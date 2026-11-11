Banco do Brasil vê lucro cair 66% no 3º tri e corta pela metade a previsão para 2026

O que aconteceu? O Banco do Brasil (BBAS3) teve lucro líquido ajustado de R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2026, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025.

teve lucro líquido ajustado de no terceiro trimestre de 2026, queda de em relação ao mesmo período de 2025. O banco cortou pela metade a projeção de lucro para 2026, que passou de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões para R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões .

a projeção de lucro para 2026, que passou de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões para . O custo do crédito chegou a R$ 21,2 bilhões (alta de 18,4% em um ano), puxado pela inadimplência no agronegócio.

(alta de 18,4% em um ano), puxado pela inadimplência no agronegócio. Antes dos impostos, o banco teve prejuízo de R$ 832 milhões . O lucro final veio de um crédito tributário de R$ 3,1 bilhões.

. O lucro final veio de um crédito tributário de R$ 3,1 bilhões. A rentabilidade (ROE) caiu de 8,4% para 2,8%, e os juros sobre capital próprio do trimestre somaram R$ 197 milhões, menos da metade do pago um ano antes.

O Banco do Brasil (BBAS3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026, queda de 66,5% na comparação com o mesmo período de 2025, quando havia lucrado R$ 3,79 bilhões. O lucro contábil, que inclui efeitos extraordinários, foi de R$ 1,22 bilhão, recuo de 59,9%. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 11, após o fechamento do mercado.

Junto com o balanço, o banco revisou suas projeções para o ano e passou a estimar lucro ajustado entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões em 2026, metade da faixa anterior, de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões. Como o banco acumulou R$ 8,6 bilhões de lucro entre janeiro e setembro, a nova faixa indica um quarto trimestre entre R$ 0,4 bilhão e R$ 2,4 bilhões.

Por que o lucro do Banco do Brasil caiu tanto?

O principal fator foi o custo do crédito, que somou R$ 21,2 bilhões no trimestre, alta de 18,4% em um ano. Esse indicador reúne o dinheiro que o banco reserva para cobrir empréstimos que podem não ser pagos (as provisões), os descontos concedidos em renegociações e, do outro lado, o que consegue recuperar de dívidas antigas. Quanto maior o custo do crédito, menos sobra para o lucro.

Segundo o banco, o aumento reflete a continuidade da alta da inadimplência em parte da carteira de agronegócios e reforços pontuais de provisão para empresas do segmento atacado. No relatório da administração, o BB detalha que o calote no campo está concentrado em produtores de médio e grande porte, principalmente nas culturas de soja e milho e na pecuária, sobretudo no Centro-Oeste.

Para 2026, a projeção de custo do crédito subiu de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões. Até setembro, o banco já havia acumulado R$ 58,6 bilhões nessa linha.

A margem financeira bruta, que mede quanto o banco ganha com a diferença entre os juros que cobra nos empréstimos e os que paga na captação, recuou 1,5% em um ano, para R$ 26,0 bilhões, com queda nas receitas de operações de crédito. Descontado o custo do crédito, a margem líquida caiu 43,7%, para R$ 4,7 bilhões.

Prejuízo antes dos impostos

O trimestre teria terminado no vermelho sem a ajuda do imposto. O resultado antes da tributação foi um prejuízo de R$ 832 milhões, contra lucro de R$ 4,3 bilhões um ano antes. A linha de imposto de renda e contribuição social, porém, teve efeito positivo de R$ 3,1 bilhões, o que levou o lucro final para o azul.

Esse efeito decorre de créditos tributários, que são impostos que o banco poderá abater no futuro por causa de perdas e provisões registradas agora. Nas demonstrações em padrão internacional (IFRS), o saldo de créditos tributários ligados a prejuízos fiscais saltou de R$ 232 milhões em dezembro de 2025 para R$ 14,7 bilhões em setembro de 2026.

Inadimplência sobe no agro e na pessoa física

A inadimplência acima de 90 dias, que mede a parcela da carteira com parcelas atrasadas há mais de três meses, chegou a 6,08% em setembro, ante 4,51% um ano antes.

No agronegócio , o índice subiu de 4,84% para 6,92% em um ano. No custeio agropecuário, a linha que financia o plantio de cada safra, chegou a 12,52%.

, o índice subiu de 4,84% para 6,92% em um ano. No custeio agropecuário, a linha que financia o plantio de cada safra, chegou a 12,52%. Na pessoa física , passou de 6,01% para 9,14%. No cartão de crédito, alcançou 16,35%.

, passou de 6,01% para 9,14%. No cartão de crédito, alcançou 16,35%. Entre as empresas, ficou em 3,44%.

O índice de cobertura, que mostra quanto o banco tem provisionado para cada real em atraso há mais de 90 dias, caiu de 174,3% para 137,8% em um ano. Na prática, o colchão contra calotes ficou menor em relação ao volume de dívidas em atraso.

O BB afirma que vem reforçando garantias na concessão de crédito e avançando nas renegociações com produtores rurais. Até setembro, as operações de regularização de dívidas do agro somavam R$ 40,4 bilhões, com 25,6 mil clientes. As renegociações no âmbito da MP 1.376, que o banco começou a operar em 26 de agosto, somaram R$ 163 milhões em setembro.

Carteira de crédito encolhe no campo

A carteira de crédito ampliada terminou setembro em R$ 1,31 trilhão, alta de 2,2% em um ano. A carteira de pessoas físicas cresceu 2,1%, para R$ 357,7 bilhões, com destaque para o consignado. A de empresas avançou 2,5%, para R$ 464,4 bilhões. A do agronegócio subiu 1,2% em 12 meses, para R$ 403,6 bilhões, mas recuou 4,3% em relação a junho.

O banco também revisou a projeção de crescimento da carteira em 2026, que passou de alta entre 0,5% e 4,5% para uma variação entre queda de 2% e estabilidade. Para o agro, a expectativa agora é de recuo entre 1% e 3%.

Capital, rentabilidade e dividendos

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), que mostra quanto o banco lucra em relação ao capital dos acionistas, caiu de 8,4% para 2,8% no trimestre. No acumulado de nove meses, ficou em 6,2%.

O índice de capital principal, principal medida de solidez de um banco por indicar o capital próprio de mais qualidade em relação aos ativos ponderados pelo risco, recuou de 11,16% para 10,80% em um ano. O índice de Basileia, que inclui outros instrumentos de capital, ficou em 13,45%, ante 14,81%.

A distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao trimestre foi de R$ 197 milhões, ou R$ 0,04 por ação, queda de 52% em relação ao mesmo período de 2025. No ano, os proventos somam R$ 2,0 bilhões, ou R$ 0,35 por ação.

Pelo lado positivo, as receitas de prestação de serviços cresceram 4,6% em um ano, para R$ 9,3 bilhões, com destaque para administração de fundos e consórcios. As despesas administrativas subiram 4,8%, para R$ 10,3 bilhões.