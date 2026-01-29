H&M atinge lucro recorde, mas projeta vendas mais fracas no início do ano

A Hennes & Mauritz AB (H&M) atingiu um nível recorde de lucro operacional no quarto trimestre fiscal, impulsionada por controles rigorosos de custos e pela renovação de suas coleções.

O resultado superou as expectativas do mercado pelo terceiro trimestre consecutivo, mesmo com sinais de desaceleração nas vendas no início do novo ano fiscal.

No trimestre encerrado em novembro, o lucro operacional somou 6,36 bilhões de coroas suecas (US$ 723,2 milhões), acima dos 5,5 bilhões de coroas esperados por analistas. Embora as vendas líquidas tenham ficado abaixo das projeções, a companhia alcançou uma margem operacional superior a 10%, patamar inédito para a varejista sueca.

Apesar do desempenho financeiro, a empresa indicou um início mais fraco no atual exercício fiscal, que inclui o período decisivo de compras de Natal. A H&M afirmou que as vendas dos dois primeiros meses do ano fiscal caminham para uma queda de 2%, o que levou analistas a revisar expectativas para o restante do ano.

As ações da companhia reagiram negativamente ao guidance. Os papéis chegaram a cair 4,3% no início do pregão em Estocolmo e recuavam 2,5% às 10h17 no horário local.

Margem recorde e pressão sobre o crescimento

Segundo o analista James Grzinic do Jefferies à Bloomberg, a projeção divulgada pela companhia “coloca sob escrutínio” a estimativa de crescimento anual de 2,3% a câmbio constante. Para o mercado, o lucro em nível recorde reflete, principalmente, o controle de custos, mais do que uma aceleração das vendas.

O CEO Daniel Ervér tem apostado no aumento dos investimentos em marketing e em promoções de preços para sustentar a recuperação comercial. Ao longo do último ano, a ampliação da publicidade ajudou a trazer consumidores de volta às lojas físicas e ao comércio eletrônico, compensando parcialmente um cenário econômico mais incerto e o avanço de barreiras comerciais.

Esse equilíbrio, no entanto, começa a se deteriorar. De acordo com o diretor financeiro Adam Karlsson, os efeitos das tarifas estão passando de forma mais intensa para a estrutura de custos da companhia. “Os impactos de custos das tarifas estão começando a se refletir integralmente na nossa base de custos”, afirmou em teleconferência com jornalistas. A empresa indicou que esses fatores devem pressionar mais o trimestre atual do que os três meses anteriores.

Investimentos, dividendos e estrutura acionária

Analistas projetam uma expansão modesta das vendas à frente, com recuperação gradual das margens, ainda abaixo dos níveis observados no passado. A H&M continua atrás da espanhola Zara, que opera com uma cadeia de suprimentos mais enxuta e um ciclo de moda mais rápido. Para o mercado, Ervér precisará comprovar que os investimentos em modernização de lojas, eficiência logística e melhoria das coleções podem sustentar crescimento no médio prazo.

A companhia planeja investimentos de capital entre 9 bilhões e 10 bilhões de coroas suecas em 2026, concentrados no portfólio de lojas e na infraestrutura tecnológica. O conselho de administração propôs um dividendo de 7,1 coroas por ação, acima da estimativa média de 6,87 coroas.

Nos últimos 12 meses, as ações da H&M acumularam valorização de cerca de 25%, apoiadas por programas de recompra e pela ampliação da participação da família fundadora Persson. Ao fim do ano, a família passou a deter mais de 85% dos direitos de voto, movimento que alimentou especulações sobre uma eventual saída da companhia da bolsa.