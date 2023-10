Lucro da Prio salta 126% e vai a US$ 348 milhões no 3º trimestre de 2023

A Prio (PRIO3) reportou lucro líquido de US$ 348 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 126% na comparação com igual período do ano passado. O resultado da petrolífera foi divulgado na noite desta terça-feira, 31, após o fechamento do mercado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), principal indicador de caixa operacional da companhia, alcançou US$ 633 milhões, um aumento de 121% na mesma base de comparação.

A receita líquida da Prio no período atingiu US$ 835 milhões, 121% maior que a registrada em igual período de 2022.

“Encerramos o terceiro trimestre com resultados sólidos em praticamente todos os aspectos. Chegamos a uma produção média de 99,9 mil barris por dia no trimestre e superamos os 100 mil barris por dia em setembro”, informou a companhia junto com os resultados.

Em atualização