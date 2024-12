Microsoft espera perda de US$ 800 milhões com fim de projeto da GM

A Microsoft espera ter uma perda de US$ 800 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 após a General Motors dizer que estava encerrando seu projeto de táxi autônomo.

A GM disse nesta semana que não financiará mais a operação Cruise, citando os altos custos para desenvolver a tecnologia e construir uma frota de veículos.

Em 2021, a Microsoft anunciou um investimento minoritário na Cruise como parte de uma rodada de US$ 2 bilhões na startup de carros autônomos, que é majoritariamente propriedade da GM.

Esse investimento mudança deu à fabricante de software sediada em Redmond, Washington, uma participação no mercado emergente de serviços de carros conectados, uma arena na qual o Google tinha exposição direta por meio de sua unidade Waymo.

A cobrança de US$ 800 milhões da Microsoft terá um impacto negativo de cerca de 9 centavos por ação, disse a empresa em um documento regulatório na quarta-feira.

Tesla planeja lançar serviço de robotáxis em 2025

A Tesla planeja iniciar seu serviço de robotáxis em 2025 com uma frota própria e suporte de operadores humanos para garantir segurança do serviço. A informação foi divulgada pelo Deutsche Bank após uma reunião com o chefe de relações com investidores da empresa, Travis Axelrod.

O banco destacou que a Tesla mantém a meta de lançar seu veículo mais acessível no primeiro semestre de 2025, com outros modelos previstos para o final do ano. O serviço de robotáxis deve ser implementado inicialmente na Califórnia e no Texas.

A empresa de Elon Musk pretende iniciar o serviço com uma frota própria e utilizar um aplicativo de transporte desenvolvido internamente.