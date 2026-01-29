Por que a inteligência emocional virou competência-chave na liderança em tempos de IA

Em um cenário onde algoritmos otimizam tarefas, softwares tomam decisões e dados são o novo ouro, o que ainda diferencia líderes de verdade? Para Andrez Carberry, Vice-Presidente Executivo de RH da Phillips 66, a resposta é a inteligência emocional.

A visão de Carberry não vem de modismos corporativos, mas de prática, e começa desde a adolescência, quando aprendeu, jogando críquete, que um líder de verdade não é quem brilha sozinho, mas quem entende o momento certo de motivar, observar, ouvir e agir.

Hoje, ele aplica os mesmos princípios à frente da estratégia de liderança de uma gigante do setor de energia. As informações foram retiradas de Forbes.

A liderança que o futuro exige

O Fórum Econômico Mundial já revelou que resiliência, empatia e capacidade de lidar com a ambiguidade estarão entre as habilidades mais exigidas nos próximos anos.

Carberry traduziu essa tendência em uma fórmula clara para preparar líderes do futuro:

Na prática, isso significa desenvolver líderes capazes de:

Navegar incertezas com segurança;

Inspirar confiança mesmo sem todas as respostas;

Conduzir equipes por meio de mudanças rápidas e constantes.

O sistema de desenvolvimento da Phillips 66

Na Phillips 66, a liderança não está vinculada ao cargo. Todos são vistos como líderes em potencial, e a empresa criou um caminho para que isso se torne realidade.

Esse modelo parte de três pilares comportamentais claros:

1. Exemplificar

Modelar o comportamento esperado, atuando como referência.

2. Empoderar

Criar espaço para que outros atuem com autonomia e segurança psicológica.

3. Executar

Traduzir visão em resultado, com foco em impacto, e não apenas em tarefas.

O programa começa com formações para cargos iniciais e vai até o GOLD Program, para executivos. Cada etapa é estruturada com experiências práticas, simulações de cenários e ciclos de feedback realista.

Inteligência emocional aplicada na rotina de liderança

Carberry revela duas estratégias que aplica sempre que situações se tornam tensas ou complexas:

1. Pausa consciente

Antes de reagir, ele para e se pergunta:

"Estou reagindo por impulso ou tomando uma decisão que nos leva ao melhor resultado?"

Esse tipo de auto-observação, comum entre líderes com inteligência emocional desenvolvida, cria um efeito em cadeia: ambientes mais abertos, seguros e propícios ao pensamento crítico coletivo.

2. Consistência no comportamento

“Não deixe as pessoas adivinharem como trabalhar com você.” Essa frase resume a importância de manter clareza e previsibilidade emocional nas relações de trabalho. É assim que se constrói confiança e se fortalece a cultura.

