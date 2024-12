Microsoft lidera compra de chips Nvidia em 2024 para impulsionar inteligência artificial

A Microsoft consolidou sua liderança na corrida global pela inteligência artificial ao adquirir 485 mil chips Nvidia Hopper em 2024, segundo estimativas da consultoria Omdia. O volume, que supera em mais de duas vezes as compras de qualquer outro grande player do mercado, reflete a estratégia agressiva da empresa em expandir sua infraestrutura de data centers para atender à crescente demanda por soluções de IA, incluindo suas parcerias com a OpenAI.

De acordo com o Financial Times, com um investimento de US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 79,43 bilhões) na OpenAI, a Microsoft não apenas alimenta serviços próprios, como o Copilot, mas também oferece capacidade computacional a terceiros por meio de sua divisão Azure. Os chips Nvidia são essenciais para treinar e executar os complexos modelos de IA que sustentam essas iniciativas.

Entre os concorrentes, a Meta adquiriu 224 mil unidades do Hopper, enquanto Amazon e Google compraram 196 mil e 169 mil, respectivamente. Empresas chinesas como ByteDance e Tencent também despontaram como grandes compradores, com cerca de 230 mil unidades cada, apesar das restrições impostas pelo governo dos EUA sobre o uso de chips de alta performance no país.

Expansão e desafios no mercado de IA

A Microsoft triplicou sua aquisição de GPUs Nvidia em relação a 2023, destacando-se como o maior cliente da empresa. Segundo Alistair Speirs, diretor sênior da Azure Global Infrastructure, essa expansão exige planejamento detalhado. “Infraestruturas de data centers são projetos complexos e intensivos em capital, que levam anos para serem implementados”, afirmou Speirs.

Em 2024, as 10 maiores compradoras de infraestrutura de data centers, incluindo a Microsoft, investiram cerca de 60% dos US$ 229 bilhões (R$ 1,4 trilhão) aplicados globalmente em servidores. A Microsoft lidera essa lista, com US$ 31 bilhões (R$ 189,41 bilhões) em despesas de capital, seguida pela Amazon, que destinou US$ 26 bilhões (R$ 158,86 bilhões).

Apesar de seu domínio, a Nvidia enfrenta desafios. O mercado de GPUs está próximo do pico de demanda, e concorrentes como AMD e os chips proprietários de empresas como Google e Meta têm avançado. Este ano, a Meta adquiriu 173 mil unidades do AMD MI300, enquanto Microsoft comprou 96 mil. Além disso, a Meta e o Google implementaram 1,5 milhão de chips próprios, e a Amazon, 1,3 milhão.

Impacto estratégico no setor

O mercado de IA se tornou um campo estratégico para as gigantes de tecnologia. Enquanto a Nvidia monopoliza grande parte do investimento, a competição se intensifica com o desenvolvimento de chips personalizados e a entrada de novas empresas, como a xAI de Elon Musk e a CoreWeave.

Segundo Vlad Galabov, diretor de pesquisa em nuvem e data centers da Omdia, 43% dos gastos com servidores em 2024 foram direcionados a GPUs Nvidia. “Estamos próximos do pico desse mercado,” afirmou Galabov, indicando uma possível desaceleração futura.

A Microsoft, no entanto, está em estágio inicial na construção de sua própria solução de aceleradores de IA, os chips Maia, com apenas 200 mil unidades instaladas em 2024. Apesar disso, Speirs destacou que a infraestrutura de IA vai além do hardware, exigindo investimentos em software, armazenamento e correção de erros para oferecer um serviço diferenciado.