Com Musk no governo Trump, para onde vão as ações da Tesla?

O patrimônio líquido de Musk caiu cerca de US$ 12 bilhões na terça-feira com a queda das ações da Tesla. Mesmo assim, sua fortuna de US$ 308 bilhões ainda é US$ 75 bilhões maior do que a segunda pessoa mais rica do mundo, o presidente da Oracle, Larry Ellison. A eleição de Trump fez com que Musk ficasse quase US$ 50 bilhões mais rico do que era antes do pleito, segundo a Forbes.

Já a Tesla adicionou mais de US$ 340 bilhões em valor de mercado na semana que terminou na segunda-feira, ultrapassando uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde abril de 2022. Especialistas acreditam que há grandes benefícios em potencial para a Tesla sob um governo de Trump com Musk agora oficialmente no gabinete, incluindo uma rapidez maior na aprovação regulatória de carros autônomos da Tesla e como isso pode ajudar a garantir mais participação de mercado nos EUA. No entanto, um aumento de tarifas sobre importações da China, o que foi dito em demasia durante a campanha pelo presidente eleito, poderia trazer prejuízos para a Tesla, que produz carros e componentes naquele país. 'Projeto Manhattan do nosso tempo' No anúncio, Trump disse que o novo departamento poderá ser "o projeto Manhattan de nosso tempo", em referência ao plano do governo americano que criou a bomba atômica, nos anos 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial. "O Departamento de Eficiência Governamental fornecerá conselhos e orientação de fora do Governo, e fará parceria com a Casa Branca e o Escritório de Gestão e Orçamento para impulsionar uma reforma estrutural em larga escala e criar uma abordagem empreendedora no governo como nunca visto antes", disse Trump, no comunicado. O republicano, que toma posse em 20 de janeiro, disse ainda que o trabalho dos dois no novo departamento deverá ser concluído até 4 de julho de 2026, dia em que os EUA completam 250 anos de Independência. Em uma ironia, a sigla do novo departamento em inglês, Doge, lembra o de uma criptomoeda, Dogecoin, que já foi citada por Musk diversas vezes. 1 /5 Cybercab e uma das apostas da Tesla para melhorar a mobilidade no trânsito. (Cybercab e uma das apostas da Tesla para melhorar a mobilidade no trânsito.)

Robovan foi a grande novidade da noite no evento da Tesla.

Elon Musk revelou os novos modelos de veículos autônomos da Tesla