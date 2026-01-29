Rui Costa confirma Miriam Belchior como futura ministra da Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta quinta-feira, 29, que a atual secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior, será indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o comando do ministério a partir de abril.

Costa afirmou que deixará o cargo em março para disputar uma vaga no Senado pela Bahia. A informação foi divulgada pelo ministro em entrevista a uma rádio de Jequié (BA).

“O presidente já comunicou a sua escolha tanto a mim quanto à Miriam. Ela foi ministra do Planejamento, trabalha muito, é uma técnica competente e assume o ministério no início de abril. A prioridade do presidente é que as indicações sejam de quem já está na equipe, para não haver descontinuidade nas ações de governo”, afirmou Costa.

Papel estratégico da Casa Civil

A Casa Civil funciona no Palácio do Planalto e é considerada um dos principais centros administrativos do governo federal. A pasta é responsável por coordenar e articular a execução das políticas públicas entre os ministérios, além de acompanhar a implementação das principais decisões do Executivo.

Tradicionalmente, o comando da Casa Civil é entregue a um nome de confiança direta do presidente, devido ao papel central do ministério na coordenação política e administrativa do governo.

Miriam Belchior é secretária-executiva da pasta e já ocupou o cargo de ministra do Planejamento, o que, segundo Rui Costa, contribuiu para a decisão de manter a sucessão dentro da equipe atual, preservando a continuidade da gestão.este