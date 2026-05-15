Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa recua 3,71% na semana, segunda maior queda desde o início da guerra

Mercado voltou a precificar um cenário de juros elevados por mais tempo no exterior, o que impactou diretamente os ativos de risco

Ibovespa: índice fecha abaixo dos 178 mil pontos (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: índice fecha abaixo dos 178 mil pontos (Germano Lüders/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17h59.

O Ibovespa encerrou a sexta-feira, 15, em queda de 0,61% aos 177.283 pontos. Na semana, o índice caiu 3,67%, consolidando cinco semanas consecutivas de queda, o segundo maior recuo desde o início da Guerra no Irã.

O índice foi pressionado pelo avanço das tensões geopolíticas no Oriente Médio, pela alta do petróleo e pela revisão das expectativas para os juros nos Estados Unidos. O movimento acompanhou o desempenho negativo dos mercados globais, em um ambiente de maior aversão ao risco e busca por ativos considerados mais seguros.

Na avaliação de Bruna Centeno, economista da Blue3 Investimentos, o mercado voltou a precificar um cenário de juros elevados por mais tempo no exterior, o que impactou diretamente os ativos de risco. “A abertura de juros nos Estados Unidos acabou reprecificando todo o contexto global de juros. Isso trouxe o mercado para baixo, principalmente diante das preocupações com inflação”, afirmou.

O índice também fechou pressionado por ruídos políticos domésticos envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, enquanto o mercado aguarda nova pesquisa Datafolha.

Petróleo e Oriente Médio voltam ao centro das atenções

Segundo Centeno, a frustração do mercado em torno de uma solução para os conflitos no Oriente Médio elevou as preocupações com a inflação global, principalmente por causa da pressão sobre os preços da energia.

“O principal driver dessa pressão inflacionária continua sendo o petróleo. As tensões no Oriente Médio geram preocupação sobre a oferta de energia, e isso pressiona os preços no mundo todo”, disse.

A economista destacou que o avanço do petróleo, somado aos dados recentes da economia americana e brasileira, reforçou a percepção de que os bancos centrais precisarão manter juros altos por mais tempo. “O mercado voltou a revisar para cima as expectativas de juros nos Estados Unidos, o que naturalmente pressiona Treasuries, bolsa e moedas emergentes”, explicou.

Fluxo estrangeiro mais seletivo pressiona emergentes

Para Centeno, a queda da bolsa brasileira não está relacionada especificamente a um problema doméstico, mas sim ao cenário internacional mais desafiador para mercados emergentes.

“A queda do índice não é por uma questão pontual de Brasil. Ela está muito mais ligada ao cenário de juros globais, ao dólar avançando e a um fluxo estrangeiro mais seletivo”, afirmou.

Ela ressaltou que o Ibovespa acaba sendo mais sensível a esse movimento por causa da forte concentração em commodities e grandes empresas. “Vale e Petrobras têm um peso muito relevante no índice. Nesta semana, o minério operou em queda e o petróleo ficou bastante volátil, o que impacta diretamente a bolsa”, disse.

Além disso, segundo a economista, investidores também passaram por um movimento de realização de lucros após a forte recuperação do mercado brasileiro nos últimos meses. “O Ibovespa vinha de uma alta muito expressiva, muito puxada por fluxo estrangeiro. Agora, com o mercado olhando para outros setores, principalmente as big techs americanas, houve redução de posição e reorganização de portfólio”, afirmou.

Juros futuros e dólar ampliam pressão

O avanço das taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) também pesou sobre a bolsa. De acordo com Centeno, a abertura da curva de juros continua sendo um dos principais fatores para a correção do mercado acionário.

“A curva de juros voltou a operar em alta de forma bastante forte nos últimos dias. Isso aumenta o custo de capital, reduz apetite por risco e pressiona a bolsa”, afirmou.

Ao mesmo tempo, o dólar avançou frente ao real, refletindo a busca global por proteção em meio ao ambiente de incerteza. Para a economista, o cenário reforça a cautela dos investidores com países emergentes.

“Quando o mercado revisa juros para cima nos Estados Unidos e aumenta a aversão ao risco, o fluxo estrangeiro tende a ficar mais defensivo. Isso acaba trazendo uma piora para os emergentes, incluindo o Brasil”, concluiu.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaB3bolsas-de-valores

Mais de Invest

Dólar tem maior alta semanal em mais de três anos e fecha a R$ 5,067

FCC aprova acordo para Verizon comprar parte da US Cellular por US$ 1 bilhão

Por que as ações do Nubank caem mesmo com lucro maior no 1º trimestre

Bancos privados da bolsa têm primeira queda de lucro em dois anos

Mais na Exame

Carreira

Intraempreendedorismo: o perfil de colaborador que as grandes empresas disputam

Future of Money

A regulação brasileira não é boa, mas é melhor do que nada, diz empresário cripto

Mercados

Dólar tem maior alta semanal em mais de três anos e fecha a R$ 5,067

Inteligência Artificial

Ela transformou o próprio escritório em laboratório de IA — agora revela o checklist para o mercado