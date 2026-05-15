FCC aprova acordo para Verizon comprar parte da US Cellular por US$ 1 bilhão

Loja da Verizon na vizinhança de Westwood, Los Angeles, Califórnia (Eric Thayer/Getty Images)
Repórter
Publicado em 15 de maio de 2026 às 15h34.
A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) informou que aprovou o acordo de US$ 1 bilhão firmado pela Verizon em 2024 para comprar parte dos ativos de espectro da U.S. Cellular, com o objetivo de ampliar a capacidade e a cobertura de sua rede.
No ano passado, após a T-Mobile comprar a maior parte das operações sem fio da U.S. Cellular e 30% de seu negócio por US$ 4,4 bilhões, o restante da empresa passou a se chamar Array Digital Infrastructure.
Segundo a FCC, o acordo aprovado contribuirá para melhorar a cobertura, a capacidade e o desempenho da rede da Verizon Wireless, "aumentando sua capacidade de atender à demanda dos clientes e proporcionando uma experiência de uso superior".
Segundo a Reuters, a FCC vem acelerando a aprovação de negociações envolvendo espectro de radiofrequência, ao mesmo tempo em que se prepara para novos leilões para atender essa demanda de consumidores e empresas nos Estados Unidos.
O presidente da FCC, Brendan Carr, disse em entrevista à Reuters que a escala é fundamental no mercado moderno de conectividade. Segundo ele, é essencial que o espectro seja disponibilizado rapidamente para empresas que possam utilizá-lo de forma eficaz, ajudando inclusive a reduzir a desigualdade digital.