Hapvida: balanço do 3º trimestre foi bem melhor que o esperado, diz BTG

A dívida líquida da Hapvida (HAPV3) caiu R$ 101 milhões em três meses e o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) mudou o tom sobre a operadora. Os analistas chamaram o balanço do terceiro trimestre de 2026 de "bem melhor que o temido", depois de meses de estresse no preço das debêntures da companhia.

O resultado ainda mostra problemas. O lucro encolheu, os custos médicos subiram, a judicialização cresceu e a empresa perdeu clientes. Mesmo assim, os números vieram um pouco acima das projeções do banco, que já eram conservadoras e tinham sido revisadas para baixo.

"Acreditamos que isso é especialmente relevante, pois pode ajudar a aliviar as crescentes preocupações dos investidores com o balanço esticado da companhia", escreveram os analistas Samuel Alves e Maria Resende, que assinam o relatório.

Onde os números superaram a projeção

A receita líquida chegou a R$ 8,08 bilhões, alta de 4% em um ano e 2% acima do previsto pelo BTG.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 34%, para R$ 497 milhões. O valor ficou 7% acima da estimativa do banco, que na prévia da temporada esperava R$ 466 milhões.

A margem Ebitda ajustada foi de 6,1%. São 3,5 pontos percentuais a menos que um ano antes e 0,2 ponto abaixo do segundo trimestre.

Segundo o BTG, os ajustes contábeis do período, como reversões de provisões e baixas de recebíveis, tiveram efeito líquido positivo de cerca de R$ 12 milhões no Ebitda. No resultado final, o efeito foi negativo em R$ 46 milhões, principalmente por despesas financeiras ligadas à recompra de dívida com desconto.

As despesas administrativas caíram de forma relevante em relação ao segundo trimestre, com reversão de provisões e corte de custos. Parte do ganho foi compensada por despesas de vendas e provisões para contingências mais altas.

A despesa financeira líquida recuou 5% no trimestre, para R$ 328 milhões. O prejuízo contábil foi de R$ 119 milhões.

No cálculo do BTG, que exclui a amortização de intangíveis, o lucro líquido ajustado foi de R$ 33 milhões. O banco projetava prejuízo de R$ 120 milhões.

O alívio veio da dívida

A dívida líquida terminou setembro em R$ 5,3 bilhões. A redução no trimestre foi motivada por ganhos de cerca de R$ 74 milhões com a recompra de debêntures abaixo do valor de face e uma gestão mais apertada do capital de giro, sobretudo com prazos mais longos para pagar fornecedores.

Os analistas ressalvam que parte da melhora veio dessas alavancas pontuais. Ainda assim, o banco espera que os títulos de dívida da companhia, hoje negociados sob estresse, tenham algum alívio depois do balanço.

A alavancagem medida pelos critérios dos contratos de dívida (covenants) subiu de 1,61 para 1,67 vez o Ebitda dos últimos 12 meses. O aumento reflete a queda contínua dos resultados, não um endividamento maior.

Na medida econômica, que inclui aluguéis e caixa restrito, a alavancagem passou de 2,49 para 2,78 vezes.

Para o BTG, a liquidez segue relativamente sólida dadas as circunstâncias. A empresa tem R$ 5,18 bilhões em caixa livre, contra R$ 1,18 bilhão em amortizações até o fim de 2026 e R$ 1,24 bilhão em 2027.

O banco também viu como sinal positivo a venda dos imóveis do Hospital Octaviano Neves, em Belo Horizonte, por R$ 60 milhões, com conclusão prevista para o início de 2027. Na avaliação dos analistas, a estratégia de vender ativos pode trazer novas alienações e ajudar a estabilizar o caixa.

O que continua no radar

A sinistralidade caixa, que mede a fatia da receita consumida por custos médicos, chegou a 77,2%. Subiu 2 pontos percentuais tanto em um ano quanto no trimestre e ficou 1,7 ponto acima do previsto pelo BTG.

O banco atribui a alta ao uso maior dos planos, comum no período, à frequência elevada de procedimentos e à pressão da rede credenciada. O custo médico por beneficiário cresceu 10,5% em um ano, mais que o tíquete médio.

A perda de clientes foi o número que mais destoou. A carteira de planos de saúde encolheu em 235 mil vidas no trimestre, quase o dobro das 130 mil estimadas pelo banco e muito acima das 16 mil perdidas no segundo trimestre.

Parte da saída vem da revisão de contratos deficitários, mas os analistas classificam o tamanho da perda como preocupante. O enxugamento da base e da rede hospitalar também gerou custos de desmobilização e contas médicas residuais dos contratos encerrados.

A judicialização segue como outro desafio. As provisões para contingências cíveis subiram de R$ 324 milhões no segundo trimestre para R$ 369 milhões.

O custo com procedimentos obtidos na Justiça foi de R$ 193 milhões, ante R$ 135 milhões três meses antes. Do lado positivo, as provisões para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) caíram R$ 33 milhões no trimestre.

Recomendação segue neutra

Mesmo com a melhora no balanço, o BTG manteve a recomendação neutra e o preço-alvo de R$ 8 para os próximos 12 meses. Na data do relatório, a ação valia R$ 4,63, o que dá um potencial de valorização de 72,8%.

Segundo os analistas, a virada operacional ainda depende de várias frentes: redimensionar a operação, otimizar a rede hospitalar, estabilizar a base de clientes e, principalmente, normalizar o uso dos planos enquanto contém os processos na Justiça.

"Essas iniciativas provavelmente levarão tempo para se traduzir em uma recuperação sustentável dos lucros, e os riscos de execução continuam substanciais", afirmam os analistas.

O banco diz preferir esperar evidências mais concretas de que a recuperação operacional é sustentável antes de mudar a recomendação.