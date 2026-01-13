Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Netflix avalia mudar proposta de compra da Warner Bros e pagar tudo em dinheiro

Propósito da companhia de streaming é acelerar a venda, cujo processo levaria meses para ser concluído em razão da resistência do governo americano e da Paramount

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18h31.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 18h44.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

A Netflix está revisando os termos da proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e serviços de streaming da companhia. A possibilidade de alteração foi informada à Bloomberg por fontes próximas às negociações.

A reformulação da proposta pretende acelerar a conclusão do negócio, que ainda pode levar meses e enfrenta resistência de parlamentares americanos e da concorrente Paramount Skydance. Enquanto isso, vários investidores permanecem divididos quanto ao apoio à transação.

No modelo inicial, os acionistas da Warner Bros. receberiam US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix, com cláusulas de ajuste caso os papéis da plataforma de streaming caíssem abaixo de US$ 97,91. Desde o início das negociações, em outubro, as ações da Netflix registraram queda de cerca de 25% e, na terça-feira, foram negociadas a US$ 89,07 em Nova York.

Vitória da Netflix e hostilidade da Paramount

A Warner Bros. escolheu a proposta da Netflix no início de dezembro, mas desde então vem sendo alvo de ofensiva da Paramount, que tenta reverter o acordo e avançar com sua própria oferta.

O CEO da Paramount, David Ellison, e seu pai, Larry Ellison — cofundador da Oracle — apresentaram uma proposta alternativa, incluindo uma oferta pública de aquisição, garantia pessoal de financiamento no valor de US$ 40,4 bilhões e uma ação judicial contra a Warner Bros. para obter mais detalhes sobre a avaliação da proposta feita pela Netflix.

Além disso, a Paramount sinalizou a intenção de indicar membros ao conselho de administração da Warner Bros, com o objetivo de barrar a negociação com a Netflix.

Após a divulgação das tratativas, as ações da Warner Bros. subiram até 3,9%, enquanto os papéis da Netflix registraram alta de até 2%.

Acompanhe tudo sobre:NetflixParamountFusões e AquisiçõesCinemaStreaming

Mais de Invest

Ibovespa cai 0,72% com 56 ações em baixa; Vale e Petrobras são exceções

BBB 26: só na poupança, prêmio de R$ 5,4 milhões rende R$ 28 mil por mês

Para esses analistas, fundamentos não justificam minério a US$ 110

Trump volta a subir tom contra Powell: 'ou é incompetente ou corrupto'

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa cai 0,72% com 56 ações em baixa; Vale e Petrobras são exceções

Mundo

Inflação na Argentina acelera em dezembro, mas índice anual é o menor desde 2017

Pop

BBB 26: fala de Paulo Augusto gera acusações de racismo

Carreira

Por que o co-CEO da Netflix lê ficção para liderar — e o que isso ensina sobre decisões difíceis