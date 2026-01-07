Warner rejeita proposta de Paramount e vai seguir acordo com Netflix

A Warner Bros. Discovery (WBD) informou na manhã desta quarta-feira, 7, que rejeitou a nova proposta de aquisição apresentada pela Paramount Skydance e que seguirá com o acordo de quase US$ 83 bilhões firmado com a Netflix.

A decisão foi comunicada em carta divulgada pela companhia ao mercado.

Segundo a empresa, o conselho de administração avaliou a oferta revisada da Paramount e concluiu, por unanimidade, que a proposta continua inadequada. No documento, a WBD cita valor insuficiente, incerteza quanto à conclusão da operação e riscos e custos potenciais para os acionistas caso a transação não seja concluída.

A nova investida da Paramount foi apresentada em dezembro por David Ellison e incluía um aumento na multa por rescisão contratual para US$ 5,8 bilhões, igualando o patamar previsto no acordo com a Netflix, além da prorrogação do prazo para formalização da proposta até o fim de janeiro.

Conselho cita riscos e valor insuficiente da proposta

“O conselho de administração determinou, por unanimidade, que a nova oferta da Paramount Skydance continua inadequada”, afirmou a Warner Bros. Discovery, ao destacar dúvidas sobre a capacidade da compradora de executar a operação e os riscos financeiros envolvidos.

Em 8 de dezembro, a Paramount tornou pública uma oferta de US$ 30 por ação, poucos dias depois de a Warner Bros. Discovery ter anunciado o acordo com a Netflix. Esse contrato prevê a venda do estúdio e dos negócios de streaming da companhia, deixando de fora outros ativos do grupo.

Desde então, a Paramount revisou sua proposta duas vezes. A versão mais recente incluiu uma garantia do bilionário Larry Ellison, que se comprometeu a assegurar pessoalmente US$ 40,4 bilhões em financiamento de capital próprio, além de outros compromissos financeiros ligados à transação.

Na carta divulgada, a Warner Bros. Discovery mencionou ainda a relação complexa com a Paramount, que, segundo reportagem do New York Post, avalia a possibilidade de recorrer à Justiça caso sua proposta de compra seja recusada.

A Paramount é controlada por Larry Ellison e por seu filho, David Ellison, produtor de cinema que vem ampliando sua atuação no setor ao montar um conglomerado de mídia. A disputa ocorre em meio a um processo de consolidação do mercado de entretenimento e streaming, com grandes grupos buscando escala e redução de custos.