Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Emirados Árabes Unidos dizem que Irã atacou seu território com mísseis e drones

Apesar dos relatos apontarem para a existência de feridos, não há registros de mortes no país até o momento

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15h51.

Tudo sobreEmirados Árabes
Saiba mais

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou, nesta segunda-feira, 4, que o país foi alvo de ataques atribuídos ao Irã com o uso de mísseis e drones. A declaração também foi reproduzida pela agência estatal de notícias, que citou a mesma fonte oficial.

Segundo o ministério, "Quatro mísseis de cruzeiro lançados a partir do Irã foram detectados contra diversas áreas do país. Três foram interceptados com sucesso sobre as águas territoriais iranianas, enquanto um caiu no mar", informou o ministério nas redes sociais.

Guerra no Irã gerou US$ 270 bilhões de prejuízo e deixou milhões sem emprego A agência de notícias WAM, ao relatar o episódio, afirmou que houve ainda o uso de drones nas ações descritas pelo órgão de defesa.

O episódio ocorre em meio ao monitoramento regional de segurança e defesa, com registros oficiais divulgados por canais institucionais e replicados pela imprensa estatal.

Ataque deixa feridos, mas sem mortes

O gabinete de imprensa do emirado de Fujairah informou que um ataque com drones atingiu uma instalação de energia e deixou três pessoas feridas.

De acordo com o órgão, “Três pessoas de nacionalidade indiana ficaram feridas com gravidade moderada e foram transferidas para o hospital para receber o tratamento necessário”, informou o órgão em comunicado, atribuindo a autoria do ataque ao Irã.

A nota oficial também detalha que “As equipes da Defesa Civil de Fujairah responderam imediatamente ao incidente e continuam seus esforços para controlá-lo”.

As autoridades locais registraram a ocorrência e mantêm atuação das equipes de emergência no local afetado.

Até o momento, não há confirmação sobre a existência de mortos ou de outros feridos em diferentes regiões do país após o ataque atribuído ao Irã.

Após a divulgação do episódio, voos com destino aos Emirados Árabes Unidos alteraram suas rotas e seguiram para Mascate, capital de Omã, segundo dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24.

*Com informações da agência AFP.

Acompanhe tudo sobre:Emirados ÁrabesIrãGuerrasOriente Médio

Mais de Mundo

EUA terão dificuldade para reabrir Ormuz sem acordo com Irã, diz Eurasia

Secretário de Trump se reunirá com o papa após embate

Guiana diz que corre risco 'existencial' se perder Essequibo para Venezuela

Possível surto de vírus mortal é detectado em cruzeiro da Argentina

Mais na Exame

Future of Money

BC confirma que stablecoins não podem ser usadas em operações de eFX

Pop

Pão dura? Ganhadora do Oscar, Charlize Theron diz que cria filhas 'sem luxo'

Carreira

O que uma headhunter aprendeu em 15 anos sobre liderança e carreira executiva

Mercados

O que esperar do Ibovespa em maio após o 'zero a zero' de abril