídia

A OpenAI fechou uma série de acordos com veículos de mídia neste ano, incluindo o Financial Times, a Associated Press, a Axel Springer, o Le Monde e a Prisa Media. Esses acordos dão à startup sediada em São Francisco acesso a materiais que, por sua vez, podem ser usado para desenvolver e executar tecnologia de IA generativa capaz de criar textos, imagens e códigos a partir de solicitações humanas.

Outras empresas, porém, foram à Justiça contra a OpenAI.

Segundo o Financial Times, o New York Times e outros editores processaram a OpenAI e a Microsoft pela coleta de seus artigos. Em dezembro, o NYT entrou com uma ação judicial pedindo indenização de bilhões de dólares às duas empresas por "lucrarem com a violação maciça de direitos autorais, exploração comercial e apropriação indevida da propriedade intelectual do The Times". A OpenAI alegou que o processo é "sem mérito".

No mês passado, oito jornais regionais dos EUA, incluindo o New York Daily News e o Chicago Tribune, também processaram as empresas por violação de direitos autorais.