Netflix avalia mudar proposta de compra da Warner Bros e pagar tudo em dinheiro

A Netflix está revisando os termos da proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e serviços de streaming da companhia. A possibilidade de alteração foi informada à Bloomberg por fontes próximas às negociações.

A reformulação da proposta pretende acelerar a conclusão do negócio, que ainda pode levar meses e enfrenta resistência de parlamentares americanos e da concorrente Paramount Skydance. Enquanto isso, vários investidores permanecem divididos quanto ao apoio à transação.

No modelo inicial, os acionistas da Warner Bros. receberiam US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix, com cláusulas de ajuste caso os papéis da plataforma de streaming caíssem abaixo de US$ 97,91. Desde o início das negociações, em outubro, as ações da Netflix registraram queda de cerca de 25% e, na terça-feira, foram negociadas a US$ 89,07 em Nova York.

Vitória da Netflix e hostilidade da Paramount

A Warner Bros. escolheu a proposta da Netflix no início de dezembro, mas desde então vem sendo alvo de ofensiva da Paramount, que tenta reverter o acordo e avançar com sua própria oferta.

O CEO da Paramount, David Ellison, e seu pai, Larry Ellison — cofundador da Oracle — apresentaram uma proposta alternativa, incluindo uma oferta pública de aquisição, garantia pessoal de financiamento no valor de US$ 40,4 bilhões e uma ação judicial contra a Warner Bros. para obter mais detalhes sobre a avaliação da proposta feita pela Netflix.

Além disso, a Paramount sinalizou a intenção de indicar membros ao conselho de administração da Warner Bros, com o objetivo de barrar a negociação com a Netflix.

Após a divulgação das tratativas, as ações da Warner Bros. subiram até 3,9%, enquanto os papéis da Netflix registraram alta de até 2%.