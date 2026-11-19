A Anthropic estreou na Nasdaq nesta quinta-feira, 19, com um marco para o mercado de capitais, como a maior Oferta Pública Inicial (IPO) da história. A dona do Claude levantou US$ 107,3 bilhões em uma operação que reúne a oferta pública de ações e uma colocação privada, superando o recorde anterior da SpaceX.

Nos primeiros minutos, a ação chegou a subir 38,67%, com a máxima do dia sendo de US$ 115,10. O volume de negociações também chamou a atenção: investidores de varejo movimentaram aproximadamente US$ 393 milhões em ações na primeira hora de pregão, informou a Bloomberg. Com a valorização, os sete cofundadores da companhia devem receber uma quantia significativa em dinheiro.

No entanto, a ação diminuiu o avanço ao longo do dia e fechou em alta de 17,07% a US$ 97,17. A mínima da sessão foi de US$ 92,72, segundo o Investing.

Como foi o IPO?

O IPO movimentou US$ 81,3 bilhões, acima dos US$ 75 bilhões captados pela empresa de Elon Musk em sua abertura de capital, em 12 de junho, até então a maior oferta pública inicial da história. Considerando também os US$ 26 bilhões de uma colocação privada, o montante total chega a US$ 107,3 bilhões.

Acompanhado dos principais funcionários, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, discursou em Nasdaq em meio à cerimônia do toque de sino, e apontou para o potencial da tecnologia para impulsionar a medicina e curar doenças, e destacou o compromisso da empresa em priorizar a segurança no treinamento e no avanço dos sistemas da Inteligência Artificial (IA).

"O resultado de hoje coloca a empresa em uma posição financeira mais sólida e, ao fazer isso, apenas fortalece nossa determinação em fazer o que é certo. Se pudermos demonstrar que é possível tomar as decisões corretas em relação à segurança e ainda construir uma empresa incrivelmente bem-sucedida, outros em nosso setor se inspirarão a fazer o mesmo", afirmou.

A presidente da Anthropic ressaltou que a tecnologia da IA "precisa" das pessoas, "não da confiança", numa mensagem aos que temem os efeitos da ferramenta. "O fim dessa história ainda não foi escrito. A inteligência agora é algo que os humanos podem construir. O que escolheremos construir com ela depende de todos nós", disse.

Anthropic no clube das trilionárias

A Anthropic vendeu 956,4 milhões de ações, enquanto seus sete cofundadores negociaram outros 23,6 milhões de papéis. O preço foi fixado em US$ 83 por ação, acima da faixa inicialmente estabelecida, de US$ 70 a US$ 78. A procura pelos papéis foi quase sete vezes superior à quantidade disponível, em uma disputa que envolveu investidores de diferentes centros financeiros.

Com o preço definido para a oferta, a companhia chega ao mercado com valor de mercado totalmente diluído de aproximadamente US$ 1,5 trilhão. A cifra a coloca entre as 15 maiores empresas de capital aberto do mundo, praticamente no mesmo patamar da Tesla e à frente da Eli Lilly, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A avaliação, embora abaixo dos US$ 2 trilhões cogitados meses antes, supera os US$ 1,1 trilhão que chegaram a ser sugeridos por investidores de Wall Street durante o período de maior pressão sobre as ações de tecnologia.

A operação também representa a primeira abertura de capital de um laboratório de inteligência artificial de ponta.

Até agora, investidores interessados no avanço da tecnologia tinham como principais alternativas as fabricantes de chips e as empresas de infraestrutura de computação, além das gigantes de tecnologia que financiam o desenvolvimento desses modelos. Com a estreia da Anthropic, passam a ter acesso direto ao mercado acionário de uma das companhias responsáveis pela criação dos sistemas de IA.

Crescimento acelerado, mas custos elevados

A avaliação bilionária tem como um dos principais fundamentos a expansão dos negócios da Anthropic. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a companhia registrou receita de US$ 33,24 bilhões, aproximadamente 12 vezes o resultado do mesmo período de 2025.

No terceiro trimestre, o faturamento chegou a US$ 16,96 bilhões, avanço de 47% em relação aos três meses anteriores. Já a receita anualizada alcançou US$ 81 bilhões no fim de outubro, US$ 10 bilhões acima do patamar registrado no mês anterior.

Um dos principais motores dessa expansão é o Claude Code, agente de inteligência artificial voltado à programação, que ganhou espaço entre desenvolvedores de software. A companhia também ampliou sua base de clientes corporativos: em 30 de setembro, tinha 11.900 clientes que geravam pelo menos US$ 100 mil em receita anual, ante pouco mais de 1.500 no fim de 2025.

O ritmo de crescimento, porém, vem acompanhado de uma conta elevada para manter a operação. A Anthropic desembolsou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura no primeiro semestre de 2026, quase quatro vezes o montante de um ano antes. No terceiro trimestre, os custos de computação somaram outros US$ 5 bilhões.

A pressão sobre as despesas apareceu no resultado operacional. Depois de registrar lucro operacional de US$ 974 milhões no segundo trimestre, a empresa voltou ao prejuízo nessa linha, com resultado negativo de US$ 567 milhões nos três meses seguintes. O prejuízo líquido trimestral foi de US$ 23,3 bilhões.

Em nove meses, o prejuízo líquido informado foi de US$ 104 bilhões, com uma parcela expressiva associada à variação do valor justo de notas conversíveis e passivos de derivativos, e não diretamente ao desempenho operacional.

Outro compromisso que chama a atenção dos investidores está no volume de gastos futuros. A Anthropic informou ter aproximadamente US$ 895,4 bilhões em obrigações de compra e arrendamento, concentradas principalmente em computação e infraestrutura. Desse total, US$ 69,8 bilhões vencem nos 12 meses seguintes ao encerramento de setembro.

