Tesla planeja lançar serviço de robotáxis em 2025; veja como vai funcionar

A Tesla planeja iniciar seu serviço de robotáxis em 2025 com uma frota própria e suporte de operadores humanos para garantir segurança do serviço. A informação foi divulgada pelo Deutsche Bank após uma reunião com o chefe de relações com investidores da empresa, Travis Axelrod.

O banco destacou que a Tesla mantém a meta de lançar seu veículo mais acessível no primeiro semestre de 2025, com outros modelos previstos para o final do ano. O serviço de robotáxis deve ser implementado inicialmente na Califórnia e no Texas.

A empresa de Elon Musk pretende iniciar o serviço com uma frota própria e utilizar um aplicativo de transporte desenvolvido internamente.

Futuro do transporte

A ideia de usar operadores humanos nesse começo reflete a busca da Tesla por um equilíbrio entre inovação e segurança. A frota será totalmente controlada pela própria empresa, evitando riscos associados a veículos de terceiros. A implementação do aplicativo interno também é uma estratégia para consolidar a experiência do usuário e a eficiência operacional.

A expectativa de lançamento do serviço e a produção de novos modelos animaram o mercado, levando o Deutsche Bank a elevar o preço-alvo das ações da Tesla de US$ 295 para US$ 370. Na última segunda-feira, as ações da Tesla estavam sendo negociadas a US$ 386,04, uma queda de quase 1% no dia. Em reais, considerando a cotação de 1 dólar a R$ 6,08, isso representa aproximadamente R$ 2.346 por ação. No ano, os papéis já se valorizaram quase 57%.

A Tesla, que é líder no segmento de veículos elétricos, continua a enfrentar desafios regulatórios e tecnológicos no desenvolvimento de seus veículos autônomos, além da forte concorrência chinesa no setor.

Apesar do otimismo, o projeto de robotáxis enfrenta desafios significativos, incluindo regulamentações dentro dos EUA, além de questões relacionadas à aceitação pública de veículos autônomos.