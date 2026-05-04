Emirados Árabes Unidos dizem que Irã atacou seu território com mísseis e drones

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou, nesta segunda-feira, 4, que o país foi alvo de ataques atribuídos ao Irã com o uso de mísseis e drones. A declaração também foi reproduzida pela agência estatal de notícias, que citou a mesma fonte oficial.

Segundo o ministério, "Quatro mísseis de cruzeiro lançados a partir do Irã foram detectados contra diversas áreas do país. Três foram interceptados com sucesso sobre as águas territoriais iranianas, enquanto um caiu no mar", informou o ministério nas redes sociais.

A agência de notícias WAM, ao relatar o episódio, afirmou que houve ainda o uso de drones nas ações descritas pelo órgão de defesa.

O episódio ocorre em meio ao monitoramento regional de segurança e defesa, com registros oficiais divulgados por canais institucionais e replicados pela imprensa estatal.

Ataque deixa feridos, mas sem mortes

O gabinete de imprensa do emirado de Fujairah informou que um ataque com drones atingiu uma instalação de energia e deixou três pessoas feridas.

De acordo com o órgão, “Três pessoas de nacionalidade indiana ficaram feridas com gravidade moderada e foram transferidas para o hospital para receber o tratamento necessário”, informou o órgão em comunicado, atribuindo a autoria do ataque ao Irã.

A nota oficial também detalha que “As equipes da Defesa Civil de Fujairah responderam imediatamente ao incidente e continuam seus esforços para controlá-lo”.

As autoridades locais registraram a ocorrência e mantêm atuação das equipes de emergência no local afetado.

Até o momento, não há confirmação sobre a existência de mortos ou de outros feridos em diferentes regiões do país após o ataque atribuído ao Irã.

Após a divulgação do episódio, voos com destino aos Emirados Árabes Unidos alteraram suas rotas e seguiram para Mascate, capital de Omã, segundo dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24.

*Com informações da agência AFP.