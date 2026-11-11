Senado pode votar ajuste fiscal nesta quarta; governa estima impacto de R$ 60 bilhões em 2027

O Senado pode votar ainda nesta quarta-feira, 11, o pacote de ajuste fiscal do governo, que, segundo a equipe econômica, deve ter impacto de cerca de R$ 60 bilhões em 2027. A votação, no entanto, depende da apresentação do texto e de um acordo entre as lideranças da Casa.

Segundo informações do jornal O Globo, pessoas próximas a Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo no Senado e que assina a proposta, afirmam que ele deve protocolar a proposta ainda hoje. Já interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dizem que, se o projeto chegar nesta quarta-feira, a intenção é levá-lo ao plenário no mesmo dia.

A relatoria deve ficar com Eduardo Braga (MDB-AM), que acompanhou a elaboração do conteúdo. O texto faz parte de um conjunto de medidas desenhado pela equipe econômica para reforçar as contas do ano que vem.

Em audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo espera um efeito próximo de R$ 60 bilhões, somando receitas e despesas.

"A gente espera um impacto em torno de R$ 60 bilhões para ajudar no cenário fiscal do ano que vem, entre medidas de receita e medidas de despesas", disse o ministro.

A estimativa gira entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões. Nas conversas anteriores, o governo chegou a considerar cenários de até R$ 80 bilhões. Moretti também disse que a ideia é revisar benefícios tributários e racionalizar despesas para ajudar a cumprir as metas fiscais dos próximos anos.

O que muda

Na frente de gastos, uma das alternativas avaliadas é baixar de 2,5% para 2% o teto de crescimento real das despesas, o que seguraria cerca de R$ 12,8 bilhões. O projeto também deve autorizar bloqueios e contingenciamentos calculados a partir do centro da meta fiscal, e não do limite inferior, como vem ocorrendo nos últimos anos. Há ainda discussão sobre ampliar o conjunto de despesas que podem ser cortadas.

Na arrecadação, o plano é fazer mais uma rodada de revisão de benefícios tributários. O governo pesa duas saídas: atrelar a redução dos incentivos a gatilhos ligados ao desempenho das contas públicas ou adotar medidas estruturais, sem depender desses mecanismos.

Recado ao mercado

A iniciativa também busca responder à desconfiança do mercado financeiro com a condução fiscal no quarto mandato de Lula. Para a equipe econômica, apresentar medidas que melhorem a trajetória das contas ajuda a recuperar credibilidade e abre caminho para a queda dos juros.

A meta do Executivo para 2027 é um superávit primário de 0,5% do PIB, ou R$ 73,2 bilhões. O governo, porém, pretende manter compromissos da campanha eleitoral, principalmente a regra de reajuste real do salário mínimo.

(Com informações do O Globo)