Uma fabricante de fornos do Sul de Minas Gerais que nunca vendeu uma ação sequer na bolsa brasileira passou a ser negociada na Espanha. A Prática, de Pouso Alegre, estreou na quinta-feira, 19, no BME Growth, segmento da Bolsa de Madri voltado a empresas em crescimento, com o código PTCA.

A companhia é a primeira brasileira a chegar ao BME Growth pelo acordo de colaboração entre a B3 e a Bolsas y Mercados Españoles (BME), operadora do mercado espanhol. Foi também a 16ª empresa a entrar nos mercados de crescimento da BME em 2026.

O movimento chama atenção pelo histórico da empresa. A Prática é companhia aberta registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e listada na B3 desde 2018, com o código PTCA3, mas a listagem no Brasil não veio acompanhada de oferta pública de ações.

"Foi um passo de preparação para o mercado de capitais, sem um IPO naquele momento", afirmou André Rezende, fundador e CEO da Prática, em entrevista à EXAME.

Fundada em 1991 pelos irmãos André e Luiz Eduardo Rezende, a Prática desenvolve e fabrica equipamentos para cozinhas profissionais, com foco em foodservice e panificação. A empresa, que já fatura centenas de milhões de reais, exporta para mais de 50 países.

A escolha da Espanha, segundo o CEO, combina afinidade cultural e acesso ao continente europeu. "Escolhemos Madri pela proximidade cultural entre Brasil e Espanha e pelo papel do país como porta de entrada para o mercado europeu", disse Rezende.

O executivo afirma que a decisão não passou por uma comparação entre o momento das duas bolsas. Juros, ambiente econômico e apetite dos investidores pesam na hora de fazer uma oferta, reconhece, mas a prioridade agora é a internacionalização.

"A escolha de Madri não representa uma avaliação negativa do mercado brasileiro, mas uma decisão alinhada às oportunidades que buscamos na Europa", afirmou.

A operação internacional ganhou relevância nos últimos anos. Em 2025, os mercados fora do Brasil responderam por 20,4% da receita consolidada da Prática.

Entre 2021 e 2025, a receita internacional cresceu a uma taxa média anual composta de 21,5%, segundo a empresa.

Nos nove primeiros meses de 2026, a fatia do exterior subiu para 22,8%. No período, a receita líquida avançou 10,5%, para R$ 292,2 milhões, e o lucro líquido cresceu 38,6%, para R$ 14 milhões.

A meta é que as vendas externas cheguem a 50% da receita em três a quatro anos. Hoje, a companhia mantém subsidiárias próprias nos Estados Unidos, no Chile e na Alemanha. A unidade alemã é a base da expansão europeia.

Como funciona a listagem na Espanha

A entrada no BME Growth usa o convênio entre a B3 e a Iberclear, depositária central de valores da Espanha. Na prática, as ações já existentes da companhia passam a ser negociadas também em Madri, sem a necessidade de passar pelo Latibex, o mercado da bolsa espanhola dedicado a empresas latino-americanas.

Assim como ocorreu na B3, a estreia não envolveu oferta pública de ações. O conselho de administração fixou um preço de referência de R$ 172,94 por ação, equivalente a 27,60 euros, com base em avaliação independente da consultoria Forvis Mazars.

O valor implica uma avaliação estimada de 98,1 milhões de euros para a companhia. O preço de referência, porém, não é garantia de cotação futura.

O processo tem assessoria registrada da Armabex Asesores Registrados, do grupo Armanext. O Banco Sabadell atua como provedor de liquidez, papel que garante ofertas de compra e venda para os papéis.

A listagem é a primeira etapa. A Prática planeja captar entre 8 milhões e 12 milhões de euros nos próximos meses para financiar a expansão comercial no exterior, com Espanha e Alemanha como prioridades na Europa.

Também estão no radar França, Itália, Polônia e Reino Unido. Fora do continente, uma subsidiária no México está prevista no orçamento de 2027.

A produção segue em Pouso Alegre, onde a empresa prevê investir mais de R$ 30 milhões entre 2026 e 2027, com recursos próprios e financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

"Não há uma mudança operacional imediata. O Brasil continua sendo nossa sede, nosso principal mercado e o centro das atividades industriais, de engenharia e de desenvolvimento de produtos", disse Rezende.