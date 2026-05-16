10 momentos históricos que marcaram a evolução da inteligência artificial

A inteligência artificial deixou de ser apenas um conceito futurista e passou a fazer parte da rotina de milhões de pessoas. Hoje, ferramentas de IA estão presentes em aplicativos de conversa, buscas na internet, sistemas de recomendação, tradução automática e até em processos corporativos.

Mas o desenvolvimento dessa tecnologia aconteceu ao longo de décadas, marcado por descobertas, testes e mudanças que redefiniram o setor.

1. O teste de Alan Turing (1950)

O matemático britânico Alan Turing publicou o artigo “Computing Machinery and Intelligence”, propondo o chamado “Teste de Turing”, criado para avaliar se uma máquina conseguiria imitar respostas humanas de forma convincente. O conceito se tornou uma das bases da discussão moderna sobre IA.

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2. O nascimento do termo “inteligência artificial” (1956)

O termo “Artificial Intelligence” foi utilizado oficialmente pela primeira vez durante a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. O encontro reuniu pesquisadores interessados em criar máquinas capazes de simular raciocínio humano.

3. O primeiro chatbot da história (1966)

O programa ELIZA, criado no MIT, simulava conversas simples com usuários. Embora limitado, o sistema mostrou pela primeira vez que pessoas poderiam interagir linguisticamente com computadores.

4. A vitória do Deep Blue sobre Kasparov (1997)

O supercomputador Deep Blue venceu o enxadrista Garry Kasparov em uma partida histórica. O episódio mostrou que máquinas poderiam superar humanos em tarefas estratégicas complexas.

5. O avanço do reconhecimento de voz (anos 2000)

Empresas de tecnologia começaram a investir fortemente em assistentes virtuais e sistemas de reconhecimento de fala, abrindo caminho para ferramentas usadas atualmente em celulares e dispositivos inteligentes.

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6. O surgimento da Siri (2011)

A Siri popularizou os assistentes virtuais em smartphones e aproximou a IA do público geral. Pela primeira vez, milhões de pessoas passaram a interagir diariamente com comandos de voz.

7. O AlphaGo derrota campeão mundial (2016)

O sistema AlphaGo venceu Lee Sedol, um dos maiores jogadores de Go do mundo. O feito chamou atenção porque o jogo exige criatividade e tomada de decisão altamente complexa.

8. A explosão dos algoritmos de recomendação

Plataformas de streaming, redes sociais e e-commerces passaram a utilizar IA para recomendar filmes, músicas, produtos e conteúdos personalizados, transformando hábitos de consumo digital.

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9. A chegada dos geradores de imagem e texto

Ferramentas capazes de criar imagens, vídeos e textos automaticamente ganharam força no início da década de 2020, ampliando o debate sobre criatividade, produtividade e direitos autorais.

10. A popularização do ChatGPT (2022)

O lançamento do ChatGPT acelerou a adoção da IA generativa no cotidiano. A ferramenta tornou a tecnologia acessível ao público geral e ampliou o uso de IA em estudos, trabalho, comunicação e produtividade.

A evolução da inteligência artificial continua em ritmo acelerado. O que começou como uma hipótese acadêmica se transformou em uma tecnologia integrada à rotina de empresas e usuários comuns, influenciando desde decisões de negócios até tarefas simples do cotidiano.