A empresa também assumiu o compromisso de desembolsar pelo menos US$ 121,3 bilhões em serviços de computação do Google entre abril de 2026 e julho de 2033.

O que a empresa fará com o dinheiro

Os recursos líquidos da oferta pública e da colocação privada serão destinados a propósitos corporativos gerais, conforme o prospecto registrado na SEC, órgão regulador do mercado de capitais americano. Entre as aplicações previstas estão capital de giro, despesas operacionais e investimentos em computação e infraestrutura, além da contratação e retenção de profissionais.

A Anthropic também poderá direcionar parte do dinheiro para aquisições ou investimentos em outras empresas, produtos e tecnologias, embora não tenha informado acordos relevantes nessa frente. Outra parcela será usada para cobrir impostos relacionados à liberação de ações restritas concedidas a funcionários, estimados em cerca de US$ 3,8 bilhões.

A colocação privada de US$ 26 bilhões reúne empresas que também são fornecedoras de infraestrutura para a Anthropic. Google, Microsoft, Nvidia e AMD estão entre as participantes da operação. A Nvidia, por exemplo, planeja adquirir US$ 10 bilhões em ações da companhia.

Amazon e Google, por sua vez, possuem participações avaliadas em mais de US$ 100 bilhões cada na dona do Claude, segundo informações da CNBC. A relação evidencia como as gigantes de tecnologia estão simultaneamente entre os investidores, fornecedores de capacidade computacional e parceiras comerciais da empresa.

Um teste para o mercado de inteligência artificial

A estreia acontece em um momento de maior cautela dos investidores com o setor de inteligência artificial. Nas últimas semanas, fabricantes de chips e empresas de computação em nuvem foram pressionadas por preocupações com avaliações elevadas, aumento dos custos de infraestrutura e o financiamento necessário para sustentar a expansão dos data centers.

A alta dos juros também alimenta o receio de que a dívida fique mais cara para desenvolvedores de data centers e empresas especializadas em nuvem para inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a reação contrária à expansão da tecnologia também ganhou espaço no debate político durante as eleições de meio de mandato.

Nesse cenário, a Anthropic chega à bolsa em um ano no qual algumas das maiores aberturas de capital de 2026 perderam valor de mercado depois da estreia. A demanda expressiva pela oferta, portanto, não elimina o desafio de sustentar a avaliação de US$ 1,5 trilhão no mercado secundário.

A própria Nvidia oferece um termômetro importante para esse ambiente. A fabricante de chips divulgou receita recorde de US$ 115,8 bilhões no terceiro trimestre fiscal, crescimento de 103% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima das expectativas do mercado. O lucro líquido foi de US$ 65,3 bilhões. A empresa, que também fornece capacidade computacional à Anthropic, participa da colocação privada.

A estreia da dona do Claude poderá funcionar como um teste para a disposição dos investidores de continuar pagando valores elevados por empresas ligadas à inteligência artificial. Uma recepção negativa pode reforçar o ceticismo que já atinge as ações do setor, enquanto uma valorização consistente ajudaria a sustentar a tese de que os desenvolvedores de modelos avançados também podem capturar uma parcela expressiva dos investimentos na tecnologia.

Há ainda a possibilidade de deslocamento de recursos dentro do próprio mercado acionário. Gestores interessados em comprar ações da Anthropic podem reduzir posições em outras empresas de tecnologia para abrir espaço para o novo papel.

Entrada em índices pode movimentar bilhões

O impacto da abertura de capital não deve ficar restrito ao primeiro pregão. Pelas regras de inclusão acelerada criadas neste ano por Nasdaq e FTSE Russell para grandes IPOs, a Anthropic poderá entrar no Russell 1000 após o fechamento de 11 de dezembro e no Nasdaq-100 antes da abertura de 21 de dezembro.

A MSCI também informou que poderá incluir a companhia em seus índices globais a partir de 1º de dezembro, desde que os critérios exigidos sejam atendidos.

A entrada nesses indicadores tende a gerar uma demanda adicional pelas ações. Isso porque fundos passivos que replicam os índices precisam comprar os papéis para acompanhar sua composição. A Intropic, especializada em rebalanceamento de índices, estima que as compras relacionadas às inclusões possam chegar a aproximadamente US$ 19 bilhões, segundo a Reuters.

O precedente da SpaceX, contudo, mostra que esse fluxo não garante valorização. As ações da companhia de Elon Musk fecharam abaixo do preço de abertura no próprio dia em que foram incluídas no Nasdaq-100 e recuaram cerca de 15% nos seis pregões seguintes, em meio à venda de papéis por investidores que já estavam posicionados antes da estreia.

Investidor brasileiro também poderá negociar ações

A estreia da Anthropic também terá reflexos no mercado brasileiro. A B3 disponibiliza nesta quinta o BDR da Anthropic, simultaneamente à estreia da companhia na Nasdaq, por cerca de R$ 60. Os investidores brasileiros poderão investir no produto diretamente no home broker de sua corretora por meio do código ANTH34.

O BDR da Anthropic negociado na B3 tem paridade de um para oito. Isso significa que cada ação da companhia, precificada na Nasdaq em US$ 83 — equivalente a R$ 482 na cotação desta quarta-feira —, corresponderá a 8 BDRs negociados na B3. Com isso, investidores brasileiros poderão ter exposição à empresa por meio da bolsa local, sem precisar comprar diretamente os papéis nos Estados Unidos.

A operação repete o movimento de estreia simultânea nos dois mercados realizado pela SpaceX em junho, quando a companhia se tornou a primeira a abrir capital nos Estados Unidos e no Brasil no mesmo dia.