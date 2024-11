Mercado de carros elétricos na China não é sustentável, diz CEO da GM

A CEO da General Motors, Mary Barra, disse que há tantas empresas tentando vender veículos elétricos na China que isso está gerando uma guerra de preços que não é sustentável.

Barra fez os comentários na conferência TechCrunch Disrupt em São Francisco na terça-feira, respondendo a uma pergunta sobre a explosão das vendas de VEs na China. Mais de 120 marcas venderam carros elétricos na China em 2023, em comparação com cerca de 60 nos EUA — colocando em perspectiva quanta competição há para a GM e outros fabricantes, segundo reportagem do Business Insider.

"O mercado de VEs no país está supersaturado", disse Barra. Ela falou que o negócio dos elétricos no país asiático estava "mudando drasticamente" — e que preços "cada vez mais baixos" impulsionados por tal competição se tornariam insustentáveis.

"De uma perspectiva chinesa, a adoção de VE tem sido fortemente regulamentada", disse Barra, referindo-se ao impulso do governo chinês para a adoção do carro elétrico. "Mas o que também ocorreu é que há mais de cem OEMs chineses agora, focados principalmente em VEs", acrescentou ela. OEMs são fabricantes de equipamentos originais que criam peças para outras empresas usarem em seus produtos.

A enxurrada de startups focadas em VEs promovendo veículos baratos na China tem representado desafios crescentes para as montadoras europeias e americanas nos últimos anos.

"Você tem que olhar para o que é o negócio sustentável porque a situação que existe agora não é sustentável", disse Barra. "Das cerca de cem empresas, menos de um punhado é lucrativo", disse ela, sem mostrar dados.

Desafio para as montadoras

As montadoras europeias também têm lutado no competitivo mercado da China. Durante sua teleconferência de lucros do terceiro trimestre a Mercedes-Benz relatou uma queda de 31% nas vendas de carros movidos a bateria.

A GM, enquanto isso, superou as estimativas de Wall Street e fez as ações dispararem mais de 9% após seu relatório de lucros do terceiro trimestre. Na China ,especificamente, a montadora vendeu 14% mais no terceiro trimestre do que no segundo. E pela primeira vez, sua categoria NEV — veículos de nova energia, que inclui VEs— vendeu mais do que seus modelos de combustão interna no país.