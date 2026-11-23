RESUMO ＋ O S&P 500 e o Dow Jones fecharam em correção técnica na sexta-feira, 20, mais de 10% abaixo de suas máximas. Segundo análise da CNBC, a queda em Wall Street reflete fatores como o IPO da Anthropic, dona do Claude, o recuo da fabricante de chips Nvidia e a pressão da inflação sobre os juros nos Estados Unidos.

Seis semanas separam os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq da correção registrada em Wall Street na sexta-feira, 20. O S&P 500 e o Dow Jones fecharam mais de 10% abaixo de suas máximas, patamar que o mercado classifica como correção técnica.

No mesmo pregão, o Nasdaq Composite zerou os ganhos acumulados em 2026. O Nasdaq-100, mais concentrado nas gigantes de tecnologia, chegou a entrar durante o dia em território de bear market, com queda superior a 20% em relação ao pico.

Na semana, o Nasdaq recuou 10%, o pior desempenho desde o tombo provocado pela Covid-19, em março de 2020, segundo a CNBC.

Em entrevista à CNBC, Jeremy Siegel, professor da Wharton School e autor de 'Stocks for the Long Run', afirmou que os investidores ignoraram os sinais de alerta por meses, já que o restante do cenário parecia favorável, até que o peso somado deles provocou a ruptura.

A seguir, as cinco forças que, segundo análise da CNBC, explicam a virada do mercado.

O IPO da Anthropic como porta de saída

O estopim veio com a estreia da Anthropic, dona do Claude, na Nasdaq. Na véspera, a empresa ampliou o tamanho da oferta, mesmo com o humor já mais frio em relação às ações ligadas à inteligência artificial (IA).

A decisão garantiu à companhia o posto de maior oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da história. Mas também alimentou um temor que já circulava entre gestores.

A leitura é que a operação, que veio depois da megaoferta da SpaceX no meio do ano, funcionaria como um grande momento de realização de lucros para quem apostou cedo no setor, deixando o risco nas mãos do investidor comum.

Seria, na prática, a versão definitiva do velho ditado de mercado de comprar no boato e vender no fato, aplicada à tese da IA.

Precificadas a US$ 83, as ações da Anthropic superaram US$ 115 na quinta-feira, 19, antes de virar e arrastar consigo os papéis do setor. A queda se aprofundou na sexta-feira, e a empresa encerrou a semana cotada a US$ 88,91.

A sequência de golpes na Nvidia

A Nvidia recuou 14% na sexta-feira. As vendas ganharam força depois que a agência Reuters noticiou que a contabilidade da fabricante de chips é alvo de uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

Só em novembro, a ação acumula perda de quase 40%. Foi o mês em que Jensen Huang, principal porta-voz do rali da IA, renunciou ao cargo de CEO após a revelação de um caso extraconjugal com uma suposta espiã chinesa.

O episódio levantou dúvidas sobre se os chips da empresa estariam chegando a Pequim, apesar das restrições impostas pelo governo americano.

Na segunda-feira, 16, o Departamento de Comércio endureceu as regras para impedir que a China acesse remotamente, a partir de outros países, chips fabricados nos Estados Unidos.

Na mesma semana, um balanço sólido não foi suficiente para animar o mercado. O conselho da Nvidia descartou de vez a volta de Huang, o que frustrou parte dos investidores que ainda apostavam nessa hipótese. Na semana, as ações caíram 23%.

O S&P 500 rompe a tendência de longo prazo

Na terça-feira, 17, o S&P 500 passou a ser negociado abaixo da média móvel de 200 dias, indicador usado para medir a tendência de longo prazo de um ativo. Na quinta-feira, o rompimento se confirmou.

O sinal transformou parte de Wall Street em vendedores automáticos. É o caso dos consultores de negociação de commodities (CTAs, na sigla em inglês), pessoas ou empresas que orientam operações com contratos futuros e swaps de diferentes ativos.

