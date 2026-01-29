Bitcoin perde 'suporte psicológico' após decisão do Fed

Nesta quinta-feira, 29, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 87 mil após o banco central norte-americano optar pela manutenção da taxa de juros do país na última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Um especialista aponta que a maior criptomoeda do mundo apresenta dificuldade para sustentar o suporte psicológico de US$ 88 mil, mas que no curto prazo o cenário de juros estáveis pode ser construtivo para o setor de ativos digitais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.963, com variação próxima de 0% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda apresenta queda de 2%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 26 pontos.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Um dia após a decisão do Federal Reserve de manter os juros nos níveis atuais, o bitcoin enfrenta dificuldades para sustentar o suporte psicológico de US$ 88 mil, refletindo um ambiente de cautela entre os investidores. Do ponto de vista técnico, o ativo segue negociando abaixo das médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 dias, em US$ 91.195, US$ 94.590 e US$ 98.345, respectivamente, o que preserva um viés baixista no curto prazo", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"O Índice de Força Relativa (RSI), que recuou para 42 no gráfico diário, indica aumento do momentum vendedor. Caso esse indicador avance em direção à zona de sobrevenda, o movimento de correção pode ganhar tração e levar o preço a testar mínimas recentes, próximas de US$ 87.7 mil", acrescentou o especialista.

Impacto do cenário macro no bitcoin

"No campo macroeconômico, a decisão do Fed de manter a taxa básica entre 3,50% e 3,75% em sua primeira reunião de 2026 já estava amplamente precificada pelo mercado. A postura cautelosa e dependente de dados reforça a percepção de que cortes adicionais só devem ocorrer mais adiante no ano, caso haja sinais claros de enfraquecimento da economia", explicou Guilherme Prado.

"Ainda assim, a manutenção dos juros preserva um nível confortável de liquidez no sistema financeiro, com o dólar relativamente estável. Nesse contexto, a reação contida do mercado cripto faz sentido. Bitcoin e ether operam de forma mais lateralizada, com investidores reavaliando posicionamento e apetite a risco, em vez de reagirem de forma abrupta à decisão de política monetária", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

Em comentário enviado à EXAME, Guilherme Prado afirmou acreditar que o cenário de juros estáveis tende a ser construtivo para os ativos de risco, que historicamente se beneficiam de movimentos de corte na taxa de juros.

"No curto prazo, um cenário de juros estáveis tende a ser construtivo para ativos de risco, ao evitar um aperto adicional das condições financeiras. Olhando à frente, a combinação de política monetária estável e expectativa de flexibilização mais adiante em 2026 pode reforçar o papel do bitcoin como ativo de proteção no médio prazo, especialmente dentro da narrativa de hedge contra pressões monetárias futuras. Ainda que o viés técnico seja desafiador no curto prazo, o pano de fundo macro segue oferecendo suporte à resiliência do mercado cripto e à continuidade de sua adoção", disse.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok