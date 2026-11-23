O mercado vive um momento de estresse, com o dólar comercial batendo os R$ 6 na manhã desta segunda-feira, 23, pela primeira vez desde abril de 2025 — enquanto o dólar turismo chegou a R$ 6,226. Uma somatória de fatores fazem a moeda disparar no Brasil: incertezas fiscais, dúvidas sobre quem irá assumir o Ministério da Fazenda, projeção de aumento dos juros nos Estados Unidos. No meio disso tudo, como planejar uma viagem para o exterior?

As passagens aéreas são mais sensíveis à cotação do dólar, enquanto na hora de comprar uma hospedagem há formas de “congelar” o valor da divisa. Nos pagamentos, será que é melhor cartão de crédito, dinheiro em espécie, conta global ou cartão pré-pago. E cartão com isenção de IOF ou retorno em milhar, vale a pena? Especialistas consultados pela EXAME dão dicas de como “fugir” da alta do dólar.

Passagens aéreas podem ficar mais caras

O impacto do dólar sobre as passagens internacionais costuma ser rápido, já que boa parte dos custos operacionais das companhias aéreas, como combustível e arrendamento de aeronaves, está atrelada à moeda americana.

Segundo Stefano Tremea, planejador financeiro CFP pela Planejar, as empresas atualizam suas tarifas praticamente todos os dias, em alguns casos mais de uma vez no mesmo dia. “O repasse da variação do câmbio é quase que instantâneo para o preço das tarifas e passagens”, afirma.

Entretanto, uma alta de 2% no dólar não significa que as passagens aéreas subirão 2% instantaneamente. “O preço de uma passagem internacional não acompanha o dólar de forma automática nem proporcional. As companhias aéreas usam sistemas dinâmicos de preço, que consideram demanda, ocupação dos voos, antecedência da compra, concorrência, disponibilidade de assentos e custos operacionais”, diz Ivan Vianna, planejador financeiro CFP pela Planejar.

Segundo ele, o efeito pode aparecer rapidamente, até no mesmo dia, nas tarifas oferecidas ao consumidor — mas também pode ser absorvido aos poucos, conforme a estratégia comercial e a estrutura de custos de cada companhia. “Não existe um prazo único de repasse”, complementa.

Por isso, a recomendação é não deixar a compra para perto da data do embarque. Além da oscilação cambial, a própria dinâmica de precificação das companhias tende a encarecer os bilhetes conforme a viagem se aproxima. “Quanto antes comprarmos, principalmente para viagens internacionais, melhor”, diz Tremea.

De acordo com ele, as empresas utilizam as vendas antecipadas para cobrir os custos operacionais e aumentam os preços dos assentos restantes conforme a data do voo se aproxima. Para quem acumula milhas, a emissão também pode ser uma alternativa, já que os preços nessa modalidade nem sempre acompanham com a mesma velocidade as oscilações das tarifas em dinheiro.

“Quando a passagem é emitida e paga em reais, pelo preço final contratado, o consumidor normalmente elimina o risco cambial daquela compra. Já uma tarifa cotada em moeda estrangeira e paga depois pode continuar sujeita à variação do câmbio”, explica Vianna.

Segundo sua recomendação, pesquisar datas próximas, considerar aeroportos alternativos, comparar companhias e acompanhar o histórico de preços com ferramentas de monitoramento são uma boa alternativa. “A flexibilidade de datas costuma gerar uma economia maior do que tentar acertar o melhor momento do câmbio”, comenta.

Para Vianna, antecipar a compra pode fazer sentido, mas não só porque o dólar está subindo. O câmbio alto não garante que continuará subindo, e uma eventual queda do dólar também não garante passagens mais baratas.

Hospedagem: há como travar preços?

Na hospedagem, o principal ponto de atenção é a moeda em que o estabelecimento receberá o pagamento. Mesmo quando o preço da reserva é definido antecipadamente em dólar, deixar a quitação para o check-in significa assumir o risco de uma eventual valorização da divisa até a data da viagem.

“Por isso, quanto mais você conseguir antecipar o pagamento em real, congelando a cotação, ou seja, já chegar lá com a viagem quitada, melhor”, afirma. Dessa forma, o viajante consegue ter maior previsibilidade sobre o custo final da hospedagem, sem ficar exposto à variação cambial até o momento do check-in.

Vianna enfatiza: reservar uma hospedagem é diferente de pagar por ela. Quando o consumidor faz uma reserva para pagar depois, em dólares ou euros, o preço na moeda estrangeira pode estar definido. Mas o valor equivalente em reais continua dependendo da cotação usada no momento da cobrança.

A prefixação do dólar, porém, pode ter um preço. Plataformas que permitem o pagamento antecipado podem cobrar IOF ou aplicar um spread maior na conversão da moeda. “Mas é o custo da previsibilidade”, diz o planejador. Quem optar por deixar o pagamento para o destino pode evitar esses encargos antecipados, mas continuará sujeito a uma eventual alta do dólar.

