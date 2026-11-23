A Petrobrasperdeu US$ 34,4 bilhões em valor de mercado nos primeiros 20 dias de novembro, de acordo com levantamento da consultoria Elos Ayta, uma queda que representa um quarto de seu valor de mercado. A petrolífera registra esse tombo em seus papéis após um terceiro trimestre de 2026 em que teve uma diminuição de 24,2% em seulucro líquidoe de 8,5% no EBITDAem comparação ao trimestre anterior.

O levantamento da Elos Ayta considera o valor de mercado da Petrobras em 31 de outubro e em 20 de novembro. Nesse intervalo, a avaliação da companhia caiu de US$ 135,3 bilhões para US$ 100,9 bilhões. Apesar da perda, a estatal continua entre as petroleiras com valor de mercado superior a US$ 100 bilhões.

A desvalorização foi a quarta maior em valores absolutos entre as 17 empresas internacionais analisadas, atrás de Exxon Mobil, Chevron e Shell. Quando considerado o retorno das ações em dólares, ajustado por proventos, porém, a Petrobras teve o pior desempenho da amostra: queda de 25,48% em novembro até o dia 20.

O recuo superou o registrado pela canadense Canadian Natural Resources, de 20,91%, pela Suncor Energy, de 19,64%, e pela norueguesa Equinor, de 19,36%. A mediana das variações das 17 petroleiras foi de -15,76%, o que deixa a Petrobras 9,72 pontos percentuais abaixo do desempenho central do grupo.

Esses resultados contrastam com a situação da empresa alguns meses atrás, que registrou altas em seus indicadores no segundo trimestre do mesmo ano. Durante o período, a companhia registrou lucro líquido de R$ 52,4 bilhões, alta de 96,8% em relação ao mesmo período de 2025, resultado impulsionado pelo aumento da produção de petróleo e derivados e pela valorização do barril no mercado internacional.

Petrobras cai mais que o petróleo

A queda das ações da Petrobras também foi mais intensa que a dos principais indicadores internacionais do setor. No acumulado de novembro até o dia 20, o barril do Brent recuou 21,31%, enquanto o WTI caiu 19,95%. Em dólares, o retorno da PETR4 ficou 4,17 pontos percentuais abaixo do Brent e 5,53 pontos percentuais abaixo do WTI.

O levantamento mostra que a desvalorização atingiu todas as companhias analisadas, mas foi mais acentuada no caso da estatal brasileira. A diferença, contudo, não permite atribuir o desempenho da Petrobras exclusivamente a fatores específicos da empresa, segundo a própria análise da Elos Ayta.

Apesar do tombo em novembro, a Petrobras ainda acumula valorização de 37,55% em dólares em 2026, considerando os preços ajustados por proventos. O resultado coloca a companhia na 12ª posição entre as 17 empresas analisadas no desempenho acumulado do ano. No mesmo intervalo, o Brent subiu 52,13% e o WTI avançou 45,26%.

Lucro da Petrobras recua no terceiro trimestre

Os resultados financeiros divulgados pela própria Petrobras ajudam a dimensionar o desempenho da companhia no período. Entre julho e setembro, o lucro líquido atribuído aos acionistas da estatal foi de R$ 39,75 bilhões, ante R$ 52,44 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 24,2%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, porém, houve alta de 21,5%.

O EBITDA ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, somou R$ 85,82 bilhões, recuo de 8,5% em relação aos três meses anteriores. Na comparação anual, o indicador avançou 34,3%.

A receita de vendas ficou praticamente estável na comparação trimestral, em R$ 169,35 bilhões, ante R$ 169,53 bilhões no segundo trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, contudo, houve crescimento de 32,4%.

Um dos fatores que ajudam a explicar a diferença entre os dois trimestres foi a cotação do petróleo. O preço médio do Brent considerado pela Petrobras caiu de US$ 104,52 por barril no segundo trimestre para US$ 97 no terceiro, uma redução de 7,2%. Ainda assim, o valor ficou 40,4% acima do registrado entre julho e setembro de 2025.

A dívida líquida da companhia também recuou. Ao fim de setembro, estava em US$ 57,85 bilhões, queda de 4,2% em relação ao trimestre anterior. A relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado dos últimos 12 meses passou de 1,14 para 1 vez.

Segundo trimestre teve lucro recorde e repasses ao setor público

O desempenho do segundo trimestre havia sido especialmente positivo para a estatal. Entre abril e junho, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 52,4 bilhões, alta de 96,8% na comparação anual, e receita de vendas de R$ 169,5 bilhões.

O resultado também teve impacto nas contas públicas. No período, a companhia informou o pagamento de R$ 88,6 bilhões em tributos e aprovou R$ 17,4 bilhões em proventos aos acionistas. Considerando a participação do governo e de instituições públicas no capital da empresa, os repasses ao setor público chegaram a aproximadamente R$ 95 bilhões.

A arrecadação da Petrobras ocorreu em um momento de pressão sobre as contas federais. O governo havia registrado déficit primário de R$ 92,2 bilhões até junho, enquanto a arrecadação federal alcançou R$ 810 bilhões no segundo trimestre de 2026. Mesmo expressivo, o repasse da estatal não foi suficiente para reverter o desequilíbrio fiscal.

Petrobras anuncia novo plano de negócios

A desvalorização das ações ocorre na semana em que a Petrobras apresenta seu novo plano de negócios para o período de 2027 a 2031. A estatal anuncia a versão final do planejamento nesta segunda-feira, 23, após o fechamento do mercado.

Segundo informações publicadas pelo O Globo, a companhia prevê investimentos entre US$ 110 bilhões e US$ 120 bilhões nos próximos cinco anos. A estimativa foi obtida pelo jornal com fontes que acompanham a elaboração do documento. O Conselho de Administração da empresa se reúne nesta segunda para aprovar a versão final, preparada pela diretoria executiva.

O novo plano deve manter a exploração e produção de petróleo e gás como prioridades, com aportes em novas fronteiras e na ampliação da capacidade de plataformas já em operação. Entre as áreas previstas está a Margem Equatorial, que inclui a Bacia da Foz do Amazonas, onde a Petrobras iniciou atividades exploratórias.

O planejamento também deve contemplar investimentos em refino, fertilizantes e combustíveis de baixo carbono. A ampliação da produção de derivados, especialmente diesel, é uma das frentes da estratégia para reduzir a dependência de importações.

O plano atual, válido de 2026 a 2030, prevê investimentos de US$ 109 bilhões. O documento anterior, referente ao período de 2025 a 2029, estimava aportes de US$ 111 bilhões.