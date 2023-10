Como o The Town impulsionou o resultado da Eletromidia

Meio milhão de pessoas que frequentaram os palcos do The Town foram, de alguma forma, impactadas pelos anúncios veiculados pela Eletromidia. No ponto de ônibus, no metrô ou mesmo no elevador do prédio. A empresa dos monitores quase que onipresentes na capital paulista foi uma das que mais lucrou com o evento, que logo em sua primeira edição entrou pra lista dos maiores do Brasil e, consequentemente, de São Paulo.

O The Town foi realizado nos primeiros dias de setembro, mas parte significativa das receitas geradas pelo festival já estão no resultado do terceiro trimestre, já que as vendas de publicidade são feitas antes da data dos shows. No período, o lucro líquido pró-forma da Eletromidia cresceu 75,9% para R$ 28,32 milhões, enquanto o Ebitda foi a R$ 79,48 milhões, com alta de 32,4% na comparação anual.

"O grande impacto no resultado ocorreu especialmente no mês do evento e nos 15 dias que o antecedem", afirmou Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia, em entrevista à Exame Invest.

A receita advindas de publicidade focadas no The Town foram absorvidas pelas diferentes divisões da empresa. A de ruas foi que a apresentou maior crescimento no período, com alta de 41,9% para R$ 122,47 milhões. Em transportes e edifícios houve queda de 14,9% e 6,4%, respectivamente, para R$ 70,3 milhões e R$ 45,1 milhões. A receita em shoppings teve alta de 2% para R$ 20,8 milhões. A receita líquida foi de 228,2 milhões, 0,4% maior que a do terceiro trimestre do ano passado.

O The Town tem os próprios patrocinadores, que pagam a Eletromidia para aumentar o alcance da marca. Heineken e Vivo, que são patrocinadoras do evento, também anunciaram no trajeto que o público faz até o festival. É o dinheiro dessa publicidade que foi para os cofres da empresa.

"Isso inclui também os anúncios feitos nas ruas de São Paulo, com projetos relacionados ao aumento da circulação de pessoas na cidade nos dias do festival", disse Ricardo Winandy, CFO da Eletromidia. Uma novidade, durante o The Town, foi o projeto de realidade aumentada, que permitiu a interação da Eletromidia com o público de forma mais direta.

Os planos da Eletromidia

A Eltromidia consegue os pontos de publicidade por meio de parcerias e, especialmente, concessões. Uma nova que a companhia conseguiu foi a que dá o direito de explorar a área do aeroporto de Santos Dummont, no Rio de Janeiro. Como já tinha o direito sobre o Galeão, a Eletromidia conseguiu a exposição a 100% da população que chega ao Rio de Janeiro por via aérea.

A conquista da concessão sobre os aeroportos deve impulsionar ainda mais os planos da companhia para o ano que vem. Um dos eventos mais aguardados é a edição de 40 anos do Rock in Rio. "O festival deverá ocorrer só no último trimestre, mas, por ser uma edição especial, a entrega começará muito antes. Ainda teremos Lollapalooza e Fórmula 1".

A Eletromidia também se prepara para colocar na rua projetos feitos em parceria com o grupo Globo. O Globo se tornou um dos maiores acionistas da Eletromidia recentemente, com 27% de participação. O objetivo por trás da parceria, afirmou o CEO da companhia, é oferecer projetos em conjunto.

"Queremos conectar essa população ao longo do dia nas diversas verticais de negócio, nos levando uma entrega mais completa para o mercado publicitário. A ideia é que a gente olha esses principais eventos do ano e possa eleger alguns deles para poder testar esse modelo", afirmou Alexandre Guerrero.

Entre os eventos já mapeados pela Eletromidia para o ano que vem estão o Carnaval, o Big Brother Brasil e jogos de futebol. "Será algo nunca visto antes em plataformas out-of-home por serem produtos originalmente de televisão."