A companhia aérea Latam Airlines espera gastar US$ 700 milhões (R$ 3,4 bilhões na cotação atual) a mais com combustível no segundo trimestre deste ano por causa da alta no petróleo gerada pela guerra no Irã, disse a empresa, ao anunciar seus resultados do 1º trimestre de 2026.

"A Latam prevê despesas adicionais com combustível superiores a US$ 700 milhões no segundo trimestre de 2026, considerando um preço do querosene de aviação de US$ 170 por barril", afirmou a empresa, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 5.

No primeiro trimestre, houve um impacto adicional para a empresa de US$ 40 bilhões por causa do aumento dos combustíveis.

O querosene de aviação, feito a partir do petróleo, é o principal custo para as empresas aéreas. O preço do combustível subiu após a guerra no Irã, que bloqueou a exportação de petróleo pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais do produto.

"O impacto nas margens e no fluxo de caixa deverá ser parcialmente compensado por uma série de medidas implementadas desde o início do conflito, incluindo ações de gestão de receita, ajustes de capacidade direcionados, iniciativas adicionais de controle de custos, medidas de liquidez para as finanças e capital de giro, bem como a política de hedge da Latam", prossegue o comunicado.

"Em relação às perspectivas para o segundo trimestre, apesar do impacto significativo do preço do combustível, a Latam prevê uma margem operacional ajustada de um dígito médio a baixo. Todos esses elementos são considerados na nova projeção para 2026."

Resultados da Latam

No primeiro trimestre do ano, a Latam reportou lucro Ebtida ajustado de US$ 1,3 bilhão e lucro líquido de US$ 576 milhões, com uma margem operacional ajustada de 19,8%.

No período, o grupo aumentou sua capacidade em 10,4% e transportou 22,9 milhões de passageiros, um aumento de 9,1% em comparação com o mesmo período de 2025.

"Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho do segmento internacional e pelo mercado doméstico da Latam Airlines Brasil", diz a empresa.

O grupo alcançou um fator de ocupação de 85,3%. As afiliadas de carga transportaram mais de 250 mil toneladas durante o período, que incluiu a temporada de flores da Colômbia e do Equador para os EUA.

"Em decorrência da volatilidade do mercado e da incerteza atual, a Latam substituiu suas projeções para 2026 (“Guidance”) e atualizou suas premissas para preços de combustível e taxas de câmbio, reportando um CASK (custo por assento-quilômetro disponível) ajustado de passageiro, excluindo combustível, entre 4,50 e 4,70 centavos de dólar, e um Ebtida ajustado entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,2 bilhões", diz a empresa.

A Latam projeta um índice de alavancagem líquida ajustado igual ou inferior a 1,8x e liquidez de pelo menos US$ 4,5 bilhões no ano de 2026. A projeção considera o valor de US$ 170 por barril no terceiro trimestre e de US$ 150 por barril no quarto trimestre.

A empresa também mudou a projeção de câmbio, de R$ 5,50 para R$ 5,15 por dólar.