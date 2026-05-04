Petróleo sobe até 2,27% com dúvidas sobre 'Projeto Liberdade' em Ormuz

O petróleo começou a semana em alta após o anúncio de uma ofensiva militar dos Estados Unidos para escoltar navios pelo Estreito de Ormuz, em meio à guerra no Irã, levantando dúvidas no mercado.

Os contratos futuros do petróleo tipo Brent para julho chegaram a subir 2,27% no início do pregão desta segunda-feira, 4, e recuaram para 1,53% por volta das 6 horas, a US$ 109,81 por barril.

Já os contratos do West Texas Intermediate (WTI), referência de preços nos EUA, para junho avançaram 1,98% no início do pregão e ficaram em 0,96% a mais no momento, com o barril a US$ 102,91.

'Projeto Freedom' de Trump

No domingo, 3, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o início do "Projeto Liberdade", uma operação para liberar navios comerciais sem circulação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de escoamento do mundo.

A ideia é permitir que embarcações de países fora da guerra possam voltar a "seguir livremente com seus negócios".

O Comando Central dos EUA confirmou à CNBC que a operação conta com navios de guerra com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves, drones e cerca de 15 mil militares.

Todavia, o Axios informou, com base em fontes a par da operação divulgadas pela Reuters, que a Marinha dos EUA pode não escoltar diretamente os navios, o que levou à reação negativa no mercado.

Risco de recessão global

O chefe de economia internacional da Moody's Analytics, Gaurav Ganguly, alertou à CNBC que "a partir deste ponto, não é preciso muito para que a economia global entre em recessão."

"Estimamos que algo em torno de US$ 125 por barril de Brent durante um período prolongado levará a economia global a algum tipo de recessão", detalhou.

Isso porque o Estreito de Ormuz concentra cerca de 20% de toda a energia consumida no mundo. Hoje, com o bloqueio, o fluxo praticamente desapareceu.

E o cenário não parece mostrar sinais de arrefecimento por enquanto, com a UKMTO informando que um petroleiro foi atingido por projéteis perto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, segundo informações consultadas pela CNBC.

No domingo, outro cargueiro já havia relatado ataque próximo à costa iraniana. Mesmo com presença militar estadunidense, a região ainda não está sendo considerada segura.

Irã e EUA ainda travados

O Irã confirmou ter recebido uma resposta dos EUA a uma proposta de 14 pontos enviada via Paquistão, mas disse que ainda está avaliando o conteúdo. Trump, por sua vez, classificou os termos como dificilmente aceitáveis.

Já a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) anunciou um aumento de 188 mil barris por dia na produção, em sua primeira decisão após a saída dos Emirados Árabes Unidos do grupo.

O movimento, porém, teve efeito limitado, de acordo com fontes consultadas pela CNBC.