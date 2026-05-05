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Petróleo sobe e estoques caem após bloqueio em Ormuz, diz CEO da Chevron

Executivo aponta escassez de combustível de aviação na Europa e medidas de contenção na Ásia

Petróleo: CEO da Chevron alerta para queda nos estoques e pressão nos preços após crise no Estreito de Ormuz (Montagem com elementos Canva/Exame)

Petróleo: CEO da Chevron alerta para queda nos estoques e pressão nos preços após crise no Estreito de Ormuz (Montagem com elementos Canva/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05h47.

O CEO da Chevron, Mike Wirth, afirmou nesta segunda-feira, 4, que os estoques globais de petróleo e combustíveis estão em queda após o fechamento do Estreito de Ormuz, rota por onde passam cerca de 20% das exportações mundiais da commodity.

Segundo o executivo, a redução da oferta já pressiona os mercados internacionais de energia. “Os estoques do sistema estão caindo, e a situação de suprimento está se ajustando”, disse.

Ele acrescentou que o cenário tem gerado “mais pressão de alta nos preços, maior volatilidade e mais risco”.

Escassez se espalha por Europa e Ásia

As declarações foram feitas em entrevista à Bloomberg, durante evento do Milken Institute, na California.

Wirth apontou sinais de escassez em diferentes regiões. Na Europa, o combustível de aviação já é considerado “muito, muito escasso”, enquanto países asiáticos começaram a adotar medidas para reduzir a demanda diante do risco de falta de suprimento.

Nos Estados Unidos, o impacto tende a ser concentrado nos preços, sem expectativa de interrupções no abastecimento, de acordo com o CEO.

O preço médio da gasolina no país está em US$ 4,46 por galão (3,78 litros), alta de US$ 0,01 em relação ao dia anterior e de US$ 0,35 na comparação semanal e mensal.

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