No Booking, ilustra Vianna, há modalidades em que o pagamento é antecipado pela plataforma e outras em que o hotel recebe diretamente, inclusive no check-in. No Airbnb, as condições dependem da moeda de pagamento e da modalidade escolhida ao fechar a reserva.

“Se a hospedagem foi cobrada e paga em reais, por um valor final contratado, o risco cambial daquele pagamento normalmente está encerrado. Mas, se o valor em reais exibido era apenas uma conversão informativa, o custo final ainda pode mudar”, destaca.

Para ele, a recomendação é verificar três informações na confirmação da reserva: a moeda efetivamente cobrada, a data da cobrança e quem vai processar o pagamento.

“Uma opção é buscar uma tarifa com pagamento antecipado e preço final fixado em reais. Outra é comprar moeda estrangeira aos poucos, por meio de uma conta global ou cartão pré-pago, formando com antecedência uma reserva na moeda em que a hospedagem será cobrada”, complementa Vianna.

Nesse segundo caso, o viajante fixa quanto pagou em reais pela moeda que comprou, mas não garante necessariamente as condições finais da hospedagem. Podem existir despesas adicionais, impostos locais, cauções ou diferenças previstas no contrato.

“Um cuidado importante na hora de pagar: se o hotel ou a maquininha oferecer a cobrança já convertida em reais, recuse e pague na moeda local. Essa conversão feita na hora costuma embutir uma taxa de câmbio pior”, conclui Vianna.

Cartão de crédito com benefícios vale a pena?

Para os gastos durante a viagem, as contas globais e o dinheiro em espécie são as alternativas mais indicadas por Tremea para quem busca também previsibilidade e menor custo. Nas duas modalidades, o viajante consegue fixar a cotação no momento da compra da moeda. O IOF, porém, é hoje o mesmo do cartão de crédito: 3,5% em todas as modalidades. No caso das contas globais, a vantagem está no spread menor, já que costumam usar o câmbio comercial.

Entretanto, no caso do dinheiro em espécie há uma desvantagem: o spread cobrado na venda costuma ser maior, porque a operação envolve custos adicionais, como logística, armazenamento e distribuição das cédulas.

O dólar comercial pode estar cotado a R$ 6,00, mas é vendido na casa de câmbio por R$ 6,23. O spread, nesse caso, foi de R$ 0,23 por dólar ou 3,83%. Ou seja, o consumidor paga mais caro pela moeda do que a cotação de referência. Essa diferença é uma margem da instituição financeira, que pode variar conforme o banco, a corretora ou a casa de câmbio.

“Cartão pré-pago internacional também dá previsibilidade, porque o viajante sabe quanto pagou pela moeda carregada. É preciso observar as taxas de carga, de saque e de eventuais conversões adicionais”, aponta Vianna.

As contas globais também permitem comprar moeda aos poucos, em diferentes momentos, em vez de converter todo o dinheiro de uma só vez. A estratégia ajuda a diluir o risco de uma alta repentina do dólar. “A pessoa vai fazendo um preço médio e vai tendo, então, uma diluição dessa eventual alta que possa vir a acontecer”, explica.

Já o cartão de crédito tradicional reúne dois pontos de atenção: a incerteza sobre a cotação que será aplicada, que pode variar conforme a bandeira e o processamento da compra, e o spread bancário. Segundo Tremea, em alguns casos, o custo da conversão pode ficar, no geral, entre 3% a 6% acima do câmbio comercial, além da incidência de um IOF de 3,50%. Por isso, ele recomenda cautela ao concentrar as despesas no cartão.

Outro ponto importante, para Vianna, é o momento da conversão. Pela regra geral do Banco Central, as compras internacionais no cartão de crédito são convertidas pela taxa da instituição na data do gasto, e não pela cotação do vencimento da fatura. A conversão na data do pagamento só acontece quando a instituição oferece essa opção e o cliente a aceita expressamente

Nem mesmo os cartões que oferecem isenção de IOF ou acúmulo adicional de milhas devem ser escolhidos apenas pelos benefícios anunciados. O planejador alerta que a vantagem pode ser compensada por uma cotação menos favorável. “Não existe um almoço grátis. Esses benefícios são dados porque eles te tiram de outro lado”, afirma.

A orientação é comparar o spread cobrado pelo banco com o benefício oferecido, seja em milhas, seja na devolução do IOF. “É muito importante descobrir qual é o spread que seu cartão cobra e qual é a vantagem de milhas e isenção de IOF que ele pode fornecer”, diz. O objetivo é verificar se o benefício realmente compensa o custo da conversão.

“Quando uma instituição anuncia um cartão ‘sem IOF’, é importante verificar se existe de fato uma condição legal de não cobrança do imposto ou se o banco está oferecendo cashback, desconto ou reembolso equivalente. São situações diferentes: um benefício comercial não muda, por si só, a obrigação tributária”, complementa Vianna.