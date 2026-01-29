Toyota continua sendo a montadora que mais vende carros no mundo

Toyota encerrou 2025 como a montadora que mais vendeu veículos no mundo, com 11,3 milhões de unidades comercializadas em grupo — incluindo as subsidiárias Daihatsu Motor e Hino Motors.

O volume representa um avanço de 4,6% em relação ao ano anterior, mesmo diante do impacto negativo das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, que afetaram os lucros da empresa.

Os principais motores de crescimento foram os mercados dos EUA e Japão, puxados pela demanda por modelos híbridos. Já na China, onde a companhia vinha registrando retrações, as vendas tiveram leve recuperação, impulsionadas por lançamentos de carros híbridos e elétricos a bateria. A empresa, no entanto, destacou que o ambiente competitivo na região segue intenso.

A rival Volkswagen, que controla marcas como Audi e Porsche, vendeu 8,98 milhões de veículos em 2025 — queda de 0,5% — também pressionada por barreiras comerciais e pela concorrência chinesa.

A Toyota informou que as vendas de veículos elétricos a bateria subiram 42% no ano, totalizando 199 mil unidades. Apesar da expansão, a montadora ainda está atrás de empresas como a chinesa BYD e a americana Tesla nesse segmento. A BYD, líder global de vendas de elétricos, entregou 4,6 milhões de veículos em 2025, sendo 2,26 milhões totalmente elétricos. A Tesla vendeu 1,64 milhão.

Para ampliar sua capacidade no setor híbrido, a Toyota anunciou em novembro um investimento de mais de US$ 900 milhões para expandir a produção nos EUA — parte de um plano maior de US$ 10 bilhões a serem aplicados no país até 2030.

As tarifas americanas, no entanto, seguem pesando no resultado financeiro. A Toyota projeta um impacto de cerca de US$ 9 bilhões no lucro operacional no ano fiscal que termina em março. Ainda assim, as exportações do Japão para os EUA cresceram 14%, alcançando 615 mil veículos em 2025. A produção global do grupo aumentou 5,7%, para 11,2 milhões de unidades.