Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

H&M atinge lucro recorde, mas projeta vendas mais fracas no início do ano

Margem acima de 10% marca trimestre histórico, apesar de guidance cauteloso

H&M: varejista sueca alcança lucro operacional em nível recorde no quarto trimestre, impulsionada por controle de custos. (Leandro Fonseca/Exame)

H&M: varejista sueca alcança lucro operacional em nível recorde no quarto trimestre, impulsionada por controle de custos. (Leandro Fonseca/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07h44.

A Hennes & Mauritz AB (H&M) atingiu um nível recorde de lucro operacional no quarto trimestre fiscal, impulsionada por controles rigorosos de custos e pela renovação de suas coleções.

O resultado superou as expectativas do mercado pelo terceiro trimestre consecutivo, mesmo com sinais de desaceleração nas vendas no início do novo ano fiscal.

No trimestre encerrado em novembro, o lucro operacional somou 6,36 bilhões de coroas suecas (US$ 723,2 milhões), acima dos 5,5 bilhões de coroas esperados por analistas. Embora as vendas líquidas tenham ficado abaixo das projeções, a companhia alcançou uma margem operacional superior a 10%, patamar inédito para a varejista sueca.

Apesar do desempenho financeiro, a empresa indicou um início mais fraco no atual exercício fiscal, que inclui o período decisivo de compras de Natal. A H&M afirmou que as vendas dos dois primeiros meses do ano fiscal caminham para uma queda de 2%, o que levou analistas a revisar expectativas para o restante do ano.

As ações da companhia reagiram negativamente ao guidance. Os papéis chegaram a cair 4,3% no início do pregão em Estocolmo e recuavam 2,5% às 10h17 no horário local.

Margem recorde e pressão sobre o crescimento

Segundo o analista James Grzinic do Jefferies à Bloomberg, a projeção divulgada pela companhia “coloca sob escrutínio” a estimativa de crescimento anual de 2,3% a câmbio constante. Para o mercado, o lucro em nível recorde reflete, principalmente, o controle de custos, mais do que uma aceleração das vendas.

O CEO Daniel Ervér tem apostado no aumento dos investimentos em marketing e em promoções de preços para sustentar a recuperação comercial. Ao longo do último ano, a ampliação da publicidade ajudou a trazer consumidores de volta às lojas físicas e ao comércio eletrônico, compensando parcialmente um cenário econômico mais incerto e o avanço de barreiras comerciais.

Esse equilíbrio, no entanto, começa a se deteriorar. De acordo com o diretor financeiro Adam Karlsson, os efeitos das tarifas estão passando de forma mais intensa para a estrutura de custos da companhia. “Os impactos de custos das tarifas estão começando a se refletir integralmente na nossa base de custos”, afirmou em teleconferência com jornalistas. A empresa indicou que esses fatores devem pressionar mais o trimestre atual do que os três meses anteriores.

Investimentos, dividendos e estrutura acionária

Analistas projetam uma expansão modesta das vendas à frente, com recuperação gradual das margens, ainda abaixo dos níveis observados no passado. A H&M continua atrás da espanhola Zara, que opera com uma cadeia de suprimentos mais enxuta e um ciclo de moda mais rápido. Para o mercado, Ervér precisará comprovar que os investimentos em modernização de lojas, eficiência logística e melhoria das coleções podem sustentar crescimento no médio prazo.

A companhia planeja investimentos de capital entre 9 bilhões e 10 bilhões de coroas suecas em 2026, concentrados no portfólio de lojas e na infraestrutura tecnológica. O conselho de administração propôs um dividendo de 7,1 coroas por ação, acima da estimativa média de 6,87 coroas.

Nos últimos 12 meses, as ações da H&M acumularam valorização de cerca de 25%, apoiadas por programas de recompra e pela ampliação da participação da família fundadora Persson. Ao fim do ano, a família passou a deter mais de 85% dos direitos de voto, movimento que alimentou especulações sobre uma eventual saída da companhia da bolsa.

Acompanhe tudo sobre:H&MBalanços

Mais de Invest

PicPay quebra jejum de estreias de empresas brasileiras na Bolsa

Por que títulos de prazo médio ganharam a preferência desses gestores

Emprego nos EUA, balanço da Apple e Haddad: o que move os mercados

Ouro chega perto de US$ 5.600 com dólar fraco e tensão no Irã

Mais na Exame

Brasil

No 1º turno, Lula tem 39,8% e Flávio, 33,1%, diz Paraná Pesquisas

Mercado Imobiliário

Selic não caiu: vale a pena financiar imóvel mesmo com juros altos?

Mercados

PicPay quebra jejum de estreias de empresas brasileiras na Bolsa

Um conteúdo Bússola

Projeto combate evasão escolar ao facilitar primeiro emprego de estudantes