Siegel lembrou que muitos investidores desse mercado seguem tendências. Segundo ele, esses agentes surfaram a alta e, assim que as linhas de tendência são rompidas para baixo, passam a vender sem parar, o que alimenta a própria queda.

Inflação deixa o Fed sem margem

O conflito com o Irã fez o preço do petróleo disparar. Mesmo abaixo das máximas, o barril segue acima de US$ 83, enquanto as taxas cobradas para atravessar o Estreito de Ormuz e outras rotas da região mantêm a pressão sobre os preços globais.

Dados divulgados no início do mês mostraram que a inflação americana ainda está longe da meta de 2% do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). Na sequência, dirigentes da instituição passaram a sinalizar que pode ser necessário subir os juros com mais força.

Depois de elevar a taxa em 0,25 ponto percentual em setembro, o Fed deixou de subir os juros no fim de outubro. A pausa despertou entre investidores de renda fixa o temor de que o banco central estivesse ficando para trás no combate à inflação.

O rendimento do título de dez anos do Tesouro americano superou 5% e permaneceu acima desse nível até a sexta-feira, quando a procura por ativos de proteção o trouxe de volta para baixo.

Na semana passada, o diretor do Fed Christopher Waller afirmou que o banco central pode precisar de uma alta de meio ponto percentual em dezembro para recuperar o atraso. À CNBC, ele se disse muito preocupado com a inflação, que, na avaliação dele, caminha na direção errada e se espalha pela economia.

Em Wall Street, vale há décadas a máxima de não brigar com o Fed. A expectativa agora é de altas de juros em dezembro e de novo em janeiro.

No fim da sexta-feira, o Financial Times noticiou ainda que o governo de Donald Trump avalia retomar os ataques ao Irã.

Crescimento da IA perde fôlego

Antes mesmo dos números da sexta-feira, o mercado já perdia tração diante do receio de que o ritmo de crescimento das empresas de IA estivesse desacelerando.

Os resultados da Anthropic divulgados no início do mês, como parte da preparação para o IPO, mostraram alta de 47% na receita no terceiro trimestre, ante 144% no segundo.

Fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) que concentram apostas no embalo da IA, como o VanEck Semiconductor ETF e o iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, atingiram o pico ainda no meio do ano.

O receio ganhou força em novembro, depois que os democratas conquistaram o controle do Congresso e governos estaduais importantes. O resultado alimentou especulações de que estados, ou até o país inteiro, possam adotar regras mais rígidas para a construção de data centers.

A CoreWeave, que constrói data centers com alto nível de endividamento, acumula queda de 71% em relação à máxima. A Caterpillar, que se reposicionou como aposta em IA graças à demanda por obras e geradores para data centers, já perdeu mais da metade do valor desde o pico.

Correção saudável ou começo de um ciclo negativo?

Na leitura de Siegel e de boa parte dos analistas, a economia segue forte o bastante para que o episódio seja apenas uma correção comum, capaz de recalibrar um mercado cujas expectativas foram infladas pela intensidade do início do rali.

O S&P 500 rendeu mais de 20% em 2023 e em 2024 e subiu 16% em 2025. Siegel lembrou que, em períodos longos, a bolsa americana costuma subir de 8% a 9% ao ano. Segundo ele, muitos investidores passaram a enxergar retornos de 15% a 20% como o novo normal na era da IA, e essa expectativa precisa voltar à realidade. A recomendação do professor é manter as ações em carteira.

O problema dessa tese é que a bolsa e o chamado efeito riqueza estão entre os pilares da economia americana. As ações nunca representaram uma fatia tão grande do patrimônio das famílias, sobretudo entre os baby boomers.

Com o S&P 500 sustentando alta de apenas 1% no ano, a CNBC avalia que a liquidação pode desencadear um círculo vicioso, em que a economia desacelera e, em seguida, as perdas na bolsa se aprofundam.