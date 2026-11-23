O dólar voltou a superar a marca de R$ 6 nesta segunda-feira, 23, e atingiu o maior patamar desde 8 de abril de 2025, quando encerrou o pregão cotado a R$ 6,0109. Por volta das 10h20, a moeda americana ultrapassou os R$ 6 ao avançar mais de 1%. Às 10h27, subia 1,17%, cotada a R$ 6,005, próxima da máxima do dia, de R$ 6,006. Na mínima, havia marcado R$ 5,957.

A pressão sobre o câmbio vem desde a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde o dia 26 de outubro, imediatamente após o segundo turno, a moeda americana acumula alta de 16 sessões de alta e apenas cinco de queda.

Na última quinta, 19, a moeda americana subiu quase 1% apesar da intervenção do Banco Central (BC), que vendeu US$ 1 bilhão à vista naquele pregão. O real apresentava o pior desempenho entre as 33 moedas mais líquidas do mercado nesta manhã.

Além das preocupações domésticas, o ambiente externo também contribuía para a valorização da divisa americana, que avançava frente a moedas de países emergentes, como o peso mexicano, o won sul-coreano e o florim húngaro.

O índice DXY, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, subia 0,24%, aos 104,06 pontos.

Juros futuros também avançam

A valorização do dólar também era acompanhada pela alta dos juros futuros, principalmente nos vencimentos mais longos. Depois de recuarem durante a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, em um evento do Itaú BBA, as taxas voltaram a subir.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ainda cedia 0,5 ponto-base, a 13,722%, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 avançava 5,2 pontos-base, a 15,355%. O DI para janeiro de 2035 liderava as altas, com avanço de 12 pontos-base, a 15,580%.

No evento, Galípolo afirmou que o atual patamar restritivo dos juros dá ao Banco Central tempo para avaliar a volatilidade do mercado. O presidente da instituição também disse que não há discussão no governo sobre uma mudança na meta de inflação.

O que explica esse avanço do dólar

As preocupações com a trajetória dos preços também aparecem no Boletim Focus. Para 2027, a projeção de inflação medida pelo IPCA subiu de 5% para 5,12%, enquanto a estimativa para o dólar passou de R$ 5,45 para R$ 5,50. A expectativa para a Selic avançou de 12,75% para 13%, e a previsão de crescimento do PIB recuou de 1,02% para 1%.

Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a pressão sobre o real está relacionada às dúvidas sobre a capacidade do pacote fiscal em discussão na Câmara de produzir resultados duradouros.

"O mercado não está preocupado apenas com a aprovação das medidas, mas principalmente com a capacidade delas de melhorar as contas públicas de forma duradoura. Enquanto essa percepção não mudar, o real tende a continuar pressionado e a Bolsa deve seguir enfrentando volatilidade", afirma.

A Câmara dos Deputados deve votar o pacote fiscal às 18h. O relator recomenda a manutenção do texto aprovado pelo Senado, enquanto investidores acompanham se as medidas serão suficientes para contribuir com a estabilização da dívida pública.

Lima também avalia que a piora das expectativas de inflação amplia a pressão sobre os ativos brasileiros. "Com o dólar mais alto, aumenta a pressão sobre os preços, dificultando novos cortes de juros e prejudicando principalmente empresas endividadas e setores mais dependentes do crédito e do consumo", diz.

Na avaliação do analista, a aprovação do pacote pode trazer algum alívio no curto prazo, mas uma recuperação mais consistente dependerá de o governo convencer os investidores de que há um compromisso efetivo com o equilíbrio fiscal.

No mercado de ações, o Ibovespa recuava 1,15%, aos 164.459,98 pontos. No exterior, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) também subiam, com a taxa de dois anos avançando 4,9 pontos-base, a 4,662%. A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) reforçou as preocupações com a inflação e manteve no radar a possibilidade de novas altas de juros.