André Rezende, fundador e CEO da Prática: Meta é que o exterior chegue a 50% da receita em três a quatro anos (Prática/Divulgação)
Repórter de Mercados
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h00.
Uma fabricante de fornos do Sul de Minas Gerais que nunca vendeu uma ação sequer na bolsa brasileira passou a ser negociada na Espanha. A Prática, de Pouso Alegre, estreou na quinta-feira, 19, no BME Growth, segmento da Bolsa de Madri voltado a empresas em crescimento, com o código PTCA.
A companhia é a primeira brasileira a chegar ao BME Growth pelo acordo de colaboração entre a B3 e a Bolsas y Mercados Españoles (BME), operadora do mercado espanhol. Foi também a 16ª empresa a entrar nos mercados de crescimento da BME em 2026.
O movimento chama atenção pelo histórico da empresa. A Prática é companhia aberta registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e listada na B3 desde 2018, com o código PTCA3, mas a listagem no Brasil não veio acompanhada de oferta pública de ações.
"Foi um passo de preparação para o mercado de capitais, sem um IPO naquele momento", afirmou André Rezende, fundador e CEO da Prática, em entrevista à EXAME.
Fundada em 1991 pelos irmãos André e Luiz Eduardo Rezende, a Prática desenvolve e fabrica equipamentos para cozinhas profissionais, com foco em foodservice e panificação. A empresa, que já fatura centenas de milhões de reais, exporta para mais de 50 países.
A escolha da Espanha, segundo o CEO, combina afinidade cultural e acesso ao continente europeu. "Escolhemos Madri pela proximidade cultural entre Brasil e Espanha e pelo papel do país como porta de entrada para o mercado europeu", disse Rezende.
O executivo afirma que a decisão não passou por uma comparação entre o momento das duas bolsas. Juros, ambiente econômico e apetite dos investidores pesam na hora de fazer uma oferta, reconhece, mas a prioridade agora é a internacionalização.
"A escolha de Madri não representa uma avaliação negativa do mercado brasileiro, mas uma decisão alinhada às oportunidades que buscamos na Europa", afirmou.
A operação internacional ganhou relevância nos últimos anos. Em 2025, os mercados fora do Brasil responderam por 20,4% da receita consolidada da Prática.
Entre 2021 e 2025, a receita internacional cresceu a uma taxa média anual composta de 21,5%, segundo a empresa.
Nos nove primeiros meses de 2026, a fatia do exterior subiu para 22,8%. No período, a receita líquida avançou 10,5%, para R$ 292,2 milhões, e o lucro líquido cresceu 38,6%, para R$ 14 milhões.
A meta é que as vendas externas cheguem a 50% da receita em três a quatro anos. Hoje, a companhia mantém subsidiárias próprias nos Estados Unidos, no Chile e na Alemanha. A unidade alemã é a base da expansão europeia.
A entrada no BME Growth usa o convênio entre a B3 e a Iberclear, depositária central de valores da Espanha. Na prática, as ações já existentes da companhia passam a ser negociadas também em Madri, sem a necessidade de passar pelo Latibex, o mercado da bolsa espanhola dedicado a empresas latino-americanas.
Assim como ocorreu na B3, a estreia não envolveu oferta pública de ações. O conselho de administração fixou um preço de referência de R$ 172,94 por ação, equivalente a 27,60 euros, com base em avaliação independente da consultoria Forvis Mazars.
O valor implica uma avaliação estimada de 98,1 milhões de euros para a companhia. O preço de referência, porém, não é garantia de cotação futura.
O processo tem assessoria registrada da Armabex Asesores Registrados, do grupo Armanext. O Banco Sabadell atua como provedor de liquidez, papel que garante ofertas de compra e venda para os papéis.
A listagem é a primeira etapa. A Prática planeja captar entre 8 milhões e 12 milhões de euros nos próximos meses para financiar a expansão comercial no exterior, com Espanha e Alemanha como prioridades na Europa.
Também estão no radar França, Itália, Polônia e Reino Unido. Fora do continente, uma subsidiária no México está prevista no orçamento de 2027.
A produção segue em Pouso Alegre, onde a empresa prevê investir mais de R$ 30 milhões entre 2026 e 2027, com recursos próprios e financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
"Não há uma mudança operacional imediata. O Brasil continua sendo nossa sede, nosso principal mercado e o centro das atividades industriais, de engenharia e de desenvolvimento de produtos", disse Rezende.