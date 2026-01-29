Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa renova máxima aos 186 mil com Copom, Vale e Petrobras

Logo na abertura, o principal índice acionário da B3 subiu quase 1% e renovou o recorde de pontuação da sessão passada

bolsa de valores - ibovespa (NurPhoto/Getty Images)

bolsa de valores - ibovespa (NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11h00.

Pela terceira sessão consecutiva, o Ibovespa renova recordes nesta quinta-feira, 29, ao abrir o pregão em forte alta e alcançar os 186.449,75 pontos, nova máxima histórica intradiária.

Por volta das 10h52, o principal índice da B3 avançava 0,74%, aos 186.061 pontos, em um ambiente de apetite ao risco reforçado pela sinalização de afrouxamento monetário do Banco Central e pelo avanço das commodities no mercado internacional.

O movimento é impulsionado, sobretudo, pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a Selic em 15% ao ano pela quinta reunião consecutiva, nesta quarta, 28, mas surpreendeu parte do mercado ao adotar um tom mais dovish no comunicado, isso é, pró-corte de juros.

A retirada da menção à necessidade de uma política “significativamente contracionista por um período prolongado” abriu espaço para a expectativa de que o ciclo de cortes de juros possa começar já na próxima reunião, em março.

Para Gabriel Mollo, analista de investimentos do Daycoval Corretora, o comunicado do BC funcionou como um gatilho importante para os ativos locais. “O pregão abre em leve alta, com o dólar futuro recuando cerca de 0,15%, e os negócios são impulsionados pela divulgação do Copom, que manteve os juros, mas trouxe um guidance mais claro de que os cortes devem começar em breve”, afirma. Segundo ele, a leitura predominante do mercado é de um primeiro corte de 0,25 ponto percentual, embora ainda haja incertezas sobre o ritmo do ciclo.

Além do fator monetário, o avanço das commodities sustenta os ganhos da bolsa, com destaque para as ações de Vale e Petrobras, que figuram entre as principais altas do índice. A valorização do minério de ferro e do petróleo reforça o desempenho dos papéis das duas gigantes, que têm peso relevante na composição do Ibovespa.

No cenário externo, os mercados acionários operam majoritariamente em território positivo, refletindo a decisão amplamente esperada do Federal Reserve (Fed) de manter os juros nos Estados Unidos, além de balanços corporativos mistos das grandes empresas de tecnologia. O pano de fundo segue sendo a fraqueza do dólar global, o que favorece ativos de risco e mercados emergentes.

No Brasil, além da repercussão do Copom, os investidores acompanham a divulgação dos dados do Caged, enquanto o mercado de juros doméstico ajusta as apostas para o início do ciclo de flexibilização monetária. O movimento reforça o rali recente da bolsa brasileira, que acumula sucessivas máximas históricas ao longo de janeiro, sustentado por expectativas mais benignas para a política monetária e pelo suporte do cenário externo.

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresMercadosAções

Mais de Invest

Recorde do ouro: Qual a melhor forma de investir no metal precioso?

Toyota continua sendo a montadora que mais vende carros no mundo

H&M atinge lucro recorde, mas projeta vendas mais fracas no início do ano

PicPay quebra jejum de estreias de empresas brasileiras na Bolsa

Mais na Exame

Carreira

Por que a inteligência emocional virou competência-chave na liderança em tempos de IA

Future of Money

Bitcoin perde 'suporte psicológico' após decisão do Fed

Brasil

Rui Costa confirma Miriam Belchior como futura ministra da Casa Civil

Mundo

México nega interferência política nos EUA após acusações de Trump